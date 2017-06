Brněnská klinika dostala za záměnu embryí při umělém oplodnění pokutu 800 tisíc korun

Praha - Za záměnu embryí dvou žen při umělém oplodnění dostala brněnská klinika Reprofit od státu pokutu 800 000 korun. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. Klinice hrozila sankce až jeden milion korun. Firma FutureLife, která kliniku vlastní, se může proti pokutě odvolat. Proto nyní nechtěly firma ani Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který sankci udělil, případ blíže komentovat.

"Státní ústav pro kontrolu léčiv již v této věci udělil sankci. Ten příkaz byl zdravotnickému zařízení doručen," potvrdila serveru mluvčí SÚKL Lucie Přinesdomová. Vedení FutureLife nyní podle serveru rozhoduje, zda se proti trestu odvolá.

Záměnu embryí u dvou párů z ciziny oznámila sama klinika lékovému ústavu loni v prosinci. Podle serveru Seznam Zprávy byla chyba odhalena až ve chvíli, kdy byla jedna z klientek v pokročilém stadiu těhotenství. SÚKL pak na klinice provedl několik kontrol. Letos v únoru ústav oznámil, že záměnu způsobila chyba jednotlivce. Mluvčí SÚKL tehdy uvedla, že se nejednalo o systémovou chybu a že brněnská záměna embryí je zatím jedinou, se kterou se pracovníci ústavu setkali.

Zástupce FutureLife Matěj Stejskal již dříve řekl serveru Blesk.cz, že za záměnou stálo lidské selhání. Doplnil také, že obě ženy, jejichž embrya byla zaměněna, byly ze zemí Evropské unie.

FutureLife je součástí investičního fondu Hartenberg. Ten spadá pod firmu SynBiol, která dříve patřila předsedovi hnutí ANO a bývalému vicepremiérovi Andreji Babišovi. Po přijetí zákona o střetu zájmů Babiš její akcie vložil do jednoho ze dvou svěřenských fondů. FutureLife působí v osmi českých městech a rovněž na Slovensku, v Irsku a Velké Británii.