Osm miliard českého dobra. Lidé přispívají na charitu čím dál víc, epidemii navzdory

Češi nemají příliš ve zvyku pravidelně přispívat na dobročinné účely. Když ale dojde k mimořádné situaci v Česku nebo i zahraničí, nebo když se jich dotkne nějaký silný příběh, neváhají okamžitě a štědře pomoci. Své dobré srdce prokázali i letos, kdy i přes nejistou ekonomickou situaci darovali miliony těm, kteří pandemii odnesli nejvíc.

Pouze 14 procent Čechů ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Příležitostně pak přispívá dalších 27 procent a jen občas 21 procent. Nejčastěji lidé dávají částku mezi 200 až 500 korunami, ukazuje výzkum agentury InsightLab z roku 2019. Celková výše financí, kterou nakonec přispějí, se však rok od roku zvyšuje. Loni to bylo úctyhodných 8,45 miliardy korun na veřejně prospěšné účely. Rekordní čísla hlásí některé charitativní organizace i letos, a to přesto, že prožíváme celosvětovou krizi způsobenou pandemií koronaviru. Nyní je ale na konečná čísla brzy.

Co ještě o českém dárcovství víme? Výrazně aktivnější jsou ženy, kterých přispívá 48 procent, zatímco mužů tak činí jen 35 procent. Nejaktivnější přispěvatelé jsou ve věku 30-44 let. Dominantním důvodem, proč ostatní lidé na veřejně prospěšné aktivity nepřispívají, je podle InsightLabu nedůvěra v to, že peníze dojdou, kam mají.

Ostatně i podle zjištění Fóra dárců, jež zastřešuje české dárcovství, nemají Češi nejlepší mínění ani o neziskových organizacích, které sbírky pořádají. Což mnohdy souvisí s nenávistnými kampaněmi proti nim na internetu. Podle více než třetiny dotázaných neziskovky nepotřebujeme, a kdyby neexistovaly, nic se nestane. Více než polovina si pak myslí, že důvěryhodná neziskovka neexistuje. Tyto názory zastávají nejčastěji muži nad šedesát let. A jen 54 procent Čechů si uvědomuje, že nejvíc státem financovaná nezisková organizace je Fotbalová asociace ČR.

Dobré srdce Čechů je stále větší

A teď několik nadějnějších čísel, která ukazují, že si Češi i přes momentální složitou situaci uvědomují, že někteří jsou na tom ještě mnohem hůře, a neváhají přispět. Zatímco za celý rok 2019 lidé prostřednictvím dárcovských esemesek (DMS) poslali 40,5 milionu korun, do listopadu letošního roku to bylo již přes 42 milionů na dobrou věc, vypočítává ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Současně se dle jejích údajů průběžně snižuje podíl třicetikorunové déemesky ve prospěch vyšších cenových hladin, a to 60 a 90 korun. Stále oblíbenější jsou také esemesky ve tvaru DMS TRV, kterými lidé podporují vybraný dobročinný projekt dlouhodobě.

"Navzdory nejisté ekonomické situaci jsou čeští dárci i letos štědří. K pomoci je nepochybně přiměl i zájem či starost o druhé, které krizová situace silně zasáhla a zkomplikovala jim život," přidává podobné zkušenosti mluvčí Charity ČR Jan Oulík. A dává konkrétní příklady. Charita například pořádala "Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci", určenou na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii a vládním opatřením přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Lidé do ní poslali od jara až do poloviny prosince přes 7,5 milionu korun. Češi se nerozpakují pomoci ani do zahraničí. Po ničivém srpnovém výbuchu v bejrútském přístavu přispěli do sbírky 2,8 milionu korun.

Na Darujme.cz se letos vybralo 1 130 300 korun na charitní zdravotní péči, a to především díky firemním dárcům. Z výnosu byly pořízeny oxygenerátory, odsávačky a další zdravotnické vybavení pro sestřičky z Charity, tak aby mohly o své seniory se středně těžkým průběhem nemoci covid-19 pečovat v domácím prostředí. "Obecně se nám nyní ozývá spousta firem s nabídkou finanční pomoci," pochvaluje si Jan Oulík.

Největší charitativní akce se však teprve připravuje. Jedná se o již 21. ročník Tříkrálové sbírky. Letos na začátku ledna vyrostl výnos na rekordních více než 133 milionů korun. V lednu 2021 proběhne poprvé za více než dvacet let zřejmě z velké části on-line.

Rekordní štědrost Čechů si pochvaluje i organizace Člověk v tísni. Přes e-shop SkutecnyDarek.cz mohou zákazníci někomu darovat certifikát pomoci jiným třeba v podobě koz, kuřat, pumpy či školních pomůcek do Afriky, nebo na doučování či boj s covidem v Česku. A touto formou přispívají lidé každým rokem více.

Když internetový obchod v roce 2009 začínal, hodnota darů činila necelých pět milionů korun, loni tu již lidé nakoupili pomoc za 22,5 milionu korun. "Letos už výsledky na začátku prosince o půl milionu korun přesahovaly minulý rok. Ukazuje to, že jsou Češi ochotní pomoci i vzdor koronaviru," komentuje výsledky Tomáš Vyhnálek, vedoucí fundraisingu Člověka v tísni.

Rok bez benefičních akcí bude chudší

Pracovníci českých neziskovek se shodují, že soukromé osoby i firmy se letos v souvislosti s pandemií projevily velmi solidárně. Jenže jak upozorňuje ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová, vládní opatření a mimořádný stav způsobily, že mnohé charitativní akce vůbec neproběhly, takže mnohé organizace evidují spíše snížení podpory. "Například neprobíhaly benefiční akce, což je klasické místo, kde lidé jindy přispívají a firmy předávají šeky," upozorňuje.

Velmi důležitý bude pro oblast dárcovství příští rok. Letošek se totiž podle Šplíchalové všichni snažili zvládat z rezerv a fungovat v maximální možné míře. "V roce 2021 ale uvidíme, jak pandemie reálně dopadla na dárce, a to jak na individuální, tak ty firemní," uzavírá.

Charita ČR: Sestry v domácí péči se cítí jako otrokyně, ministr lže a systém kolabuje