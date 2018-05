Babička šířící vzdělanost v Africe i hudebnice pomáhající na Broumovsku. To jsou filantropové roku

před 1 hodinou

Ve volném čase dělají něco pro druhé, zkrátka proto, že by to tak mělo být. A že když mohou, tak rádi pomohou.

Praha - Nadace Via letos už pojedenadvacáté ocenila ty, kteří pomáhají druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost svými hlasy v on-line hlasování. Ceny Via Bona udělila během slavnostního večera v La Fabrice v pěti kategoriích - Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma a Závěť pomáhá.

Zatímco během loňského jubilejního 20. ročníku probíhalo hlasování o nejsilnějších příbězích posledních 20 let, tentokrát byly ústředním tématem inovace, neobvyklé a moderní způsoby pomoci.

"Letos bychom chtěli mimo jiné podporovat filantropii ve světě moderních technologií, vyzdvihovat nové způsoby dárcovství a cílit více na mladé lidi, ve kterých je obrovský potenciál," vysvětluje Monika Skopalová, programová manažerka Nadace Via.

Počet nominací ale nerostl jen v kategoriích srdcařů. Stále více lidí nominuje i mecenáše ve svém okolí nebo závěťové dárce, kteří se rozhodli odkázat finanční prostředky na dobrou věc.

"Před dvaceti lety byla filantropie v Česku takřka neznámým pojmem, v současnosti filantropii považuje za běžnou součást života řada firem i jednotlivců. To potvrzuje i počet letošních nominací, kterých se sešlo neuvěřitelných 140," dodává Zdeněk Mihalco, programový ředitel Nadace Via.

Zaslané nominace popisovaly inspirativní příběhy pomoci mecenášů, studentů, podnikatelů, firem, jednotlivců i celých skupin, kteří nejrůznějšími způsoby pomáhají lidem ve svém okolí. Někteří darovali peníze, svůj čas a zkušenosti, jiní využili internet a moderní technologie nebo na pomoc druhým pamatovali ve své závěti. Z těchto příběhů odborná komise vybrala 15 finalistů.

O vítězích v jednotlivých kategoriích, kteří během slavnostního vyhlášení převzali ocenění v podobě sošky od Františka Skály, mohla svými hlasy od března do května rozhodovat veřejnost.

V kategorii Mecenáš získal Cenu Via Bona Libor Malý, který se dlouhodobě věnuje podpoře neziskových projektů a organizací usilujících o pozitivní změny ve společnosti a přispěl k boji s předlužením českých domácností.

Vítězem kategorie Srdcař se stala Ludmila Böhmová, která přispívá ke zlepšení podmínek pro vzdělání dětí i učitelů ve Středoafrické republice. Ta je čtvrtou nejméně rozvinutou zemí na světě. Právě zde se rozhodla pomáhat občanská společnost Siriri, kterou paní Böhmová spoluzakládala.

"Středoafrická republika je úplně zapomenutá země, dokonce má přízvisko 'sirotci rozvojové pomoci'. Pokud tam nehrozí genocida či občanská válka, tak si krize v zemi nikdo nevšímá," řekla v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz 63letá žena.

Účast na projektu pro ni znamenala zcela zásadní životní zlom. V 56 letech odešla do předčasného důchodu, aby mohla jezdit pomáhat, kdy bude třeba. A odjela na svou první africkou misi. Od roku 2011 do dneška tam už byla dvanáctkrát. Spolu s kolegy se v zemi zasloužila o zásadní vymýcení negramotnosti.

"Od začátku mě okouzlila myšlenka, že by ta cena mohla dát vědět o Středoafrické republice i o Siriri a naší pomoci," říká k Ceně Via Bona.

V kategorii Mladý srdcař obdržela nejvíce hlasů Petra Soukupová, která v patnácti letech založila orchestr pro mladé a jeho prostřednictvím pomáhá na Broumovsku. Zároveň tato mladá srdcařka získala speciální Cenu veřejnosti, kterou zaštítila Česká televize, za největší počet hlasů ve veřejném hlasování.

V roce 2010 se tehdy patnáctiletá Petra a její bratr Jakub rozhodli, že společně se svými vrstevníky založí velký orchestr, který bude úplně jiný než všechny ostatní.

Už tehdy dokázala Petra přesvědčit dospělé v okolí, že když pomůžou na začátku, budou mladí pomáhat v budoucnu. Dnes má těleso 65 členů, za sebou přes 60 velkých koncertů v Čechách i v zahraničí. Říkají si Police Symphony Orchestra.

Mladí muzikanti cíleně podporují Nadační fond Hospital Broumov. Ten mimo jiné zabezpečuje zdravotnické vybavení pro přestárlé nebo dlouhodobě nemocné pacienty.

Těch akcí je ale podstatně více, dohromady už vybrali a rozdali skoro půl milionu korun.

V kategorii Závěť pomáhá veřejnost ocenila příběh Marcely Mejstříkové, spoluzakladatelky sdružení Mamma HELP, která poté, co vyhrála svůj boj s rakovinou prsu, pomohla založit sdružení Mamma HELP podporující ženy s podobným osudem a v roce 2014 se mu rozhodla odkázat svůj majetek.

V kategorii Dobrá firma si ocenění odnesl Naturfyt-BIO za své aktivity v oblasti zlepšování života na Jesenicku.

Nadace Via už dvacet let podporuje rozvoj komunitního života a dárcovství v Česku. Od roku 1997 podpořila více než 4500 projektů a Cenou Via Bona ocenila 122 inspirativních příběhů dárcovství jednotlivců a firem. Nadace usiluje o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým.

Video: Filantropové většinou na svých činech nevidí nic neobvyklého. Kouzelně to vystihl v roce 2016 jeden z laureátů Ceny Via Bona Asaf Auerbach