Žáci si mohli přijímací testy odnést domů, většina to nevěděla. Za zveřejnění jim ale hrozí žaloba

Zadání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy se po prvním termínu, který se konal před týdnem, objevilo na internetu. Přestože Cermat, který zkoušky pořádá, kvůli tomu vyhrožuje žalobou, uchazeči o střední školy měli na testy nárok a mohli si je u ředitelů po zkoušce vyžádat. Většina z nich to ale nevěděla. Cermat však trvá na tom, že pokud je někdo z nich zveřejní, je to na žalobu.

Praha - Když uchazeči o Gymnázium Kapitána Jaroše v Brně minulý týden dopsali přijímací testy, mohli si od ředitele školy vyžádat zadání a ten jim ho musel dát. Mají na to ze zákona nárok. "Ano, kdo si řekl, tomu jsme ho dali," potvrdil ředitel školy Jiří Herman. Problém je, že o takové možnosti většina žáků ani jejich rodičů nevěděla.

Jednotná přijímací zkouška Jednotná zkouška na střední školy s maturitou se letos koná v novodobé historii poprvé. Organizuje ji Cermat, stejně jako státní maturity. Žáci mají dva pokusy, první pokus pro čtyřleté obory proběhl před týdnem, druhý ve středu. Uchazeči o osmiletá a šestiletá gymnázia píšou zkoušku v jiném termínu. V květnu se pak ještě koná náhradní termín, pro ty, kteří např. kvůli nemoci na první kolo nemohli.

Navíc, když se den po konání prvního termínu přijímacích zkoušek objevilo zadání testů na internetu, Cermat jako jejich organizátor vyhrožoval žalobou. "Zveřejnění testů zvýhodňuje žáky, kteří půjdou až na náhradní termín 12. května," uvedl jeho mluvčí Jan Pohanka.

Zadání tehdy zveřejnila iniciativa Maturitní data - odtajněno, za kterou stojí dlouhodobý kritik Cermatu a majitel testovací společnosti Kalibro Oldřich Botlík. Nezveřejnění testů považuje za znevýhodňování těch, kteří si je nedokážou obstarat. Sehnat si zadání od spolužáků, kteří už na zkouškách byli, je podle Botlíka v dnešní době snadné. Žáci si mohou mezi sebou říct, co v testech bylo. "Velká část z nich nevěděla, že mají na zadání testů právo," míní Botlík. Někde to nevědí ani ředitelé a zadání testů nechtějí poskytnout.

Proč nám to nikdo neřekl? zlobí se matka uchazeče

O tom, že syn mohl testy dostat, kdyby si o ně řekl, nevěděla ani matka deváťáka Františka, který dělal zkoušky na dvě školy v Praze. "Proč o tom nikde neinformují? K přijímacím zkouškám jsme dostali spoustu pokynů, ale tohle tam chybělo," zlobí se žena, která nechtěla zveřejnit své jméno, aby syna nepoškodila

Mluvčí Cermatu Pohanka vysvětlil, že uchazeči mají po konání přijímacích zkoušek právo na to testové úlohy vidět. Přijímací zkouška je podle správního řádu správní řízení, uchazeč či jeho zákonný zástupce má nárok vidět dokumenty, které se týkají přijímacího řízení, což jsou i testové úlohy. Před konáním jednotných zkoušek poslal Cermat do škol e-mail, kde ředitelům zakázal zveřejňovat zadání před konáním náhradního termínu 12. května, ale připsal tam větu: "Uchazečům, kteří budou ve vaší škole jednotné testy konat, můžete testové sešity poskytnout."

Cermat přesto trvá na tom, že je zveřejnění zkoušek nezákonné. Nechal si vypracovat právní analýzu a ve čtvrtek se má rozhodnout, zda na iniciativu podá žalobu. Pokud by testy zveřejnil někdo ze žáků, rovněž by riskoval postih.

"S tím, že si žáci předají zadání mezi sebou, my nic neuděláme. My můžeme udělat to, že uchazeče, kteří to zveřejní, můžeme zažalovat, protože se to zveřejňovat nesmí. Chceme, aby podmínky byly stejné pro všechny žáky," uvedl k tomu Pohanka.

Žákům zveřejněné testy před druhým kolem pomohly

Podle právníka zabývajícího se školstvím Ondřeje Moravce by bylo zajímavé udělat podrobnější rozbor, protože právo na informace lze za účelem ochrany autorských práv omezit, nikoli však paušálně. "Testy slouží k tomu, aby podle nich bylo testováno, a to dokonce v souvislosti s výkonem veřejné správy - což je proces přijímání žáků na střední školy. Proto se domnívám, že by testy poskytnuty být měly," soudí Moravec.

V pražském Gymnáziu Nad Alejí žákům zadání testů po dopsání ani nevybírali. Podle ředitele Petra Bendy zadání žákům v náhradním termínu stejně nemůže pomoci. "Otázky se mění, navíc jsou k dispozici ilustrační testy, které se zas tak lišit nebudou," míní.

Žáci ale měli jiný názor. Testy stahovali a snažili se před druhým kolem připravit ještě lépe. Různá řešení se objevila na internetu. "Pomohlo nám to. Prošla jsem se synem testy, on si uvědomil, kde měl chybu, a zaměřili jsem se na to. Například jsme trénovali převody jednotek. Při druhém pokusu už věděl, na co si dávat pozor," uvedla maminka Františka z Prahy.

Problém se zveřejněním už tu jednou byl a Cermat prohrál

Když v roce 2011 startovala státní maturita, Cermat odmítl zveřejnit zadání testů s tím, že chce otázky využít i v dalších letech. Tehdejší ministr školství Josef Dobeš tvrdil, že pokud se testy zveřejnění, bude to stát dva až tři miliony navíc. Nakonec ale pod tlakem vzdělávací organizace EDUin, která testy zveřejnila a dalších, kteří to po Cermatu vyžadovali, zadání testů zveřejnil.

Od té doby se zadání maturit objevuje každý rok ještě v den jejich konání na webu Cermatu. Ten tvrdí, že je to jiný případ než přijímací zkoušky. "Princip maturit a princip přijímacích zkoušek je úplně jiný, uchazeči soutěží mezi sebou, kdo bude lepší. Počítá se pořadí, jeden může být zvýhodněn oproti druhému. To u maturit neplatí," vysvětlil mluvčí Pohanka.

Odborný konzultant EDUinu Tomáš Feřtek ale tvrdí, že právně jde o stejný problém, a dnes jsou dokonce zákony ještě přesnější, než tenkrát. "V zákoně doslova je, že informace přestává být veřejně nepřístupnou v okamžiku, kdy jsou testy z českého jazyka a literatury a matematiky předány zadávajícím učitelem uchazečům v učebně," říká Feřtek.

