Bartoš: Idealista míří k cíli, i když se nedaří. Je těžké vysvětlovat reálné možnosti

Ivan Bartoš povede Piráty další dva roky. "Idealista jde za svým cílem a snaží se něco změnit, byť situace není dobrá," říká staronový předseda strany. Přiznává, že se mu mnohdy těžko vysvětluje straníkům v krajích, proč v koalici něco neprosadil. Na sjezdu také naznačil, za jakých okolností by Piráti mohli vládu opustit.

Markéta Gregorová patří ke kritičtějším hlasům ve straně. Ve druhém kole volby předsedy Pirátů získala 300 hlasů proti vašim 556, což je poměrně solidní výsledek. (Gregorová byla následně zvolena místopředsedkyní strany - pozn. red.) Berete to jako apel zevnitř strany, abyste změnili své dosavadní fungování ve vládě?

Řešili jsme teď poměrně krizové situace v řízení země. Ať už konsolidaci financí nebo energetickou krizi. V takových okamžicích potřebujete jako vláda působit na občany velmi konsenzuálně a nepřít se o věci, které jsou nutné udělat pro to, aby se země z krize dostala.

Naopak u témat, která jsou pro nás důležitá, jsme zatlačili. Dosáhli jsme výsledků nad rámec toho, co lze se čtyřmi poslanci mnohdy vyjednat. Tato práce přece není jenom o tom, řídit stranu nebo odpovídat na dotazy médií. Je i o tom, snažit se vyjednat nejlepší pozice pro naši politiku v rámci vlády.

Jsem rád za lidi, kteří do toho šlapou. Ale pak si sednete ke stolu například s našimi lidmi z krajů, z nichž velká část kandidovala do republikového předsednictva Pirátů, a narážíte. Je velmi těžké jim popsat realitu vyjednávání a možností, které v danou chvíli máte, aby pochopili, proč něco nakonec nedopadlo ideálně.

Co jste musel vysvětlovat?

Například jsem vysvětloval, proč jsme po čtyřech letech snahy urvali navýšení rodičovského příspěvku, ale už nemá parametry, které jsme si přáli. Tedy postupný náběh pro mladší děti. Chtěli jsme odstupňovat navýšení rodičovského příspěvku i pro rodiny dětí narozených loni a v roce 2022.

Chápou krajští členové vaše argumenty, když jim podobné prosazování politik vysvětlujete?

Mám vizi o asociaci pirátských krajů, která by nám pomohla tato zákoutí dovnitř strany vysvětlovat. Konstruktivní kritika je na místě. Když zaznívá zevnitř strany, že můžeme jít ještě dál, dodává nám to pak legitimitu jít mnohdy opravdu v jednání dále.

Objevují se o nás přívlastky o potrefené huse, případně slova o servilitě nebo neprůbojnosti. Aniž bych chtěl být vztahovačný, musím říct, že si zrovna takové vlastnosti sám se sebou skutečně nespojuji. A to jak svým životním stylem, přístupem k řešení problémů, nebo i tím, jak do některých jednání na úrovni vlády vstupujeme. Často jsme pak jediní, kdo původní vyjednanou dohodu dodrží.

Můžete uvést příklad?

Například u daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax, kdy bylo nevybíravě a neprávem útočeno na místopředsedkyni sněmovny Olgu Richtrovou, která jako jediná spolu s Piráty ve sněmovně do poslední chvíle držela správný přístup.

Každá strana si samozřejmě zakládá na své autenticitě. Pokud ale nastane nějaký principiální spor, tak si myslím, že Piráti jsou významnými hráči a jsou slyšet. Například ohledně Pavla Blažka jsem byl jediný - i když počítám opozici, kdo k němu měl výhrady. Jak ve věci brněnské kauzy, tak i když jsem premiéra oslovil, jestli by nezvážil jeho odchod z funkce ministra. Jenže jenom trenér může měnit hráče, ne předseda jedné z koaličních stran.

