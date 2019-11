Firma, do níž tekly čínské peníze, odmítla dohodu s UK. Auditora si vybrala sama

Veškeré pochybnosti rozptýlíme profesionálním auditem, ujišťovali akademici, do jejichž firmy zaslala přes milion korun čínská ambasáda za akce na Karlově univerzitě. Podmínky kontroly měla upravit detailní smlouva mezi jejich společností a Karlovou univerzitou. Nezávislý audit však neproběhne. Příjemci čínských peněz si zadali pouze vlastní audit. Finanční toky mezitím začala prověřovat policie.

Spor o audit souvisí se zjištěními, o kterých v minulých týdnech psal deník Aktuálně.cz. Akademici Univerzity Karlovy pracovali ve školním výzkumném Středisku bezpečnostní politiky, avšak zároveň roky kasírovali peníze přes stejnojmennou soukromou firmu Středisko bezpečnostní politiky, s. r. o., (SBP) za akce na půdě školy, které pořádali. Nejméně 1,2 milionu korun do ní poslala například čínská ambasáda.

Univerzita obratem ujistila, že bude žádat audit, který by financování univerzitních akcí Čínou detailně objasnil. Pokud však chce zjistit, kdo všechno přesně a na co peníze posílal, nevystačí si s vlastními záznamy. To klíčové je utajeno v účetnictví soukromé firmy SBP jejích zaměstnanců, nad kterou nemá vedení školy naprosto žádnou kontrolu.

Ač podle předchozího zjištění Aktuálně.cz právě přes tuto společnost protekly například čínské peníze na konference, které na Karlově univerzitě zaštítil přímo její rektor Tomáš Zima, nebo dokonce výuku předmětu. Obojí podle části expertů vychýlené ve prospěch propagandy komunistického státu.

Počáteční sliby blízkého spolupracovníka rektora Zimy Miloše Balabána, že se podvolí auditu, který přesně specifikuje smlouva s univerzitou a provede ho jedna z prestižních auditorských firem takzvané velké čtyřky, však vzaly za své. Nyní se ukazuje, že Balabán a jeho spolupracovníci z firmy MC&A (SBP se mezitím přejmenovalo) sice audit udělají, ale na vlastní pěst. Zadali ho navíc úplně jiné firmě, než škola požadovala. Není tak jasné, zda škole bude výsledek stačit.

"Společnost MC&A spustila dle informací svého právního zástupce minulý týden forenzní šetření firmou Grant Thornton Advisory, která však nespadá do tzv. velké čtyřky, jak FSV UK požadovala. Z tohoto důvodu tedy nemohla být mezi FSV UK a MC&A uzavřena smlouva o součinnosti při provedení forenzního šetření, na což FSV UK společnost MC&A upozornila prostřednictvím své právní zástupkyně," řekl Aktuálně.cz Jakub Říman, mluvčí Fakulty sociálních věd (FSV), pod niž výzkumné Středisko bezpečnostní politiky spadá.



Škola tak podle něj bude požadovat alespoň to, aby výsledný audit dostala. Jakou část informací získá, ale rovněž není jisté. Spolumajitelé firmy a zaměstnanci univerzity v jedné osobě už na předchozích jednáních argumentovali, že firma má i podnikání, které s univerzitou nesouvisí, a to spadá pod obchodní tajemství.

"Požadavek FSV UK o předložení výsledků forenzního šetření nicméně trvá, a to s tím, že riziko zvolené auditorské firmy co do dodržení požadované kvality a úplnosti v souladu s požadavky FSV UK nese plně společnost MC&A. Podle srovnání výsledků forenzního šetření a paralelně probíhajícího interního fakultního auditu pak vedení FSV UK podnikne další právní kroky," dodal mluvčí Říman.

Balabán společně s dalšími spolumajiteli firmy Liborem Stejskalem, Janem Ludvíkem a Mirkou Kortusovou s Aktuálně.cz komunikovat odmítají. Najali si PR agenturu. A podle ní nemá škola do toho, jak bude vypadat audit peněz, které dostali za akce univerzity, co mluvit.

"MC&A je soukromou společností a FSV v žádném případě nemůže pod žádnou záminkou zasahovat do jejích rozhodovacích procesů. Výběr společnosti pro forenzní šetření spadá výhradně do kompetence MC&A, tedy ani FSV, ani sdělovacích prostředků. Přijatý postup je výsledkem jednání právních zástupců obou stran," konstatoval jejich mediální zástupce Michal Donath. Proč nakonec firma nerespektuje hlasování akademického senátu, kterému slibovali se podvolit, komentovat odmítl.

