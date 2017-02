Záměna embryí při umělém oplodnění byla chybou jednotlivce, tvrdí ústav pro kontrolu léčiv

před 28 minutami

Kontrola v brněnské klinice Reprofit potvrdila, že záměna embryí u dvou žen při umělém oplodnění byla chybou jednotlivce. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) rozhodně nešlo o systémovou chybu. Ústav se o případu dozvěděl loni v polovině prosince, nahlásila mu to sama klinika. Zástupce společnosti FutureLife Matěj Stejskal už dříve řekl, že se při záměně jednalo o lidské selhání pracovníků. Ročně se v Česku narodí přes 5 tisíc dětí s pomocí asistované reprodukce. Brněnská klinika Reprofit, kterou vlastní společnost FutureLife, je součástí investičního fondu Hartenberg. Ten spadá pod firmu SynBiol, dříve patřící vicepremiérovi Andreji Babišovi.

Praha - Za záměnou embryí u dvou žen při umělém oplodnění na brněnské klinice Reprofit byla chyba jednotlivce. Nejednalo se o systémovou chybu. Potvrdila to kontrola, kterou v zařízení provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

"Provedli jsme na místě opakovaně kontrolu. Ta potvrdila to, co jsme uváděli už na začátku - že to nebyla systémová chyba, ale chyba jednotlivce," řekla mluvčí ústavu Lucie Přinesdomová. Podle ní kontrolní akce není ještě úplně uzavřena.

Brněnská klinika Reprofit, kterou vlastní společnost FutureLife, je součástí investičního fondu Hartenberg. Ten spadá pod firmu SynBiol, dříve patřící vicepremiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi.

SÚKL se o případu dozvěděl loni v polovině prosince, nahlásila mu to sama klinika. Kontroloři pak v zařízení sledovali dodržování zákona o lidských tkáních a buňkách. Zástupce společnosti FutureLife Matěj Stejskal už dřív serveru Blesk.cz řekl, že se při záměně jednalo o lidské selhání pracovníků a že obě ženy byly ze zemí EU.

Ročně se v Česku narodí přes 5 tisíc dětí s pomocí asistované reprodukce, v české populaci jich je již přes 100 tisíc. Další tisíce dětí počatých na českých klinikách žijí v zahraničí.

Podle kritiků se stal z asistované reprodukce výnosný byznys. Oborem podle některých informací protečou ročně až čtyři miliardy korun. Náklady z veřejného zdravotního pojištění dosahují stovek milionů korun. Podle odborníků přibývá párů, které mají potíže přivést na svět potomka přirozenou cestou.

autor: ČTK