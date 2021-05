Bývalá hejtmanka Pokorná Jermanová chce znovu do Sněmovny, bude trojkou kandidátky

Bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová bude usilovat o návrat do Sněmovny. Na kandidátce ANO ve středních Čechách jí bude patřit třetí místo. V čele kandidátky má být předseda hnutí Andrej Babiš, dvojkou poslanec a lékař Julius Špičák. V sobotu o tom rozhodl krajský sněm. Kandidátku musí ještě potvrdit celostátní výbor hnutí.

Pokorná Jermanová již ve Sněmovně působila, byla i v jejím vedení. Po sněmovních volbách v roce 2017 se kvůli práci v krajském zastupitelstvu poslaneckého mandátu vzdala. V minulosti o možném návratu do Sněmovny nechtěla spekulovat. Před čtyřmi lety byla na kandidátce čtvrtá, ve sněmovních volbách v roce 2013 kandidovala z prvního místa.

Pokorné Jermanové se v loňských krajských volbách nepodařilo obhájit hejtmanské křeslo. Krajskou vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty vystřídala koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců a hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN). Pokorná Jermanová krátce po volbách oznámila, že bude na mateřské dovolené se svou dcerou a kromě působení v krajské opozici chce dál pracovat pro hnutí.

Na sobotním krajském sněmu Pokorná Jermanová podle očekávání neobhajovala funkci předsedkyně středočeské organizace. Už dříve uvedla, že nastal čas na změnu. Její nástupkyní se stala krajská a nymburská zastupitelka Gabrielová. Prvním místopředsedou je Roman Štěrba z Prahy-východ, řadovými místopředsedy jsou Tomáš Pekárek z Mělnicka, Tomáš Helebrant z Příbramska a Robert Bezděk z Kladenska. Vedení krajské organizace se tak podle Gabrielové kompletně obměnilo.

Nová krajská předsedkyně Adriena Gabrielová řekla, že chce navštívit všechny oblasti a hovořit se členy. Ráda by zlepšila komunikaci a soustředila se na to, aby ANO ve středních Čechách letos na podzim dosáhlo dobrého volebního výsledku. Ona sama prý bude kandidovat do Sněmovny z nevolitelné pozice.