Je to skandální, napsal rektorovi Moravec

Předseda Akademického senátu FSV UK Václav Moravec, jinak také moderátor ČT, je rozezlený. "Jednatelé nereagují na výzvy k plnění nabídky na uzavření smlouvy o součinnosti při vyhotovení forenzního auditu. Chování kolegyně a kolegů, kteří si zprivatizovali část fakulty, na níž působí jako zaměstnanci, považuji za skandální. Neschopnost dostát veřejně zformulovaným slibům za ještě skandálnější," napsal už dříve v dopise rektorovi Moravec.

Nejde přitom jen o konference Česko-čínského centra, kterému Balabán šéfoval a které rektor Zima po textech Aktuálně.cz zrušil. Ambasáda komunistického státu proplatila i sedmdesátitisícovou fakturu za předmět o Nové hedvábné stezce, který na škole Balabán učil. A z pátrání Aktuálně.cz a týdeníku Respekt plyne, že následně Balabán osobně vybral trojici nejúspěšnějších studentů a daroval jim osmidenní výlet do Číny, který opět platila čínská ambasáda.

Přesně před takovými praktikami přitom varuje Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své veřejné výroční zprávě, kterou v úterý zveřejnila. Podle kontrarozvědky mimo jiné Čína cílí právě na české akademiky.

"BIS zaznamenala rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje (dopravu, ubytování, stravné, zápisné) a nadto ještě přidává kapesné. Organizace takových cest zajišťuje čínské straně řadu výhod - Čína si jimi vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, resp. si budou vědomy toho, že ČLR 'něco dluží', a budou ochotny jí vycházet vstříc," uvádí BIS.

Za odměnu s UK zdarma do Číny Miloš Balabán také na Univerzitě Karlově vyučoval kurz o projektu čínské vlády Nová hedvábná stezka. I za ten jeho soukromá firma naúčtovala 69 206 korun čínské ambasádě. Dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu nejlepší studenti, kteří se kurzu účastnili a Balabán je vybral, navíc dostali osmidenní zájezd do Číny kompletně placený čínskou ambasádou. Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přitom paradoxně právě před týdnem ve sněmovně varoval před tím, že Čína vytipovává vědce a další důležité osoby v Česku, zve je do Číny a snaží se je dostat na svou stranu a získat od nich informace. Více čtěte zde…

Šetření policie

Krom auditu, který si akademici a spolumajitelé firmy zadali sami na sebe, přitom s největší pravděpodobností toky peněz prověří i policie. Ta se podle dokumentů, se kterými se deník Aktuálně.cz seznámil, začala na popud trestního oznámení záležitosti věnovat. Detektivové prověřují, zda tím, že akademici brali peníze za akce Karlovy univerzity, se kterou ale jejich soukromá firma neměla oficiálně nic společného, nespáchali podvod.

Do společnosti zaměstnanců univerzity, které mezitím univerzita s koncem roku chce propustit, přitom zdaleka neplynuly jen peníze čínské ambasády. Pod hlavičkou univerzitního Střediska bezpečnostní politiky Balabán zároveň pravidelně pořádal bezpečnostní konference. A zval na ně ty nejvlivnější postavy české bezpečnostní komunity, zákonodárce i ministry.

Partneři konferencí dle dostupných dokumentů opět ale neprůhledně a nejspíše i v rozporu s fakultními předpisy nepřispívali přímo univerzitě, ale platili soukromé s. r. o. Balabán vedení fakulty přiznal, že na konference konané na FSV vybral celkem přes svou firmu v letech 2015 až 2019 na 3,3 milionu korun. Akademici a zároveň spolumajitelé firmy uvedli, že ve všech případech peníze použili na náklady akcí.

Peníze mu převedl zbrojařský kolos miliardáře Jaroslava Strnada Czechoslovak Group, další zbrojař Omnipol, Česká zbrojovka, polostátní energetická firma ČEZ nebo komunikační firma Huawei, kterou dnes západní tajné služby podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. Server Seznam Zprávy přitom už upozornil na to, že do soukromé firmy místo univerzitě peníze posílaly i státní firmy - Lesy ČR, Vojenské lesy či Národní institut pro další vzdělávání.

Jak už navíc upozornil Respekt, další peníze za partnerství konferencí některé státní firmy platily dokonce jen jednatelce firmy a finanční manažerce univerzitního střediska Mirce Kortusové. Dvěma státním organizacím - Správě železniční dopravní cesty a firmě Čepro - naúčtovala na své jméno desítky tisíc. A použila na to hlavičkový papír univerzity.

Balabán tvrdí, že příspěvky všech firem pak vynaložil na náklady konference - letenky, tlumočení či občerstvení. Ověřit to ale nelze.