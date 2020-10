Prymula byl navzdory zákazu v restauraci, neměl roušku. Opozice žádá jeho rezignaci

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) byl ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Uvedl to deník Blesk, který zveřejnil fotografie. Ministr to zatím nekomentoval, opoziční politici ho už ale vyzývají k rezignaci.

V restauraci byli podle serveru ve stejnou dobu i další lidé, včetně předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Blesk upozornil také na to, že Prymula neměl při odchodu z podniku nasazenou roušku. Ministrovu reakci deník Aktuálně.cz zjišťuje, na otázky redakce zatím neodpověděl.

Prymulu už na sociální sítích vyzvalo několik opozičních politiků k rezignaci. "Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to nejen manažersky, ale hlavně morálně. Důvěra je základ. Bez ní se vládnout nedá. Rezignujte," uvedl na twitteru předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Podobně se vyjádřil také místopředseda Starostů Petr Gazdík.

Pamatujete na prasata v Orwellově Farmě zvířat? Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to ne jen manažersky, ale hlavně morálně.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že by se Prymula měl omluvit a okamžitě odstoupit. "Okamžitě, prosím! To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat," napsal. Senátor Pavel Fischer (nezávislý) upozornil, že vláda by měla působit věrohodně a vzbuzovat důvěru. "Noční mejdan pánů Prymuly a Faltýnka v zakázaném místě působí jako velká provokace. Oba by měli v zájmu státu odstoupit ze všech svých funkcí," uvedl.

Restaurace v Česku musí být už od minulého týdne zavřené kvůli současné epidemické situaci. Lidé by také měli nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému. Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti. Prymula opakovaně na občany apeloval, aby nařízení dodržovali, jinak se epidemii koronaviru nepodaří zvládnout.

Podle Blesku dorazil Prymula do restaurace Rio´s ve středu před 22:00. Z podniku poté vycházeli další lidé, ministr odešel okolo 23:30. List uvedl, že Prymula si roušku nenasadil nejen při nastupování do auta, kdy mu řidič držel dveře, ale ani poté ve voze.

Faltýnek z podniku vyšel ještě asi o hodinu později, uvedl Blesk. Odjel autem, ale za nějaký čas se znovu vrátil a byl před restaurací s jejím majitelem Raimundem Špundou. Oba muži se bavili, ani jeden z nich neměl nasazenou roušku. Restaurace Rio´s na svém webu uvádí, že je kvůli nařízení vlády momentálně zavřená.