Dnes jste poprvé načrtli linii, jejíž překročení pojíte s možností odejít z vlády. A to kdyby vláda prosadila do ústavy, že manželství je výhradně svazkem muže a ženy. Přes jaká další témata pro vás vlak nejede?

Není úplně politicky strategické ukázat na místa, která vyvolávají konflikt, a pak si do nich nechat sypat písek nebo šťourat klacíkem. Vláda má programové prohlášení, které definuje její směřování. Ambicí vlády jako celku by mělo být naplnit ho v maximální míře ve všech oblastech.

Pro mě ty "červené linie" začínají tam, kde by se směřování otáčelo proti tomu, co jsme si dohodli jako podmínku vstupu do vlády. Takovou podmínkou bylo narovnání vztahů z pozice práva u rovnosti muže a ženy. Nikoliv ukotvení středověkých dogmat v samotné ústavě.

"Červené linie" by platily i u podobných otázek, u zavedení cenzury či popření fungování veřejnoprávních médií. Ale to nejsou věci, které by jakákoli z vládních stran a priori tlačila. Zrovna případ negace celého manželství pro všechny ve významně konzervativní sněmovně i Senátu ilustruje nejlépe princip odklonění se od toho, na čem jsme se při vstupu do vlády shodli a s čím souhlasilo 82 procent členů.

Když jste politická strana a máte možnost ovlivňovat věci, zastavit škody, které nechcete, aby se staly, tak máte více méně povinnost se o to pokusit. Když to nejde nebo je to proti vašemu přesvědčení, pak je načase se bavit o tom, zda nebude lepší u toho nebýt. Ale já si nemyslím, že za "balíme to, nezkusili jsme to" by nám voliči zatleskali. Byť lidé nejsou možná v tuto chvíli úplně spokojení s tím, jak se situace v Česku vyvíjí, tak nás ale pořád volili, aby nevládl populista s extremistou.

Ale nedělejme věci z obavy, aby se to nestalo, dělejme je rovnou správně a pak se to přece musí podařit. Protože lidé chtějí žít v zemi, která prosperuje, je sociálně citlivá, která nás posouvá mezi vyspělé evropské země. Nejsme na tom jako Česko špatně, v řadě věcí jsme nad průměrem Evropské unie, tak miřme skutečně k zemím, které nám mohou být vzorem.

Podle posledních průzkumů vládě věří šestina lidí. Nezažil jste v uplynulých dvou letech přece jenom okamžiky, kdy jste třeba jen zvažoval, zda to opravdu má smysl? Zda se vám vyplácí účastnit se poměrně nepopulární vlády?

To je právě ono. Pirátská strana je často zvenčí v médiích vykreslovaná jako strana, ve které probíhá střet mezi idealisty a pragmatiky. Kdy pragmatické by mělo být zůstat ve vládě a idealistické odejít. Jenže já to vidím úplně obráceně. Idealista jde za svým cílem a snaží se to změnit, byť situace není dobrá.

Už před volbami, když jsme řešili, jak by měla být tvořena budoucí vládní koalice, jsem říkal, že ve stavu, kdy je země zadlužená, se špatnou kvalitou infrastruktury, v technologickém deficitu, bude muset vláda dělat kroky, které nebudou populární, a musí se přes to dostat. Protože nelze projít krizí a nepocítit ji. To bylo ještě v době, kdy byl covid a nečekali jsme, že Putin zaútočí agresivně na Ukrajinu.

My nežijeme ve vzduchoprázdnu, ovlivňuje nás geopolitická situace. Naše vláda by mohla mít lepší výsledky, mohla by lépe komunikovat, ale rozhodně by nebyla vnímána jako vláda oblíbená, protože to je možné v momentě, kdy chcete zvýšit důchody. Ale nyní tady ty možnosti z logiky věci nejsou a lidé reagují na to, jak se cítí a čeho se bojí. Bylo by vypočítavé a pragmatické si říct "tady to jako nejede dobře, tak ať u toho radši nejsme".

