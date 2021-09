Jména obětí, údery zvonu a mlčenlivý Biden. Američané si připomínají 20 let od útoků

Tisíce lidí si v sobotu v místě, kde stávala newyorská "Dvojčata" Světového obchodního centra (WTC), za přítomnosti amerického prezidenta Joea Bidena a jeho předchůdců Baracka Obamy a Billa Clintona připomněly památku obětí teroristických útoků 11. září 2001.

Obřad doplnilo hudební vystoupení zpěváka Bruce Springsteena s písní I'll see you in my dreams (Uvidím tě ve svých snech). | Foto: Reuters

Obřad zahájilo rozvinutí americké státní vlajky za doprovodu hymny USA, po němž následovala minuta ticha ve chvíli, kdy před 20 lety první letadlo narazilo do severní věže WTC.

Dlouhé minuty pak zněla jména obětí, které čtou pozůstalí. Předčítání jmen obětí je tradiční součástí vzpomínkového dne. V 9:03 místního času (15:03 SELČ), kdy před dvaceti lety druhý unesený letoun zasáhl jižní věž, zazněly na tak zvaném Ground Zero dva údery zvonu, po kterých následovala další minuta ticha za zemřelé. Výčet jmen obětí přerušilo hudební vystoupení zpěváka Bruce Springsteena s písní I'll see you in my dreams (Uvidím tě ve svých snech).

Pietní vzpomínku zahájil Mike Low, jehož dcera byla letuškou v prvním uneseném letounu. "Zatímco předčítáme jména těch, o které jsme přišli, má paměť se vrací do toho strašného dne, kdy se zdálo, že se na nás svět snesl zlý přízrak. Ale byla to také doba, kdy mnoho lidí překonávalo samo sebe," řekl Low.

Ceremoniál je rámován celkem šesti chvílemi ticha. Třetí nastala v 9:43, kdy unesený letoun narazil do západní strany Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany. Minutou ticha byl uctěn i moment, kdy se po potyčce cestujících a posádky s únosci zřítilo čtvrté letadlo v Pensylvánii krátce po desáté ráno. Chvíle ticha připomenou také momenty, kdy se v New Yorku minutu před desátou zřítil první z poškozených mrakodrapů a zhruba o půl hodiny později i druhý.

Mlčenlivý Biden

Prezidenta Bidena na akci doprovodila první dáma Jill Bidenová. K jeho předchůdcům Obamovi a Clintonovi se rovněž připojily jejich manželky Michelle Obamová a Hillary Clintonová.

Biden na žádné ze vzpomínkových akcí nepromluví, uvedla agentura Reuters. V předvečer výročí zveřejnil video, ve kterém vyzval Američany k jednotě, uctil památku obětí a poděkoval lidem, kteří při záchranných akcích nasazovali své životy. Z pietní akce v New Yorku odešel zhruba v 9:45 místního času, během dne navštíví další dvě místa, kde teroristé udeřili.

Další vzpomínkové akce se konají v Pentagonu nedaleko Washingtonu, kam před 20 lety narazilo třetí unesené letadlo pilotované islamistickými teroristy, a u obce Shanksville v Pensylvánii, poblíž které se zřítil čtvrtý letoun po souboji pasažérů s teroristy. V Shanksville se ceremonie zúčastnili i viceprezidentka Kamala Harrisová i bývalý prezident USA George Bush mladší, který zastával úřad v době útoků.

Obřad zahájila minuta ticha, po které následoval výčet jmen cestujících a posádky, kteří se postavili únoscům. Čtvrté unesené letadlo díky nim nedorazilo ke svému cíli, kterým podle pozdějšího vyšetřování mohl být Bílý dům nebo sídlo Kongresu. Na palubě zahynulo všech 44 lidí, včetně čtyř únosců.

„Před dvaceti lety jsme všichni různými způsoby, na různých místech, ale ve stejný okamžik zjistili, že se náš život navždy změnil," uvedl Bush, který vystupuje na veřejnosti jen zřídka.

Viceprezidentka Kamala Harrisová v následném projevu uctila ztracené životy a hrdinství cestujících. Podobně jako Bush ale vyzvala Američany k jednotě. "Co se stalo na letu 93 nám toho říká tolik o odvaze lidí na palubě, kteří dali vše, co měli, o odhodlání prvních zasahujících, kteří riskovali vše a o odolnosti amerického lidu," uvedla Harrisová.

Při útocích, které zosnoval saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a teroristická organizace al-Káida, zahynulo 2977 lidí.

Útoky vedly ke zpřísnění kontrol na letištích po celém světě a změnily práci amerických bezpečnostních složek. USA po útocích zahájily válku proti teroru. V roce 2001 provedly invazi do Afghánistánu a o dva roky později do Iráku. Dvacáté výročí přichází více než týden po stažení amerických jednotek z Afghánistánu, který poté rychle obsadilo radikální islamistické hnutí Tálibán.

