Cenu Ropák roku získal ministr dopravy Ťok. Zabodoval i Váňa s výrokem: S auty je to náměstí hezčí

před 22 minutami

Antiekologickou cenu Ropák roku 2016 dostal ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Ropákem se stal mimo jiné kvůli tomu, že jeho resort opět zablokoval zařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, řekl na tiskové konferenci v Brně Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá. Cenu Zelená perla 2016 za antiekologický výrok získal poslanec Roman Váňa (ČSSD), který uvedl: "S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské." Reagoval tak na vedení Prahy, aby se na Malostranském náměstí zrušilo parkoviště pro automobily.

