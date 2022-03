Uprchlíky bez českého konta čekají fronty, má ho čtvrtina. Získat účet bude snadnější

Úředníci společně s bankéři hledají způsoby, jak co nejvíce usnadnit uprchlíkům z Ukrajiny založení bankovního účtu, který je klíčový pro jejich život v Česku. Uprchlík s účtem navíc nemusí chodit pro sociální dávky na úřady práce, před kterými se tvoří fronty. Podle posledních informací má bankovní konto přibližně čtvrtina uprchlíků, tedy kolem 70 tisíc z nich.

Když lidé utíkající z Ukrajiny či jejich pomocníci v Česku mluví o zařizování "života" v nové zemi, zpravidla upozorňují na dlouhé fronty před úřady práce nebo zdlouhavé a složité vyřizování bankovního účtu v bankách.

Zástupci státu a peněžních domů tvrdí, že týden po týdnu se snaží agendu zjednodušovat a už dnes stačí uprchlíkům k založení účtu cestovní pas. Konto si přitom mohou zřídit přímo v asistenčním centru, kde mají některé banky své pobočky. V současnosti přitom stát jedná s peněžními domy o tom, aby začaly uprchlíkům poskytovat bankovní identitu. Pokud by ji měli, mohli by komunikovat s mnohými úřady na dálku přes internet.

"Nasadili jsme na úřady práce maximální počet lidí, ale i přes veškerou snahu se stává zejména v Praze, že fronty vznikají. Neustále jednáme o tom, abychom kontakt uprchlíků s úřady zjednodušovali," tvrdí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. Podle ní jsou zejména v Praze takové fronty z několika důvodů. "Někteří lidé z Ukrajiny nemají bankovní účty, takže si chodí pro dávky na úřady práce. Další Ukrajinci si právě tady shánějí práci. Navíc při jednání s uprchlíky musí být na přepážce tlumočník, kterých je ale omezený počet," vysvětluje mluvčí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto často jedná s bankami o tom, aby usnadňovaly uprchlíkům zakládání bankovních účtů. Pokud totiž uprchlík dostane humanitární dávku v hodnotě pět tisíc korun na účet, nemusí na úřad vůbec chodit. Na webu ministerstva je také odkaz, který umožňuje vyplnit informace k této dávce před návštěvou úřadu. Jednání s úředníkem je potom rychlejší.

"Například jen za pondělí jsme přijali přes tuto aplikaci tři tisíce žádostí o dávku. Kromě toho máme připravenou také aplikaci na vyplácení peněz pro lidi, kteří uprchlíky ubytovávají. Nyní jede ve zkušebním provozu. Od 11. dubna ale bude možné přes ni žádat o peníze," upřesnila Davidová.

Mimochodem, humanitární dávka nově nahradila původní mimořádnou okamžitou pomoc ve výši 2 500 korun. Na dávku má nárok každý, kdo disponuje vízem o strpění vydaným ministerstvem vnitra. Jakmile ale začne dotyčný pracovat, na dávku nemá nárok.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka tvrdí, že banky se snaží, aby uprchlíkům umožnily snadnější založení účtu. "Některé banky k tomuto našemu plánu přistupují velmi vstřícně, spolupráce s nimi je opravdu suprová. Bylo by velmi dobré, kdyby uprchlíci měli svůj účet v bance, rádi bychom jim posílali peníze bezhotovostně. Vyplácet peníze v hotovosti znamená obrovskou administrativní i personální zátěž," prohlašuje ministr.

Některé banky mají informace v ukrajinštině a pobočky v centrech pomoci

Zatím poslední jednání mezi Jurečkovým resortem, ministerstvem vnitra a Českou bankovní asociací proběhlo v pondělí. Výsledkem je metodický pokyn, který má ještě více usnadnit zakládání účtů.

"U lidí z Ukrajiny, kteří měli pasy s biometrickými údaji, bylo založení účtu bez problémů. Jestliže ale takový pas neměli nebo se vyskytly jiné problémy, tak založení účtu bylo komplikovanější. Nyní ministerstvo vnitra zjednodušilo metodiku tak, že založení účtu bude možné i pro ty, kteří pas s biometrickými údaji nemají," sdělil mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.

Podle jeho slov je na každé bance, co uprchlíkům z Ukrajiny nabídne. "Jde o metodické doporučení úřadů, že každá banka si sama vyhodnotí rizika a sama si rozhodne, jestli otevře konkrétnímu člověku účet s takovou identitou. Zkušenosti ale ukazují, že banky se snaží vycházet lidem z Ukrajiny co nejvíce vstříc," řekl mluvčí.

Podle informací Aktuálně.cz se jednání týkají také toho, že by banky umožnily uprchlíkům z Ukrajiny získat bankovní identitu. Zatím tuto možnost nemají, šlo by však o zásadní novinku. "Pokud by se banka rozhodla člověku takovou identitu dát, tak by mohl sdílet s úřady své údaje, aniž by na úřady musel chodit osobně. Mohl by se například propojit s úřadem práce nebo Českou správou sociálního zabezpečení. K tomu všemu by stačila jedna návštěva v bance," uvedl mluvčí.

Založení bankovní účtu nabízí v Česku devět bank. Některé z nich si přitom založily své pobočky přímo v asistenčních centrech, například v centru pro uprchlíky v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře nebo Příbrami. Některé banky mají části internetových stránek v ukrajinštině nebo mají ukrajinské mutace internetového bankovnictví. Kromě toho některé nabízí uprchlíkům za založení účtu i základní vklad. Konkrétně ČSOB, u které založilo účet zatím nejvíc uprchlíků, nabízí 2 500 korun.

"Snažíme se uprchlíkům vycházet všemožně vstříc, finanční pomoc získají na nově založený účet pouze na základě předložení cestovního pasu. K účtu dále dostanou do tří dnů platební kartu zdarma, mohou si zřídit jeden devizový účet v eurech nebo dolarech bez měsíčního paušálního poplatku a vkládat hotovost na tento účet zcela zdarma," sdělila mluvčí ČSOB Michaela Průchová.

"Pro okamžité placení mohou klienti využít virtuální platební kartu a k dispozici je jim také speciální linka v ukrajinském jazyce: 800 200 290," doplnila s tím, že v rámci tohoto balíčku si účet založilo přes 40 tisíc ukrajinských občanů.

Na dotaz ohledně bankovní identity Průchová uvedla, že její získání v budoucnosti nevylučuje. "Bankovní identitu lze zřídit pouze u účtů, které se zakládají na základě dokladů vydaných v České republice. Kolegové ale intenzivně řeší i toto, abychom dokázali co nejrychleji pomoci všem i s bankovní identitou," uvedla.

Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý sdělil, že mají nyní pobočku v devíti asistenčních centrech pro uprchlíky a v dalších dvou ji připravují. "Díky tomu, že máme největší síť poboček po celé zemi, tak uprchlíci nemusí mít obavu z front při zakládání účtu," řekl s tím, že rovněž doplnili webové stránky v ukrajinštině.

Česká spořitelna podle jeho slov umožňuje založení účtu všem uprchlíkům, kteří předloží ukrajinsky občanský průkaz nebo ukrajinský pas bez ohledu na to, zda se jedná o doklad biometrický, nebo nebiometrický. "Uprchlíkům, kteří mají kromě víza strpění také jiný typ víza, opravňující je k pobytu v České republice, dokážeme také obratem zřídit bankovní identitu. Intenzivně ale pracujeme na řešení, které by umožnilo vydávat bankovní identitu i uprchlíkům, kteří mají jen vízum strpění," dodal Hrubý.