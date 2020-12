Ruska o Česku natáčí zdrcující reportáže. Flegr byl její užitečný idiot, říká expert

Darja Grigorovová vyčkává v lotyšské Rize na instrukce. Hned jak z ruské státní televize Rossija 1 přijdou, rozjede se mladá žena po Evropě točit reportáže o tom, jak je Západ v úpadku a chaosu. A nevynechá ani Česko.

"My tomu na západ od Ruska, bohužel, stále říkáme novináři, ale tohle s novinařinou nemá nic společného. Jsou to normální propagandisti," tvrdí odborník na dezinformace Jakub Kalenský, který pracuje pro think-tank Atlantic Council.

Na existenci Kremlu podřízené reportérky upozornil ve svém článku server HlídacíPes.org. Ten popisuje, jak Grigorovová například zavítala do Německa a Rusům tvrdila, že místní epidemiologové navrhují učit se na základě zkušeností z Ruska. V další její reportáži údajní španělští pacienti oznamují, že chtějí, aby do jejich země přivezli ruskou vakcínu, upozorňuje server.

Na jaře točila Ruska Grigorovová o případu odstraňování pomníku maršála Koněva v Praze 6, na přelomu října a listopadu ji vyslali do Česka opět. Měla Rusům ukázat, jak Čechy drtí pandemie koronaviru. Její šéf Dmitrij Kiseljov, který je Putinovým propagandistou číslo jedna a figuruje na sankčním seznamu Evropské unie, pak obě reportáže uvedl ve svém pořadu Vesti neděli (Zprávy týdne) s tím, že situace v Evropě je strašná.

Každý týden nová nařízení z Kremlu, jak lhát

"Každý týden jsou v Kremlu porady, kam chodí tzv. šéfredaktoři. Což jsou v podstatě vedoucí propagandistických oddělení jménem Rossija nebo NTV. Tam dostávají instrukce od zástupce ředitele extrémně silné prezidentské administrativy Alexeje Gromova, jak mají následující týden reportovat a o čem. Pseudošéfredaktoři se rozejdou do newsroomů, kde nařízení předají svým podřízeným: 'O tom a o tom budete lhát, takto o tom budete lhát.' Většina těchto novinářů žije podle scénáře, že úplně stejně lžou i západní média. Oni si neumějí představit, že někdo nelže," tvrdí Jakub Kalenský, který v minulých letech pracoval v týmu šéfky diplomacie Evropské unie Federiky Mogheriniové, kde měl na starost mapování právě ruské propagandy v Evropě.

Grigorovová ve svých pražských reportážích tvrdila ruským divákům, jak je česká situace ohledně koronaviru bezvýchodná, jak mají Češi zájem o ruskou vakcínu Sputnik V a jsou za ní ochotni cestovat do Ruska. V době natáčení neměla ale tato vakcína za sebou klinické testy a v zemích EU není doposud schválená.



Ze záběru na policisty a platící řidičku v autě dochází Grigorovová k závěru, že je to úplatek za to, aby nedostala pokutu za nenasazenou roušku. "Premiér Andrej Babiš tvrdí, že země nevydrží druhý lockdown … restaurace a obchody jsou zavřené, některé z nich už navždy," hlásá dál Grigorovová.

V reportážích také zazní, že polní vojenskou nemocnici v pražských Letňanech zaplní co nejdříve pacienti. Nechybí záběry na demonstrace včetně té násilné na Staroměstském náměstí.

Užiteční idioti ruské propagandy. Vědí o některých tajné služby?

Žena si také před kameru vybírá respondenty, kteří ruským divákům potvrzují vyznění zoufalé a bezvýchodné situace. V tomto případě například evolučního biologa Jaroslava Flegra, který tvrdil, že na konci listopadu bude v Česku umírat denně na covid-19 dva tisíce lidí.



"Je smutný fakt, že se v těchto reportážích objevují čeští respondenti. Předem se jim omlouvám, jestli je nějak urazím, ale oni nejsou nic jiného než užiteční idioti ruské propagandy. Pokud nechápou, čemu slouží, tak jsou to užiteční idioti, pokud to vědí, tak jsou vědomí spolupracovníci ruské propagandy, což je ještě horší. V takovém případě doufám, že o nich vědí naše tajné služby, především BIS," říká Kalenský.

Štáb Rusky Grigorovové navíc při natáčení porušil české zákony. S kamerou připevněnou na dronu létal od Karlova mostu až na Malou Stranu k Pražskému hradu či nad věžemi u Staroměstského náměstí. Jde o zakázanou zónu, pro kterou může vydat povolení pouze Úřad pro civilní letectví. Ten ale redakci Aktuálně.cz potvrdil, že žádné takové povolení nedal a zahájí se štábem Grigorovové správní řízení.

Sama Grigorovová na svém facebookovém účtu v těchto dnech informovala, že už se vrací z pracovních cest po Evropě do Rigy, kde bude muset strávit několik dní v karanténě. Nicméně se neopomene pochlubit svými fotkami ze "strašlivé a zoufalé" Evropy; z výletu na Karlštejn či z vánočně vyzdobeného švédského Stockholmu.

"Ona dělá propagandu zaměřenou do Ruska, na ruského diváka. Ta má za hlavní cíl udržet současný režim u moci. To se dělá hloupě, když vidíte, že vám zavírají nemocnice, zavírají školy, vše zdražuje, cena ropy padá a vy nemáte ani na to, zaplatit za topení. A jak se to dá přetlouct propagandou? Přece tak, že budete ukazovat, že na tom Západě se žije taky strašně. Musíte přesvědčit své publikum, že celý Západ je v rozkladu. 'A jestli si vy myslíte, že se máte blbě v Rusku, tak tam se mají ještě hůř.' To je to hlavní poselství," dodává Kalenský z Atlantic Councilu.



Podle něho kremelská média používají postupy nacistické propagandy na steroidech, které současnému informačnímu prostředí dodávají sociální sítě a internet. Lidi, jako je Grigorovová, by podle Kalenského nemělo Česko pouštět vůbec do země.