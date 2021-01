Češi jsou dobří lidé, měli by se zase semknout, přejí do nového roku české osobnosti

Lidé by měli více držet pospolu a být vůči sobě solidární a ohleduplní, jako tomu bylo během první vlny covidu. Shodla se na tom většina osobností, které Aktuálně.cz oslovilo s otázkou, co by čtenářům Aktuálně.cz popřály do roku 2021. Mnozí přejí mnoho sil v boji s epidemií koronaviru a brzký návrat do běžného života. A také děkují zdravotníkům a lidem v první linii.

Foto: Economia Tomáš Halík, kněz Přeji nám všem, abychom si v náročném novém roce zachovali zdravý úsudek, vnitřní pokoj, vytrvalost naděje a imunitu vůči virům, které ochromují tělo, i těm, které devastují duši.