Bývalý radní Přerova Dostál stanul před soudem kvůli sexuálnímu nátlaku. Vinu odmítá

Ze sexuálního nátlaku se zodpovídá před soudem přerovský politik za ODS Marek Dostál. Trestní oznámení na něj podala jeho bývalá zaměstnankyně, která tvrdí, že ji Dostál z pozice zaměstnavatele ve dvou případech přiměl k orálnímu sexuálnímu styku. Zneužil tak prý jejích finančních problémů a závislosti na příjmech. Dostál kvůli kauze rezignoval krátce po komunálních volbách na funkci přerovského radního s tím, že chce očistit své jméno. Obžalobu u soudu jednoznačně odmítl.

Podle státní zástupkyně Šárky Pivodové Dostál zneužil pozice zaměstnavatele vůči ženě, která pracovala jako servírka v jeho pohostinství a měla značné finanční potíže. Sexuální nátlak na ni vyvíjel podle obžaloby ve dvou případech v listopadu 2017. Případ vyšel najevo až loni v listopadu krátce po volbách, ve kterých se Dostál dostal do zastupitelstva a následně získal po podpisu koaliční smlouvy ve statutárním městě funkci radního.

Podle obžaloby si muž pozval poškozenou 6. listopadu 2017 do bytu kvůli řešení jejího schodku v tržbě. Tam ji údajně svlékl, lákal ji do sprchy a požadoval po ní orální uspokojení. Žena na to přistoupila z obavy o ztrátu zaměstnání, uvedla žalobkyně. Další incident se podle obžaloby odehrál o několik dní později přímo v pohostinství, kde ženu k sexuálnímu aktu údajně donutil obdobným způsobem.

Dostál obžalobu popřel. Ženu, která jej obvinila, podle svých slov zaměstnal na žádost jejího manžela. Později zjistil, že se mu z tržby ztrácejí peníze. V bytě se prý setkali, protože s ní chtěl sepsat dlužní úpis. "Brečela, byla roztěkaná a prosila mě, abych to neřekl manželovi. Nakonec jsme se domluvili, že si vezme dlouhé směny," vypověděl Dostál.

Celkovou zpronevěru vyčíslil na 22 tisíc korun, trestní oznámení na ni však nepodal. Připustil, že ji na konci listopadu napadl kvůli ztrácejícím se penězům v kuchyni, nadával jí a třásl s ní. Žena si z toho prý odnesla modřiny. Případ už dřív označil za pomstu bývalé zaměstnankyně, která jej připravila o peníze. Žena nakonec v prosinci 2017 dostala výpověď. "Žádný sexuální kontakt jsme spolu neměli," dodal Dostál.

Obžalovaný se stal přerovským radním po zvolení zastupitelstvem loni 5. listopadu. O obvinění se začalo veřejně mluvit na dalším jednání zastupitelstva 19. listopadu, kdy na něj upozornili opoziční zastupitelé. Dostál poté rezignoval loni 6. prosince, kdy už byla podána obžaloba.