Bagrista ustoupil, nálezné za poklad si rozdělí s exradním a úředníky. Jinak bych nedostal nic, říká

Po tříleté bitvě končí boj o to, komu patří nálezné z tzv. modřanského pokladu. Ten v březnu 2014 nečekaně vyrýpl při bourání starého viničního domku bagrista Miloš Závora. Jenže o poklad se kromě něj nečekaně přihlásili místostarosta radnice Prahy 12 a dva úředníci, kteří v době nálezu byli poblíž. Pražský magistrát proto kvůli nejasnostem, kdo ho skutečně objevil, odmítl vyplatit nálezné. Až před dvěma týdny uvedená čtveřice sepsala prohlášení o tom, že jsou společnými nálezci a rada zřejmě na jednom z příštích jednání vyplacení nálezného schválí. "Cítím se podveden, ale jinak bych nic nedostal," říká bagrista, který od počátku tvrdil, že je jediným nálezcem.

Praha - Takřka dva miliony korun nálezného za tzv. modřanský poklad, který při demolici starého viničního altánu v pražských Modřanech vyrýpl ze země bagrista Miloš Závora, si nakonec rozdělí čtyři lidé. Každý z nich tak dostane 456 tisíc korun.

Končí tak tříleté spory o to, kdo skutečně objevil nádobu obsahující 351 zlatých a 417 stříbrných mincí a několik stříbrných šperků.

Čtveřice se totiž počátkem března dohodla, že si odměnu za nález rozdělí rovným dílem. "Odbor památkové péče magistrátu obdržel 7. března prohlášení spolunálezců tzv. modřanského pokladu, ze kterého vyplývá, že mezi nimi došlo ke shodě a všichni jsou společnými nálezci náhodného archeologického nálezu," uvedla předsedkyně Kontrolního výboru zastupitelstva Jaroslava Janderová. Podle ní tak již nic nebrání tomu, aby rada města rozhodla o vyplacení nálezného.

Je divné, že tam zrovna korzovalo tolik lidí…

Případ přitom od počátku obestírají pochybnosti, jak to s nálezem bylo. Jediná věc je jistá: Ukrytou sklenici obsahující přes šest kilogramů mincí - nejstarší pochází z roku 1771, ta nejmladší z roku 1937 - vyhrabal počátkem března 2014 bagrista Závora.

Jenže o nálezné, které dosahuje takřka dvou milionů korun - podle hmotnosti drahých kovů - se přihlásil nejen Závora, ale i tehdejší místostarosta Prahy 12 za ODS Jiří Fremr, vedoucí oddělení investic Prahy 12 Daniela Černá a technik z oddělení investic Zdeněk Šulc. Bagrista podal žádost o nálezné už v březnu 2014, zbývající trojice až v červnu stejného roku. Nálezné mělo vyplatit město, jehož muzeu poklad připadl.

Kvůli nejasnostem, jak to s nálezem bylo, rada několikrát odložila rozhodnutí o vyplacení nálezného. A případ několikrát řešil i Kontrolní výbor zastupitelstva. "Je to strašně divné, že tam korzuje tolik lidí zrovna v okamžiku, když se najde poklad," uvedl například zastupitel a člen kontrolního výboru zastupitelstva Patrik Nacher (ANO), který poukázal na to, že zatímco bagrista se o nálezné přihlásil okamžitě, úředníci a politik až po více než čtvrt roce.

Že jsem podepsal? Jinak bych nic nedostal

Závora nakonec ustoupil - poté, co dostal dopis z magistrátu, kde se dočetl, že nikdo nedostane nic, když se nálezci nejsou schopní dohodnout. A aby vůbec něco dostal, přistoupil nakonec na dohodu. "Cítím se podveden, ale jinak bych nic nedostal," říká.

"Nikdy se s tím nesmířím. Dva z žadatelů o nálezné poklad tehdy neviděli. Připadá mi to nespravedlivé, protože kdybych u toho nebyl a poklad nevykopal, nedostal by nikdo nic. A já, který jsem ho našel a vykopal, dostanu čtvrtinu a oni dostanou tři čtvrtiny, přestože poklad nenašli," dodal bagrista.

Kdyby na něj nezařvali, zasypal by to

Úředníci a politik ale trvali na tom, že u nálezu byli také. Ti byli na stavbě v areálu Modřanského vinohradu na kontrolním dni, stáli v jedné skupince nedaleko bagru. Daniela Černá už před dvěma lety vyprávěla, jak zahlédla sprchu mincí a mávala na všechny kolem, aby na objev upozornila a zastavila bagr.

Zlato a stříbro se prý tehdy zalesklo ve slunci a dlouho se sypalo z čerstvě vyrubané díry. Svědci v tu chvíli stáli, překvapeně koukali. Probírali se z šoku. "Každý si může říkat, co chce, ale pravda je ta, že nebýt toho, že jsme na pana bagristu začali křičet, aby přestal bagrovat, tak by to hned zahrabal, protože on sám na to neviděl," popisoval událost bývalý místostarosta Fremr.

"Kdyby tam nebyli, tak ten bagrista to zasype a jede dál, sám by to nikdy nenašel," souhlasil starosta městské části Petr Prchal (TOP 09).

Koukám kam hrabu

"Je jasné, že jako strojník bagru koukám, kde hrabu lžící, a nemohl jsem to nevidět. Viděl jsem poklad, když jsem lžíci zvedl. Oni stáli dvacet metrů opodál, takže kdo by to měl vidět lépe než já?" reaguje Závora, který i přes podepsanou dohodu nadále stojí za tím, že poklad tehdy zahlédl jako první.

Rada hlavního města tak nyní po podepsané dohodě na jednom ze svých nejbližších jednání nejspíš vyplacení nálezného v domluveném poměru odsouhlasí. Byť většina radních má i nadále pochybnosti, jak to ve skutečnosti celé proběhlo.

"Myslím si, že hlavní díl patří tomu, kdo to ze země vykopal. A že všichni žadatelé byli na místě přítomni, mi přijde jako až moc velká náhoda. Ale nemohu to rozporovat, protože jsem u toho nebyl," uvedl jeden z radních Daniel Hodek. Sám ale zřejmě návrh na rozdělení nálezného schválí, protože jinak by případ řešil soud, který by se dlouho vlekl.

autoři: Marek Pokorný, Kateřina Frouzová