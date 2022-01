Nový fond pro obranu a zvýšení náboru vojáků. Černochová představila priority resortu

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce předložit návrh zákona o investičním fondu pro obranu, který by umožnil garanci peněz na víceleté financování armádních nákupů. Fond by mohl začít fungovat koncem příštího roku nebo v roce 2024. Ministryně se inspiruje v době první republiky. Plánuje také ještě letos zvýšit nábor vojáků do armády nebo se zaměřit na výchovu školáků i učitelů.

Politickými náměstky Černochové na ministerstvu obrany budou Daniel Blažkovec (za STAN) a František Šulc (za ODS), který již na obraně působil. Černochová zopakovala, že v roce 2025 bude Česko vydávat dvě procenta HDP na obranu. Nákup pásových bojových vozidel pěchoty označila za prioritu, chce si do tří měsíců nechat zpracovat analýzu dalších kroků. Za ideální by považovala, aby ročně do armády přišlo dva tisíce nových vojáků, v současné době to podle ní je 500 až 800. Upozornila, že každý nový voják rozpočet stojí milion korun, je proto potřeba vyčlenit potřebné peníze. Tento týden chce o náboru mluvit s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou nebo státním tajemníkem Petrem Vančurou. Nová vláda si začlenila do programového prohlášení slib, že Česko bude v roce 2025 vydávat dvě procenta HDP. Černochová poznamenala, že nejde pouze o závazek v rámci NATO, ale i o vnitřní dluh resortu, který přesahuje 100 miliard korun. Související Chceme chytrý stát, který nežije na dluh. Fialova vláda slibuje reformu penzí i škol K obrannému fondu poznamenala, že se inspiruje podobou fondu, který mělo Československo za první republiky. Po začátku akvizičního procesu podle ní budou peníze v něm umístěné virtuální, ve chvíli, kdy se bude blížit ukončení procesu, ministerstvo financí potřebné peníze převede. Nyní Černochová o podrobnostech jedná s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), s nímž chce návrh zákona předložit. Fungovat by fond mohl podle ní začít v roce 2023 nebo 2024.