Piráti už nemůžou jen vše kritizovat. Bez Bartoše hrozí odchod z vlády, říká Michálek

Piráti se o víkendu střetnou v pohledech na vládu i na fungování strany. Předsedovi Ivanu Bartošovi se na volebním sjezdu postaví europoslankyně Markéta Gregorová, kterou podporují kritici pirátské účasti ve vládě. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek tvrdí, že její zvolení by mohlo vést k odchodu strany z kabinetu Petra Fialy (ODS).

Odpůrci pirátského angažmá ve vládě vytýkají svému vedení ztrátu jedinečnosti i protestní nátury. "Staré pirátství, které bylo založeno na tom, že jsme rebelové a kritizujeme všechno a pořád, fungovalo dřív v opozici, ve vládě to nestačí. Přechodem do koalice nastala pro Piráty mentální změna, protože se pojí s převzetím odpovědnosti," myslí si Michálek.

Kritičtí Piráti se podle něj nevyrovnali s tím, že se Pirátům ve vládě daří navzdory počátečnímu odporu ke vstupu do koalice. "Piráti, kteří byli proti vstupu do vlády v menšině, byli hlasití, jako by reprezentovali celou stranu. Teď by si přáli zpětně dostat za pravdu. Z pohledu naší země se ale angažmá Pirátů ve vládě vyvíjí úspěšně," tvrdí Michálek. Vstup do vlády v pirátském hlasování na podzim v roce 2021 podpořilo přes 82 procent hlasujících.

Michálek očekává, že se v sobotu na celostátní fóru v Brně při volbě předsedy straníci přikloní k Bartošovi, který ve vládě působí jako ministr pro místní rozvoj. "Výrazně by jeho i Piráty oslabilo, kdyby nebyl zvolen. Druhá varianta s Markétou Gregorovou v čele může být spojena s koketováním o odchodu z vlády," myslí si Michálek.

Gregorová získala nominaci na šéfku strany na pirátském online fóru za několik hodin, podobně jako Bartoš. Zatímco současný šéf Pirátů dostal u regionálních organizací a členů 12 nominací, Gregorová jen dvě. Do souboje o post předsedkyně jde z pozice outsiderky, uchází se ale také o místo místopředsedkyně strany.

Zástupkyně nespokojených Pirátů

Gregorová, která je také dvojkou kandidátky do letošních evropských voleb, zastupuje právě kritičtěji naladěné členy. Domnívá se, že strana je už tři roky na rozcestí, a trápí ji vnější i vnitřní tlaky. Slibuje hlavně změny uvnitř strany a chce posílit hlas členské základny.

Zároveň tvrdí, že na postoji Pirátů k vládě by jako předsedkyně nic neměnila. "Můžu vyvolat jednání, ale pravomoc na vystoupení z vlády nemám. To by muselo odhlasovat celostátní fórum. Respektovala bych, co si přeje členská základna," říká Gregorová.

Voliči Pirátů podle ní nechtějí vystoupení z vlády, ale chtějí mít pocit, že strana neztratila tvář a není jen vládní přívěšek. "Určitě můžete čekat, pokud bych se stala šéfkou strany, výraznější upozorňování na některé vládní problémy nebo chyby," doplňuje.

Michálek přitom vládní účast Pirátů po dvou letech v koalici hodnotí pozitivně. "Voličům jsme slibovali, že na sebe vezmeme zodpovědnost a zemi změníme. Naši koalici se STAN volilo 850 tisíc lidí. A náš závazek chceme splnit. Nelíbí se mi představa, že bychom seděli v opozici, jenom věci kritizovali, neudělali nic pro jejich zlepšení a hledali výhodný okamžik, jak politicky vydělat na odchodu z vlády," vysvětluje politik.

Piráti mají v současné sněmovně jen čtyři zástupce. I po jejich případném odchodu z vlády by zbývající strany koalice měly ve dvousetčlenné sněmovně většinu 104 poslanců.

I přesto, že jsou Piráti nejmenší vládní stranou se třemi ministry, jsou podle Michálka schopni zabránit změnám, které by například mohly poškozovat část společnosti. Jako "liberální brzda" podle něj zafungovali u manželství pro stejnopohlavní páry. Ačkoliv změna sněmovnou nejspíše neprojde, podle Michálka zabránili protinávrhu konzervativců, který by do ústavy zakotvil definici manželství jako svazku muže a ženy.

Pirátům se daří i přes nízkou důvěru Fialovy vlády

Vláda Petra Fialy (ODS) dosahuje na historicky nízká čísla důvěry. V prosinci jí věřila jen šestina lidí. "Lidé tak dávají najevo, že jsou v těžší situaci, že jsou drahé energie a že mají výhrady ke kompetenci a komunikaci některých politiků z tradičních stran," vysvětluje si Michálek.

Piráti naproti tomu z průzkumů dlouhodobě vycházejí jako druhá nejsilnější vládní strana po ODS. Volilo by je zhruba deset procent lidí, poslední listopadový model od Kantaru jim naměřil dokonce 12 procent. "V náročné době, kdy vláda nemá velkou popularitu, protože provedla opatření oblíbeností podobná návštěvě zubaře, jí jako Piráti dodáváme několik bodů legitimity, bez kterých by to bylo daleko těžší," domnívá se poslanec.

Nicméně pokud má strana ve vládní a sněmovní politice fungovat i v budoucnu, musí podle Michálka provést vnitřní reformy. U Pirátů jsou podle poslance nepřiměřeně vlivní někteří hlasití diskutéři z online fóra místo, aby mělo vliv zvolené předsednictvo.

"Pozice, které jsou v jiných organizacích vnímány jako servisní nebo kancelářské, tedy správci systému nebo administrativní pracovníci, jsou u nás volené a to se promítá do toho, že strana uvnitř funguje pomaleji a drhne to v produkci," popisuje.

Michálek právě prosazováním reformy, která by dala více pravomocí předsednictvu, ve straně narazil loni na podzim. Spor s částí členské základy vyústil v jeho odvolání ze širšího vedení strany.