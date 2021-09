Bezpečnost není samozřejmá, shodují se politici. Při výročí vyzdvihli důležitost NATO

Politici při příležitosti 20. výročí od útoku na Spojené státy uvedli, že je nutné s terorismem bojovat a že bezpečnost není samozřejmá. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 11. září 2001 ukázalo, že skončila doba, kdy agrese a konflikty znamenaly, že jeden stát napadne druhý. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy si lidé uvědomili nová nebezpečí a hrozby současného světa.

"Dnes teroristi chtějí útočit i uvnitř svobodných a demokratických států. Proto musí státy NATO a spojenci tvrdě zakročit proti všem, kdo poskytují mezinárodnímu terorismu zázemí," poznamenal předseda vlády.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) míní, že je nutné být připraven bránit bezpečnost, demokracii a svobodu. "Pád dvojčat a útok na Pentagon bylo smutné potvrzení faktu, že bezpečnost, demokracie a svoboda nejsou samozřejmost. Musíme být připraveni je bránit," napsal Hamáček.

"Teroristický útok z 11. září bude navždy připomínkou ničivé síly extremismu a nenávisti. Těmto hrozbám musíme společně čelit," napsal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), který si v chrámu svatého Mikuláše připomněl jména těch, kteří obětovali životy při záchraně druhých.

"Před 20 lety ukázal terorismus svou nejděsivější tvář. Jména tisíců obětí útoků v USA nám budou navždy připomínat, co dokáže zaslepenost a nenávist. Proti takovému zlu musíme bojovat, aby se nic podobného už neopakovalo," poznamenal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Podle Fialy je nutné si připomínat, jak důležité je být součástí organizace, jejímž úkolem je chránit naše bezpečí. "Být členem NATO je totiž jediný způsob, jak toho docílit," uvedl. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan míní, že ani dnes lidé neumí v plné šíři přijmout a uvědomit si, jak moc se v ten den změnil svět, kam se pootočil tok dějin.

"My máme to štěstí, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. I když to mnozí populisté zpochybňují, je to dáno i naším pevným spojenectvím, ať už v rámci NATO či evropských vazeb. Patříme totiž mezi země, které teror považují jednoduše za zlo bez přívlastků," poznamenal Rakušan.

Před 20 lety se podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky zastavil svět. "Bylo 11. září 2001 a všichni jsme sledovali, jaké hrůzy a bezpráví teroristé páchají. Klobouk dolů před všemi, kdo tehdy pomáhali životy zachraňovat. Dnes si připomeňme, že s terorismem se musí bojovat, a to účinně můžeme jen jako platný člen NATO," uvedl.

"Od tragických událostí z 11. září 2001 uplynulo 20 let. Dnešek by měl patřit vzpomínce na nevinné oběti útoků, příslušníky záchranných složek, kteří zasahovali na místech tragédie, i ozbrojených sil, kteří bojovali daleko od domova a někteří v tomto boji položili život," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Nenávist útočníků směřovala proti svobodě a demokracii. Těchto hodnot se nesmíme vzdát, protože nás definují. Proto neustupujme zlu a bojujme s ním. Ve všech podobách," napsala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Události 11. září 2001 změnily svět. Odporným teroristickým útokem přišlo o život 2996 nevinných lidí.



Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že za dvě desetiletí se mnohé změnilo. "Svět se změnil. Nebezpečí v podobě nenávisti, netolerance a extremismu však nezmizelo. Nebuďme k němu lhostejní," napsal.