Centrální mozek pražské dopravy ještě roky stát nebude. Praha vypoví smlouvu stavařům

Léta rozestavěné pražské řídicí centrum Malovanka se v nejbližší době dokončení nedočká. Stavba za více než miliardu korun má zkrátit kolony a zlepšit bezpečnost provozu. Původně mělo být centrum otevřeno spolu s tunelem Blanka, ale od počátku ho provázejí problémy. Teď se město rozhodlo hledat nového dodavatele a termín otevření se znovu posouvá - na rok 2022.

Rozsáhlý pozemek v pražském Břevnově hned vedle brutalistního hotelu Pyramida je už roky obehnaný kovovým plotem, za kterým mohou kolemjdoucí zahlédnout rozestavěný korpus řídicího střediska Malovanka. Dělníky a stavební stroje by tu však hledali marně, staveniště už dlouho zeje prázdnotou.

Má zde vzniknout velín za více než miliardu korun naplněný moderními technologiemi, který bude jednou řídit veškerou pražskou dopravu - od provozu v tunelech přes řízení MHD po programování semaforů. Sídlit v něm mají ale třeba i dispečeři policie, strážníků, hasičů a záchranky.

Dřív než v roce 2022 tu ale ke svým stanicím nikdo nezasedne. Město totiž brzy vypoví smlouvu stávající stavební firmě a začne s hledáním dodavatele nanovo. Aktuálně.cz to potvrdila kancelář radního pro dopravu.

O stavbě objektu se přitom začalo poprvé uvažovat už v souvislosti s ražením tunelového komplexu Blanka. Právě současně s ním mělo být řídicí centrum původně otevřeno. Jenže zatímco Blankou po řadě peripetií první auto projelo v roce 2015, velín Malovanka zeje prázdnotou dodnes. Praha přitom dvě soutěže, na jeho výstavbu a technologické vybavení, vypsala už v roce 2012.

Proměna na centrální mozek dohledu nad Prahou

Stavbu provázely problémy s výběrem dodavatele, ale metropole si za zdržení může do značné míry sama. Původně měl totiž velín sloužit zejména k řízení dopravy a jako krizový štáb, odkud by magistrát vše řídil například v případě teroristického útoku. Až v průběhu výstavby si však minulé vedení magistrátu usmyslelo, že by odsud rádo koordinovalo i další kritické složky města, a zároveň rozhodlo, že krizový štáb zůstane na Mariánském náměstí.

"Tyto úpravy vyvolaly v projektu změny takového rozsahu, že není možno stavbu dokončit se stávajícím dodavatelem stavebních prací v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Byly tedy provedeny práce, které stávající smlouva umožňovala provést," říká Ondřej Baláž, asistent náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). Pak se ale stavba zastavila.

To je důvod, proč dnes provoz v tunelu Blanka řídí dispečeři provizorně ze stanoviště na Strahově, které tomu kapacitně příliš nevyhovuje. Mimo jiné však také bez řídicího centra Malovanka Praha nemůže synchronizovat všechny semafory na základě aktuální dopravní situace a zajistit tak lepší průjezdnost města.

Nejdříve za tři roky

Podle Baláže teď radní budou na jednom z dalších jednání schvalovat ukončení smlouvy se stávající stavební firmou a poté vypíší novou zakázku na dokončení samotné budovy velína.

Zároveň magistrát připravuje i soutěž na technologická zařízení, kterými bude centrum vybaveno. Tu by měl vypsat příští rok. "Snaha je vypracovat univerzální dokumentaci veřejné zakázky, která nebude preferovat dosavadního dodavatele těchto systémů v Praze," říká Baláž.

Postup nové koalice schvaluje i bývalý radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Podle něj však při přípravě nové zakázky je potřeba myslet na budoucnost a zajistit, aby řídicí centrum mohlo fungovat další desetiletí. "Aby se v průběhu osazování technologií znovu nezjistilo, že je potřeba něco navíc. Nesmíme přemýšlet o tom, co má řídicí centrum umět dnes, ale minimálně v době, kdy bude otevřeno," říká Dolínek.

Pro Malovanku to znamená jediné, v nejbližší budoucnosti se otevírat nebude. I za předpokladu, že výběr nového dodavatele nebudou provázet problémy jako v minulosti, je její dokončení ještě léta vzdálené. "Objekt by měl být v plném provozu včetně technologického vybavení v roce 2022," myslí si Baláž.