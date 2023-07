"Musíme těm dobytkům zarazit tipec." Čermák si za výzvy k násilí odpyká 5,5 roku

Tomáš Čermák si odpyká 5,5 roku vězení za to, že vyzýval lidi, aby i za použití násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona. Souhrnný trest za podporu a propagaci terorismu mu ve středu pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze. K odvolacímu zasedání přišla nezaměstnaného muže podpořit asi stovka lidí, kteří zaplnili největší jednací síň.

Šestatřicetiletý muž z Holýšova na jižním Plzeňsku se vůči novele pandemického zákona vymezoval na sociální síti Facebook loni v únoru - nejprve vysílal živě, poté na svůj profil umístil téměř půlhodinové video. Diváky vyzýval k aktivnímu odporu vůči přijetí novely a k převzetí moci i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády.

"Nemůžeme chodit každý týden někam protestovat a mrznout tam. Uděláme plán, musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán. Musíme těm dobytkům zarazit tipec. Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta, nějaké právo, neudělá nic," prohlásil mimo jiné. Nahrávka zaznamenala tisíce zhlédnutí a stovky sdílení.

Čermák se ke skutku doznal, odmítal ale právní kvalifikaci. "My jsme byli prostě opoziční aktivisté," řekl odvolacímu senátu. Dodal, že dané výrazy použil "v určité nasranosti". Trest uložený plzeňským krajským soudem označil za hodně nepřiměřený. "Bylo by dobré ho nějak zmírnit," prohlásil. Čermákův advokát Norbert Naxera založil odvolání na tom, že terorismus podle oficiálních definic zahrnuje ohrožení civilního obyvatelstva. I kdyby někteří občané hypoteticky vyslyšeli Čermákovy výzvy a vtrhli do Parlamentu, o terorismus by tak podle advokáta nešlo.

U krajského soudu se Čermák na jaře hájil tím, že na videu hovořil spíše v nadsázce a že si neuvědomil důsledky. Vulgární a expresivní slova volil podle svého vyjádření záměrně, aby upoutal pozornost a získal víc diváků. Státní zástupce Martin Bílý ale tvrzení, že byl projev nadsázkou, odmítl. "Veřejně vybízel diváky, aby vypálili Senát," zdůraznil.

Výroky je podle státního zástupce nutné hodnotit v kontextu doby, v níž byly vysloveny - tedy v období koronavirové nákazy. "Společnost byla vyčerpaná, velmi náchylná k dezinformacím. Velmi polarizovaná, radikalizovaná. Zvýšeně způsobilá k tomu, aby skutečně učinila to, k čemu pan obžalovaný vyzýval, tedy k teroristickému útoku," uvedl. Připomněl také, že Čermák dříve sám připustil, že text novely pandemického zákona vůbec nečetl a nevěděl, co obsahuje.

Čermákovi podporovatelé si ve velké jednací síni hlasitě stěžovali, že aktéry jednání špatně slyší. "Když budete zticha, tak to uslyšíte," kontroval soudce Jiří Lněnička. Aktivisté pokřikovali zejména na státního zástupce, zatímco nepříliš srozumitelný projev advokáta ocenili dlouhým potleskem.

Mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová sdělila, že instituce se kvůli očekávané účasti aktivistů rozhodla pro zvýšená bezpečnostní opatření. Část zaměstnanců odeslala domů a posílila stráž. Pro zájemce o sledování jednání z řad veřejnosti připravila 150 vstupenek. Soud uzavřel veškeré vnitřní prostory vyjma přímého průchodu k jednací síni a přilehlých toalet. Do vyšších pater budovy, kde se obvykle konají odvolací trestní jednání, se tak vůbec nedalo dostat. Vedle aktivistů spojovaných s dezinformační scénou přišlo vyjádřit tichý protest i několik jejich odpůrců.

Justice Čermáka už dříve potrestala kvůli jeho výrokům o Ukrajincích desetiměsíční podmínkou za hanobení národa a podněcování k nenávisti. Spolu s dalšími dvěma muži čelí Čermák také obžalobě za nebezpečné pronásledování a výtržnictví kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra. Při zatím posledním termínu hlavního líčení ho v červnu přišly k soudu podpořit desítky lidí. Aktivisté označovaní za stoupence dezinformačních teorií na chodbě před soudní síni vykřikovali a skandovali, zpívali, kritizovali média, lehali si na zem nebo požadovali větší jednací místnost. Uváděli také, že neuznávají český stát a soud. Proces má pokračovat příští týden.