Bill Clinton obdržel na Hradě Řád TGM. Ocenil českou pomoc Ukrajině

Bývalý americký prezident Bill Clinton v úterý na Pražském hradě převzal z rukou české hlavy státu Petra Pavla Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Získal ho za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a stability ve střední a východní Evropě. V den, kdy si Česko připomíná 25 let od vstupu do Severoatlantické aliance, se tak stal držitelem hned dvou českých státních vyznamenání.

V roce 1998 mu za pomoc při vstupu Česka do NATO tehdejší prezident Václav Havel udělil Řád bílého lva. "Vstup Česka a dalších zemí do NATO bylo to nejlepší, co se mohlo stát", řekl bývalý americký prezident Clinton na konferenci připomínající 25 let od vstupu Česka do NATO. Rozšíření bylo podle něj správné.

Clinton v projevu ocenil českou pomoc Ukrajině, Česká republika byla podle něj první ze členských zemí NATO, která začala zemi napadené Ruskem pomáhat a nadále v tom pokračuje.

Pavel během udílení státního vyznamenání prohlásil, že se Clinton významně zapsal do novodobých dějin nejen České republiky, ale celého regionu. Rozhodnutí rozšířit NATO o tři středoevropské státy podle českého prezidenta rozhodně nebylo jednoduché a vyžadovalo odvahu i vizi. Poděkoval za něj Clintonovi i dalším lidem, kteří se o to zasloužili, vzpomněl například na zesnulou bývalou ministryni zahraničí USA Madeleine Albrightovou.

Řád T. G. Masaryka uděluje prezident republiky lidem, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Je nižší formou státního vyznamenání než Řád bílého lva, jeho udělení držiteli vyšší formy vyznamenání podle někdejšího šéfa protokolu Pražského hradu Miroslava Sklenáře neodporuje zákonu o státních vyznamenáních. V minulosti ho dostali Češi i cizinci s blízkým vztahem k českému prostředí.

Dotáhnout integraci do NATO bylo klíčové

"Osud Ukrajiny připomíná, jak klíčové před čtvrt stoletím bylo, že se Česko spolu s dalšími zeměmi dokázalo chopit příležitosti a dovést k cíli svou integraci do Severoatlantické aliance," uvedl Pavel na konferenci.

"Vstup do NATO nebyl před třemi desetiletími samozřejmostí a měl odpůrce v Česku i zahraničí," řekl Pavel. V USA se vedla o tématu zásadní diskuse, ve které byl důležitou postavou prezident Bill Clinton, zdůraznil. Bývalého prezidenta Clintona proto na konferenci pozval jako dobrého přítele České republiky, doplnil.

Rozsah ruské agrese na Ukrajině, která začala před dvěma roky, ale i brutalita ruských jednotek, byly podle Pavla pro západní země šokující. "Další rok konfliktu potvrdil, že válka jen tak neskončí. Nenaplnily se smělé naděje, že Ukrajinci, kteří převzali iniciativu, okupanty vytlačí. Ukrajina se dostává do defenzivy," konstatoval český prezident. Ukrajinští lidé ale vzdorují přesto, nebo právě proto, že poznali, čeho jsou okupanti schopní, dodal.

Lidé v Česku si podle Pavla již zvykli brát členství v NATO a pocit bezpečí jako dané. "Nebýt spojeneckého závazku, není vyloučené, že bychom čelili my, nebo naši sousedé na východ, stejné zvůli jako dnes Ukrajina," míní. Ukrajinský osud je proto připomínkou, jak klíčové bylo chopit se příležitosti a dotlačit českou integraci do euroatlantických struktur k cíli.