Barrandovský most je znovu otevřen. Podstatná část letošních oprav skončila

V noci na pondělí skončila první etapa rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze, která začala v půlce května. Po mostě se opět dá jezdit všemi směry. Na Twitteru o tom informoval náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dělníci budou dodělávat ještě drobné práce na severní části mostu, skončí s nimi v noci na úterý.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

"Barrandovský most je znovu otevřen. Úspěšně jsme dokončili první etapu rekonstrukce století - po 40 letech svého fungování se Barrandovský most konečně dočkal první pořádné opravy," uvedl Scheinherr.

Rekonstrukce mostu začala letos 16. května. Původně měly práce skončit 2. září.

Termín dokončení oprav byl několikrát posunut. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto do 29. září. Několik dní před koncem lhůty pak přišel stavebník s žádostí o další prodloužení prací, a sice do 22. října.

Nakonec byl mezi správcem stavby, kterým je Technická správa komunikací (TSK), a stavebníkem domluven termín dokončení na noc na dnešek. Zda a v jaké výši bude město prostřednictvím své firmy TSK uplatňovat po stavební firmě Porr možnou pokutu za zpoždění oprav, zatím nebylo rozhodnuto.

Novinkou je změna v dopravním značení na mostě. Ve směru ze Smíchova do Braníku bude sloužit nově levý jízdní pruh pouze pro vozidla, která most přejedou a budou pokračovat po Jižní spojce, a nepůjde tak z tohoto pruhu odbočit do Modřan.

Nejvyšší povolená rychlost v něm bude 80 kilometrů v hodině, což je o 30 více než ve zbylých pruzích. Cílem je zlepšit dopravu na mostě a zamezit kolonám.

Rekonstrukce Barrandovského mostu je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.