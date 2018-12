BIS odmítá Zemanova obvinění, že selhává. Máme za sebou úspěšné období, uvedla

Bezpečnostní informační služba (BIS) odmítá vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že selhává. V reakci uvedla, že má za sebou úspěšné období. Vláda i kontrolní orgány jí nedávno poděkovaly za službu pro Českou republiku, uvedla v pondělí BIS na Twitteru.

BIS tento týden zveřejnila zprávu, v níž varuje před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví. Čína podle rozvědky využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací. BIS upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží.

Podle Zemana ale ve výročních zprávách nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. Ve čtvrtek v TV Barrandov označil výroční zprávu za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území.

Zeman upozornil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy. "Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského, nebo čínského, špiona," řekl prezident.

Rozvědka Zemanovo tvrzení odmítá. "O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR," uvedla na Twitteru.

BIS má za sebou úspěšné období. O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR. pic.twitter.com/Ms2IPXZPjj — BIS (@biscz) December 7, 2018

Zároveň na Twitteru sdílela příspěvek, v němž lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský upozorňuje na to, že podle izraelských tajných služeb je BIS jednou z nejlepších služeb v Evropské unii.

Lepšího vysvědčení se BIS od Zemana nemohlo dostat

Zemanův postup kritizuje na sociálních sítích řada politiků, podle nichž je krajně nevhodné, aby hlava státu zpochybňovala důvěryhodnost tajných služeb. Za skandální Zemanovu kritik označil například Jiří Pospíšil (TOP 09). "Prezident zpochybňuje kredibilitu BIS poté, co označila za bezpečnostní hrozbu ruské a čínské špiony. Přestože je to skandální, lepšího vysvědčení se službě od současné hlavy státu nemohlo dostat. Svou práci dělá evidentně dobře. Díky za to," napsal.

Myslím, že včerejšími výroky prezidenta by se měly vážně zabývat oba bezpečnostní výbory Parlamentu. Prosím @PavelFischer a @honzabartosek, aby toto jednání iniciovali. Tyto výroky zpochybnující obsahy zpráv BIS a bagatelizující její práci jsou za hranou. — Marian Jurečka (@MJureka) December 7, 2018

Exministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) dokonce žádá, aby se Zemanovými výroky zabývaly bezpečnostní výbory. "Prosím Pavla Fischer a Honzu Bartoška, aby toto jednání iniciovali. Tyto výroky zpochybňující obsahy zpráv BIS a bagatelizující její práci jsou za hranou," uvedl.

Bezpečnostní informační služba BIS je zpravodajskou službou, která působí uvnitř českého území. Za úkol má identifikaci, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a osob jednajících v cizím zájmu na českém území. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří terorismus, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnost, ekonomické zájmy státu a ochrana demokracie a ústavnosti.

"Málokdo pracuje na destrukci systému tak usilovně jako Zeman," uvedl Miroslav Kalousek (TOP 09). "Jako bývalý člen vlády jsem měl k těmto zprávám přístup a tvrdím, že 'plácá' prezident. Samozřejmě, že zde ti agenti působí a jsou značným bezpečnostním rizikem," napsal bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Do konfliktu s BIS se Zeman dostal již několikrát. Naposledy letos v říjnu již podruhé odmítl jmenovat do generálské hodnosti ředitele BIS Michala Koudelku, důvody neuvedl. Podle dřívějších spekulací médií mohly být za nejmenováním Koudelky rozdílné názory BIS a Zemana v kauze otrav novičokem.