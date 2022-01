Bakterie stafylokoka odolné vůči antibiotikům pocházejí od ježků, zjistili vědci

Ježci jsou přirozeným přenašečem bakterií zlatého stafylokoka odolných vůči antibiotikům. K přenosu těchto bakterií na člověka došlo zřejmě v 19. století, nerozvinuly se tedy až po vzestupu užívání antibiotik v lidské a veterinární medicíně. Vyplývá to ze zjištění mezinárodního týmu vědců s českou účastí, studii publikoval prestižní časopis Nature.

"Zjistilo se, že ježci jsou přirozeným přenašečem rezistentních bakterií zlatého stafylokoka. Myslelo se, že bakterie rezistentní na antibiotika se vyvinuly až po používání antibiotik v medicíně ve velkém měřítku, ale v této publikaci jsme ukázali, že se to vyvinulo už dříve u ježků. A to proto, že mají na kůži plísně, které produkují látky velmi podobné penicilinu," řekla Barbora Černá Bolfíková z České zemědělské univerzity, která se na výzkumu podílela. Tyto mikroskopické houby podle ní vylučují beta-laktamová antibiotika, která zapříčinila vznik stafylokoků rezistentních na methicilin.

"Zřejmě někdy před 200 lety došlo k přenosu na člověka případně na domácí zvířata a z nich na člověka. A od té doby se to udržuje v lidské populaci. A s nástupem antibiotik došlo k tomu, že se to hodně rozšířilo," dodala vědkyně, která působí na katedře chovu zvířat a potravinářství v tropech.

Výzkum shromažďoval stěry z kůže ježků z území celé Evropy. Následně, mimo jiné, sekvenoval genomy bakterií. Výzkum vedli odborníci ze sérologického institutu v Kodani, spolupracovali na něm však i vědci z Oxfordské univerzity a řady dalších institucí. Za Česko se na výzkumu podílel ještě Pavel Hulva z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Bolfíková se chce problematice věnovat nadále. "Nás určitě bude zajímat, jak se to vyvinulo. V Česku jsou dva druhy ježků. Nás zajímá, jestli se nějakým způsobem liší v různých patogenech, pokud ano, tak jakým způsobem a co to znamená pro ty ježky," uvedla.

VIDEO: Obézní ježci se nestočí do klubíček. Dostávají přísnou dietu