Hamás za teroristy považuje 70 procent Čechů. Nejméně voliči SPD a KSČM

Více než dvě třetiny Čechů považují palestinské hnutí Hamás za teroristickou organizaci. Osm procent lidí s tímto tvrzením nesouhlasí. Ukázal to průzkum agentury Median pro institut CEDMO. Zhruba pětina lidí pak uvádí, že se v této otázce nedokáže pořádně rozhodnout.

Podle průzkumu Hamás za teroristické hnutí označují častěji muži, více než tři čtvrtiny z nich. U žen je to o 16 procentních bodů méně. Dále se pak skoro třetina žen nepřiklonila ani k souhlasu, ani k nesouhlasu.

Zhruba každý devátý mladý člověk ve věku 16 až 24 let Hamás za teroristickou organizaci nepovažuje. V podobné míře to tak mají také lidé, kterým je 45 až 54 let. S tím, že je hnutí Hamás teroristické, nejvíce souhlasí Češi od 35 do 44 let a senioři, konkrétně tři čtvrtiny z nich. S tímto tvrzením pak nejčastěji souzní také lidé s vysokoškolským titulem.

Hnutí Hamás za teroristické pokládají nejvíce voliči ČSSD (nyní SOCDEM) a koalice Spolu tvořené ODS, TOP 09 a lidovci. Největší nesouhlas vyjádřili lidé, kteří volili v roce 2021 KSČM a SPD.