Piráti mají v průzkumech 10 až 12 procent a Jan Lipavský je vnímaný i kritiky jako dobrý ministr zahraničí. Důležité je pracovat a účty se skládají ve volbách.

Za dva roky budete muset řešit, jak voličům váš výsledek ve vládě prodat. Jak má tedy vypadat pirátská strana do voleb v roce 2025?

Spousta věcí se posunula už za uplynulé dva roky. Mám virtuální knížku toho, jaké byly naše pozice a co se nám podařilo rozjet - od digitalizace a rodičovského příspěvku po systémové změny v penzijní reformě, které za nás připravuje náměstkyně ministra práce Zuzana Freitas Lopesová.

Účty skládáte vždycky, byť na volby často mají vliv emoce z aktuální situace, v níž se země nachází. Tak doufejme, že ta situace bude lepší.

Lidé už za poslední dva roky mohli vidět, jaké změny můžeme ve vládě udělat. To jim dává dobrou představu, kam až bychom je dotáhli, kdybychom jako Piráti vzešli z dalších voleb silnější. Bude to stát tedy na tom, že "sem jsme to dotáhli a až sem by to šlo, pokud budeme silnější".

Není naivní spoléhat se na to, že voliči uslyší, kam byste to hypoteticky mohli dotáhnout? Ještě když se proti vám postaví Andrej Babiš, který umí nabízet soubor jednoduchých slibů i hesel.

Ale Andrej Babiš nedodal věci, které slíbil. A neudělal ani věci, které vykládal do médií, nepostavil halu pro Sáblíkovou. Pořád se s ním pojí dva roky země v covidu i dlouho zavřené školy.

Je fajn mít dobrý marketing, kde všem všechno naslibujete. Ale já jsem na ten resort přišel a za tři měsíce programu nájemní bydlení jsem rozestavěl víc bytů než paní exministryně Dostálová v programu výstavba za čtyři roky. Mám schválený stavební zákon, a to i opozičními poslanci. Oblast jsem oproti hnutí ANO, které na ministerstvu sedělo osm let, posunul o míle dál. Pak je tu sociální oblast. Rodičovský příspěvek, do toho jsme nastartovali dětské skupiny.

Politika je velmi rychlá, někdy je těžké ji rychle vysvětlit, ale taky to není jen Bartoš, který všechno vysvětluje do médií. Myslím si, že máme k tomu hodně povolaných lidí v pirátské straně, kteří ve specifickém tématu dokážou ten rozdíl vysvětlit. Jsem rád za každou dohodu i v koalici, která oblast vezme a posune dobrým směrem. Že to není dost daleko, že to má mouchy, je v pětikoaliční vládě logické, protože každá strana má svou politiku, svůj elektorát, své priority a třeba i dogmata.

Na víkendovém celostátním fóru Pirátů v Brně osobně vystoupil předseda ODS a premiér Petr Fiala, ale ne další předsedové koaličních stran. Jaký signál jste tím chtěli vyslat?

Všichni předsedové nahráli alespoň online vzkaz. Je to i o časových možnostech. Já jsem měl taky nějaký program, když měla sjezd TOP 09, mohli jsme tam poslat zástupce nebo nahrát videozdravici. Dělá se to tak. A premiér je z Brna, tak to měl nyní trochu za dveřmi. Ale Petr Fiala přijel i do Liberce na minulé celostátní fórum.

Nehledě na to, jak jsou naše strany rozdílné, tak si myslím, že si Petr spolupráce váží a vidí, že různé psí hlavy, které nám někdy nasazují i členové ODS třeba v Evropském parlamentu, jsou spíše mediální masírka.

Když se dohodneme a naše návrhy mají racio, tak je dokážeme dotáhnout do konce. Navíc je to premiér zodpovědný za koalici jako celek, tak myslím, že je správné, že přijel. Jsem rád, když na jednání koaličního partnera, kde se volí nové předsednictvo, přijede a řekne straníkům, jak on vnímá Piráty.