Čekají nás dlouhá a složitá jednání. Prahu ale pustit nechceme, tvrdí vyjednavač ODS

ODS se podle svého pražského předsedy Tomáše Portlíka pokusí vyjednat vládu v hlavním městě, i když se zatím zdá, že by strana už druhé období mohla skončit v opozici. Koalici chce totiž sestavit Jan Čižinský s piráty a Spojenými silami pro Prahu.

Vypadá to, že by ODS v Praze mohla znovu skončit v opozici, protože Jan Čižinský (předseda hnutí Praha sobě - pozn. red.) chce dohodnout koalici s piráty s Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, lidovci a STAN). Považujete to za velké riziko?

Nechci hodnotit rizika. Pan Čižinský mi už před volbami sdělil, že bude záměrně očerňovat ODS ze spojení s ANO, byť nic takového nebylo. Vidí v tom svůj politický profit, ale byl to pan Čižinský, kdo tu s ANO čtyři roky vládl. V této taktice pokračuje. Nepovažuji to za státotvorné, protože s řízením města je potřeba mít zkušenosti. A ODS se tímto způsobem chovat nebude. Budeme jednat o tom, aby tu byla stabilní a dobrá vláda.

Pro ODS by případná prohra ve vyjednávání mohla znamenat, že zůstane v Praze už druhé volební období v opozici.

Naše snaha bude postavit funkční vládu (koalici na pražském magistrátu - pozn. red.) a já bych nepředbíhal. Čekají nás dlouhá a složitá jednání. Jestli tu byl někdo domluvený před volbami, v tuto chvíli se to ukáže, ale já tomu nevěřím.

Jak přesvědčíte ostatní strany, aby šly do koalice s ODS?

Nebudu tady kritizovat pana Čižinského, i když jsem slyšel na naši adresu spoustu nepříjemných ataků, které není schopný dokázat a které jsou nepravdivé. Výsledek ukážou vyjednávání a je těžké ho předjímat. Budeme jednat se všemi. Pokud pan Čižinský odmítá jednání, ať si o tom každý udělá představu sám.

Začne vyjednávání o nové pražské koalici už dnes v noci?

Já už jsem si s některými představiteli stran volal. Nemyslím, že vyjednávání začne dnes, protože nejprve se musí ustanovit vyjednávací týmy. Začne během zítřka a hlavně v pondělí.

S kým jste si volal?

Úplně se všemi kromě Honzy Čižinského, tomu budu volat za chviličku.

Kdo byl první?

Volal jsem podle pořadí. Zatím je (podle průběžných výsledků - pozn. red.) první ODS a druzí jsou piráti. Jako prvnímu jsem tedy volal jejich lídrovi Zdeňku Hřibovi. Třetí je ANO, takže potom jsem volal panu Stuchlíkovi. Hovořil jsem i s lidmi kolem pana Pospíšila (lídra pražské koalice TOP 09, lidovců a STAN - pozn. red.).

Chápu to správně tak, že nejprve se chcete setkat s piráty?

Asi ano. Uvidíme zítra ráno podle finálního výsledku. Jestli budou mít piráti nejlepší výsledek z možných partnerů, tak si s první schůzku budeme domlouvat s nimi.

Jak bude část ODS vnímat tuto případnou koalici? Některým vašim kolegům přece piráti vadí.

Budu postupovat podle toho, co dá Praze stabilitu a s kým jsme schopní prosazovat náš program. V tuto chvíli nebudu řešit, jestli je někdo někomu bližší nebo vzdálenější. Cílem nás politiků je dělat něco pro město a v tomto duchu budu postupovat.

Piráti před volbami řekli, že nechtějí ve vládě politiky, kteří mají více funkcí současně, což by se mohlo týkat i vašeho kandidáta na primátora Bohuslava Svobody. Jak se ODS k této podmínce postaví?

Pan Svoboda prohlásil, že nebude vykonávat dvě funkce a vybere si jednu z nich. Ne proto, že je to pirátská podmínka, ale proto, že se ta pozice při jejím vytížení nedá dělat.

Praha potřebuje člověka naplno

Jakou funkci by si pan Svoboda vybral? Hovořili jste o tom?

Pokud dostane nabídku být primátorem, bude se rozhodovat, zda si vybere roli primátora nebo poslanecký mandát. Ne kvůli kumulaci funkcí, ale proto, že tu práci je třeba dělat naplno. Praha to po šesti letech konečně potřebuje.

Je pro vás v Praze přijatelným partnerem hnutí ANO? Váš předseda Petr Fiala řekl, že ODS je alternativou k hnutí ANO. Tím sice nevyloučil koalice s tímto uskupením na komunální úrovni, ale jasně vymezil roli ODS.

Nechci vůbec předbíhat a to z jednoho prostého důvodu. Skutečně to není uzavřené. Nejvíc nás ve volbách poškodilo, že ODS a ANO jsou údajně předem dohodnutí. Není to pravda, byla to lež, ale to je bohužel standard politického boje. My zkrátka budete řešit náš program a hlídat stabilitu Prahy.

Pan Čižinský před volbami tvrdil, že s ODS nikdy koalici neudělá. Vždy jsem s ním měl dobré vztahy, nerozumím tomu. Když jde o věc, tak se jako politici máme domluvit a osobní antipatie musí stranou. On nikdy své důvody nevysvětlil. Nějaká situace byla před volbami a jiná je po volbách, takže se chci bavit také s Janem Čižinským.

Vylučujete spolupráci s komunisty a SPD?

S komunisty jsme nikdy koalice nedělali. Podle výsledku se ani žádná taková potenciální koalice nerýsuje.

ODS v těchto volbách zřejmě uspěje. Je to comeback vaší strany nebo zatím nejásáte?

Jsem opatrný. ODS dlouhodobě vykazuje stále lepší výsledky. Někteří říkají, že je to málo. Myslím ale, že tempo je správné a odpovídá k tomu, co nás v minulosti potkalo. Nepředbíhal bych, musíme ještě hodně hodně zapracovat na tom, abychom se vrátili do čela.

Politika ODS je ale správná tak, jak se dělá. Nevyhráváte z minuty na minutu, to musí být dlouhodobá práce. Jméno si poškodíte snadno a rychle, vrací se ale dlouho a tvrdě.

Nepovažujete růst preferencí za příliš pomalý?

Ne. Je to zdravé. Vzhledem k tomu, co se tu dělo, jak jsme byli očerněni - řada kauz se dodnes nevyšetřila, jak závažné to bylo, tak považuji náš růst za zdravý. Kdybychom se vrátili nahoru hned, ODS by to ani neprospělo.

