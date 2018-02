Babiš bude dál veden jako agent StB, slovenský soud jeho žalobu zamítl. Nic jsem nepodepsal, tvrdí

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Spor se bratislavskému soudu vrátil po loňském rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, který zrušil pravomocná rozhodnutí krajského i Nejvyššího soudu, jež původně daly Babišovi za pravdu ve sporu se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN).

Praha/Bratislava - Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl žalobu českého premiéra v demisi Andreje Babiše, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent, sdělil mluvčí soudu Pavol Adamčiak. Babiš dál trvá na tom, že s StB nespolupracoval.

Spor se bratislavskému soudu vrátil po loňském rozhodnutí slovenského Ústavního soudu, který zrušil pravomocná rozhodnutí krajského i Nejvyššího soudu, jež původně daly Babišovi za pravdu ve sporu se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN).

Podle Adamčiaka krajský soud rozhodl 30. ledna. Vůči jeho rozhodnutí nelze použít řádný opravný prostředek.

Zamítnutí Babišovy žaloby v obnoveném líčení není překvapením. Soudci bratislavského soudu byli vázáni rozhodnutím Ústavního soudu. Ten ve svém verdiktu kromě jiného uvedl, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN, který na Slovensku například spravuje archivní svazky StB a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústavní soud také konstatoval, že slovenské soudy v Babišově kauze rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří při výpovědích před okresním a krajským soudem nebyli zproštěni mlčenlivosti. Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost těchto svědků, kteří vypovídali ve prospěch Babiše a jejichž výpovědi byly klíčové v původním líčení.

Čerstvá informácia: Krajský súd rozhodol a definitívne uzavrel kauzu Babiš. Výsledok? Neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by hovorilo, že Andrej Babiš je vedený ako agent štátnej bezpečnosti neoprávnene. Čo tomu predchádzalo? Minulý rok, keď ústavný súd zistil viaceré závažné pochybenia, rozhodnutie najvyššieho aj krajského súdu zrušil. Celý proces sa vrátil na krajský súd, ktorý žalobu p.Babiša zamietol. Končí spor, ktorý trval od roku 2012. Či sa rozhodne p. Babiš žalovať ministerstvo vnútra alebo niekoho iného, je otázkou na neho. Pravdou však je, že ÚPN si môže konečne vydýchnuť. Táto kauza mu zároveň paradoxne pomôže vyriešiť mnohé ďalšie spory. Zveřejnil(a) Poláček & Partners advokátska kancelária dne 13. Únor 2018

"Odvolací soud ve smyslu nálezu Ústavního soudu konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že ve sporu označený žalovaný není původcem zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobce (…), měl soud první instance správně žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní věcné legitimace žalovaného," uvedl Adamčiak. Dodal, že z uvedeného důvodu krajský soud nyní změnil původní verdikt okresního soudu tak, že Babišovu žalobu zamítl.

Babiš (ANO) i po verdiktu slovenského soudu tvrdí, že s komunistickou Státní bezpečností nespolupracoval, a označil záležitost za smyšlenou. O rozhodnutí soudu se prý dozvěděl od médií. "Já se spojím s mým právníkem, určitě to budu žalovat nadále. Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost. Takových lidí, jako jsem já, je tam vícero, například otec Adély Banášové a další stovky lidí. To rozhodnutí soudu je takové, že ani nevíme, koho máme žalovat. Určitě v tom budeme pokračovat," řekl Babiš.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na Twitteru uvedl, že pro prezidenta Miloše Zemana rozhodnutí neznamená žádnou změnu a druhým pokusem o sestavení vlády pověří Babiše.

Kauza končí, říká advokát

"Celá kauza Andrej Babiš versus Ústav paměti národa verdiktem právoplatně skončila," řekl Pavol Poláček z advokátní kanceláře Poláček & Partners, která Ústav paměti národa dříve zastupovala.

Pokud by chtěl Babiš ve sporu o svém neoprávněném vedení ve svazcích StB pokračovat, musel by nejspíše žalovat Slovensko. "Nám to vychází tak, že by Andrej Babiš měl žalovat Slovenskou republiku v zastoupení ministerstva vnitra," upřesnil Poláček, podle nějž je to otázka na Babišovy právníky, zda chtějí ve sporu pokračovat.

"I kdyby ten spor ale znovu otevřeli, tak tam zůstává otázka, kdo bude dokazovat, že ta evidence je neoprávněná. Já si myslím, pokud by pan Babiš tento spor znovu otevřel, tak bude mít důkazní nouzi, protože Ústavní soud ve svém rozhodnutí jasně řekl, že bývalí příslušníci StB, kteří vypovídali ve prospěch Andreje Babiše, jsou jako svědci nedůvěryhodní," dodal advokát.