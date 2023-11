Byl to symbol svobody a nejlaskavější člověk, reagují politici na smrt Schwarzenberga

Politici TOP 09 hovoří o bývalém ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, jako o symbolu návratu svobody, demokracie a tradičních evropských hodnot do Česka, morálním vzoru či inspirativním člověku. Ke Schwarzenbergově smrti se vyjádřili i politici z ostatních politických stran a prezident Petr Pavel.

Bývalý šéf a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek v noci o úmrtí Schwarzenberga informoval. "Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, ČR by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal," napsal na sociální síti X.

Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal. — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) November 12, 2023

V rozhovoru pro Českou televizi doplnil, že Schwarzenberg nebyl jen jeho profesním partnerem, ale také přítelem a morálním vzorem. "Jeho pobyty v nemocnici byly od jara čím dál častější, ale Karel to stále snášel, byl celoživotní optimista," uvedl. Málokdo si podle Kalouska uvědomuje, co Schwarzenberg pro ČR vykonal.

Podle prezidenta Pavla byla služba Česku pro Schwarzenberga nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Pavel letos 28. října udělil Schwarzenbergovi nejvyšší české státní vyznamenání Řád Bílého lva. Ve Vladislavském sále Pražského hradu ho převzal Schwarzenbergův syn Jan. "Odešel ve všech ohledech velký muž. Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním," napsal Pavel.

Odešel ve všech ohledech velký muž. Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. Jeho noblesu, moudrost, laskavý homor a evropský přesah budu postrádat. Upřímnou soustrast rodině. — Petr Pavel (@prezidentpavel) November 12, 2023

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že mu bylo ctí zasedat spolu s Karlem Schwarzenbergem ve vládě Petra Nečase (ODS), kam nastoupil v roce 2012 jako ministr školství. Váží si toho, jak Schwarzenberg v době totality pomáhal českému disentu, i toho, že se po roce 1989 rozhodl nezištně sloužit Česku v řadě funkcí.

"Před pár týdny jsem ho navštívil v nemocnici a slíbili jsme si, že se sejdeme brzy u něj doma. Mrzí mě, že tu dýmku už spolu nestihneme," uvedl Fiala.

S hlubokým zármutkem jsem dnes přijal zprávu o smrti Karla Schwarzenberga. Vážil jsem si ho mimo jiné za to, jak v době totality pomáhal českému disentu, a že se po roce 1989 rozhodl nezištně sloužit naší zemi v řadě funkcí. Bylo mi ctí s ním zasedat ve vládě.



Karel… — Petr Fiala (@P_Fiala) November 12, 2023

Symbol návratu svobody a demokracie

Zástupci TOP 09, která v sobotu pořádala volební sněm, ho na sociálních sítích označují za jednoho z nejdůležitějších porevolučních politiků. "Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země. Velká čest jeho památce. Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět," uvedl ve vzpomínce na Schwarzenberga na sociální síti X europoslanec Jiří Pospíšil, který vedl TOP 09 mezi lety 2017 a 2019.

„Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh Tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe."



A pan Karel Schwarzenberg s tím naložil opravdu krásně... Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších… pic.twitter.com/wNKWxCShTD — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) November 12, 2023

Čerstvě zvolený místopředseda strany Matěj Ondřej Havel uvedl, že Schwarzenberg mu bude do konce života inspirací. "Byl jedním z nejdůležitějších porevolučních politiků a největších charakterů našeho národa," napsal.

Bývalý šéf Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík, jehož hnutí s TOP 09 v minulosti úzce spolupracovalo, mluví o Schwarzenbergovi jako o jednom z největších státníků a vizionářů, které v životě potkal. "Učil nás, že 'pomáhat se musí'. Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji," uvedl.

Bývalý šéf poslanců STAN Jan Farský napsal, že Schwarzenberg noblesně sloužil. "Bude chybět, není kdo by jeho místo nahradil. Děkuji. Za každý rozhovor, který nutil přemýšlet a ptát se, jak bych mohl být i já prospěšnější. Vyplatilo se vždy poslouchat každé jeho slovo. Naplněný život. Šlechtic," uvedl.

Schwarzenberga na sobotním sněmu TOP 09 zmiňovala v projevech řada politiků strany. Původní program počítal i s jeho vystoupením, které se však kvůli zdravotnímu stavu prvního předsedy TOP 09 neuskutečnilo.

Charisma a břitký humor

"Vážil jsem si Karla Schwarzenberga jako svého soupeře v prezidentské volbě a rád jsem s ním diskutoval i poté, co jsme se oba stali důchodci na invalidním vozíku," uvedl bývalý prezident Miloš Zeman. Zeman a Schwarzenberg byli soupeři v druhém kole první přímé volby prezidenta v Česku v roce 2013. Zeman tehdy zvítězil se ziskem 54,80 procenta hlasů. "Naposledy jsme se nedávno setkali na jeho zámku v Dřevíči, a bylo to velice příjemné a milé setkání," doplnil Zeman.

"Charisma, elegance, důstojnost, inteligence, laskavost a skvělý břitký humor. Tohle všechno (a mnohem víc) nám dával Karel Schwarzenberg," napsal vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Schwarzenberg se podle něj dokázal bavit s každým a uměl dát každému najevo, co si o něm myslí. "Miloval tuhle zemi, byl vlastencem, který nesnášel ukřičenost a záludnost všech populistů a totalitářů. Symbolizoval dobrou tradici, nebál se ale mládí a změn," doplnil.

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že Schwarzenberg byl klíčovou postavou, která formovala politickou scénu naší země. Státní vyznamenání od Václava Havla a Petra Pavla jsou podle Bartoše svědectvím Schwarzenbergovy výjimečné role v rozvoji ČR. "I přes názorové rozdíly v politice jsem si ho jako člověka a politika vážil. Jeho postoje k demokracii byly inspirací pro mnohé," dodal.

Odešel státník, konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). "Svým životem a veřejným působením formoval českou společnost v jejím demokratickém vývoji více jak třicet let. Ač jsem s ním ne vždy souhlasil, vždy jsem si jej vážil, protože právě souboj názorů a postojů buduje občanskou společnost," napsal. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) poděkoval Schwarzenbergovi za nesmazatelnou stopu při obnově demokracie.

Několik posledních dní byl Schwarzenberg, o jehož smrti informoval i web Echo24, hospitalizován ve Vídni. Podle Echo24 zemřel v sobotu. Server Echo24 s odvoláním na zdroj ze Schwarzenbergovy rodiny napsal, že politik byl poslední dva dny v kritickém stavu a v umělém spánku. "Odešel v rodinném kruhu," uvedl také web.