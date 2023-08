Češi médiím spíše věří. Čtvrtina populace si myslí, že čelila dezinformacím

Zhruba čtvrtina Čechů se domnívá, že se každý měsíc setkává v médiích s dezinformacemi, naopak zhruba 77 procent lidí si myslí, že falešným zprávám vystaveni nejsou, ukázal průzkum agentury Median pro institut CEDMO.

O objektivitě informací, které mohou čtenáři a diváci získávat z českých médií, jsou nejvíc přesvědčeni mladí lidé od 16 do 24 let. Zhruba jen 15 procent z nich se domnívá, že jsou vystavováni dezinformacím v médiích. Naopak senioři jsou ke zpravodajství skeptičtější.

Téměř 28 procent z dotazovaných lidí starších 65 let v šetření tvrdí, že se v uplynulém měsíci setkali s účelově šířenými nepravdivými či manipulativními informacemi ve zpravodajství. Druhou věkovou skupinou, která nejvíce pochybuje o pravdivosti zpráv, jsou Češi od 45 do 54 let.

Tomu, že jsou vystaveni dezinformacím, věří více mužů. Dvacet procent respondentů uvedlo, že se se lživými informacemi v médiích setkává, dalších osm procent si myslí, že lživé zprávy vídá velmi často. Mezi ženami se našla tři procenta dotazovaných, které uvedly, že jsou manipulaci ze strany médií intenzivně vystavovány. Dalších 15 procent si myslí, že zkreslená fakta občas vídá.

Průzkum provedla Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO), spadající pod Univerzitu Karlovu. Dotazovala se po internetu více než tří tisíc respondentů a mapovala vývoj chování lidí ohledně konzumace různých druhů mediálních obsahů. Institut se zaměřuje na dezinformace a lži v online prostoru.