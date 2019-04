Už dva týdny pohřešuje rodina bývalého místostarostu Prahy 3, mluvil o sebevraždě

Od konce března policie neúspěšně pátrá po bývalém místostarostovi Prahy 3 Ivanu Holečkovi. Naposledy o sobě dal vědět své přítelkyni, které poslal textovou zprávu, v níž se jí omlouvá za to, že se chystá spáchat sebevraždu.

Holeček podle Policie ČR odešel 28. března odpoledne z práce, nasedl do svého vozu a odjel do obce Kařez na Rokycansku. Dorazil tam kolem osmé hodiny večer a zaparkoval vůz před chatou, kterou vlastní jeho rodiče. Pravděpodobně ještě v autě rozeslal svým blízkým omluvné zprávy. Od té doby ho nikdo neviděl.

Okolí obce bývalý místostarosta Prahy 3 (ČSSD) dobře zná. Často sem jezdil se svými rodiči, a dokonce zde působil jako člen mysliveckého spolku. V minulosti se nechal slyšet, že pokud by chtěl spáchat sebevraždu, udělal by to právě zde.

Holeček podle svých blízkých trpěl psychickými problémy a již jednou se pokusil vzít si život. Ačkoli řešil drobné problémy, je podle svých známých šťastným mužem, který má doma čtyřměsíčního syna.

Policie se domnívá, že může mít u sebe střelnou zbraň, pro okolí by však neměl být nebezpečný.

Kromě policie se snaží známí a přátelé zapojit do pátrání po pohřešovaném Holečkovi také veřejnost. Na sociálních sítích prosí o jakékoliv informace, sdílí jeho fotky a popis.

V loňském roce se Holeček střetl s kritikou pirátů

Na podzim loňského roku vystoupil Holeček proti kritice pirátů, kterým se nelíbilo, že končící radní Prahy 3 schválili zakázky za téměř půl miliardy korun. Podle Holečka však na projektech pracovali několik let, příprava potřebného materiálu se však pozdržela z technických důvodů.

Zakázky se týkaly přestavby bývalé školy na Havlíčkově náměstí na kanceláře úřadu a opravy panelového domu. Podle programového prohlášení současná koalice Prahy 3 s přeměnou školy na úřad nepočítá.