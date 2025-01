Rodiče dali dítě do babyboxu a hned ho vytáhli. To se ještě nestalo, žasne zakladatel

"Ať žije Zuzanka, holčička z Libeňského zámku," oznamoval první lednový den zakladatel babyboxů Ludvík Hess s tím, že tak dramatický příběh ještě nezažil. Rodiče holčičky, která se narodila v polovině loňského prosince, si totiž po chvíli své rozhodnutí rozmysleli. Dítě je nyní v péči lékařů a sociální pracovníci se snaží ve spolupráci s rodiči najít pro něj co nejlepší řešení.

Nejdříve přišel e-mail s fotkou miminka v babyboxu, po chvíli tam už ale novorozenec nebyl. Pořádné novoroční překvapení zažil zakladatel babyboxů Luděk Hess a pracovníci Úřadu městské části Prahy 8, kteří mají stejně jako on napojení na babybox u Libeňského zámečku. Právě oni byli svědky příběhu v pořadí 271. miminka, které se ocitlo v babyboxu. Ovšem tento příběh se od všech ostatních lišil. Rodiče dítě odložili a vzápětí si ho vzali zpět.

"Náš systém, který každý týden testujeme, zafungoval perfektně. Jakmile se dítě objeví v babyboxu, vznikne fotka, která nám okamžitě přichází do e-mailu. To se stalo i tentokrát. Takže jsem v 17:32 viděl miminko a za deset vteřin už prázdnou vaničku," popsal situaci mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.

Pořádně překvapený byl i Hess, kterému fotka přišla do počítače i mobilu. "Nechtěl jsem věřit svým očím, když jsem na další fotce už dítě neviděl. Bylo jasné, že ho někdo musel vzít téměř okamžitě poté, co tam bylo vloženo. Okamžitě jsem začal telefonovat, co se mohlo stát. Byl jsem šťastný, že vše dobře dopadlo. Jsem vděčný všem, kteří pomohli. Ještě nikdy se nestalo, že by si tak někdo dítě vzal hned zpět," sdělil Aktuálně.cz.

Jak prozradil, na místě byla jako první vedoucí odboru zdravotní a sociální péče úřadu Prahy 8 Zuzana Holíková. Rodiče jí vysvětlili, že jsou ve složité sociální situaci, takže jim okamžitě nabídla pomoc. A protože Hess pojmenovává děti většinou podle jmen těch, kteří jsou na místě první, oznámil následně do světa: "Ať žije Zuzanka, holčička z Libeňského zámku. Ať žije Zuzana Holíková, která k babyboxu přispěchala takovou rychlostí."

Když se Aktuálně.cz obrátilo na tuto ženu, upřesnila, že její jméno ale dítě neponese. Je jen dočasné a určitě mu nezůstane. "Miminko má své vlastní jméno, které mu dali rodiče," uvedla s tím, že pro ni a celý odbor je prvořadá pomoc rodičům i dítěti. "Děláme maximum pro jejich podporu a jsem ráda, že na úřadě mám kolegy, kteří dělají svou práci opravdu s velkým nasazením a citem," dodala.

Také Hess potvrdil, že miminko má své jméno. "Zuzanka je spíš mediální jméno. Já si vždycky nějak děti pojmenuji, ale zcela respektuji, když už nějaké jméno dostaly," podotkl.

O dítě v Mostu se přihlásila babička

Podle mluvčího úřadu mají s miminky v babyboxu už zkušenosti, protože jde během jeho čtyřleté existence už o čtvrté, které takto nalezli a poskytli mu pomoc. "U prvních dvou byl starosta Ondřej Gros, takže první dítě nese jeho jméno. U třetího byla místostarostka a senátorka Vladimíra Ludková, která vzpomněla v tomto novoročním případu práci zdravotníků. "Velké poděkování patří rovněž zdravotníkům, na které se v těchto případech zapomíná, ti jsou na místo vždy okamžitě přivoláni, a my jsme s kolegy opakovaně svědky jejich nesmírné profesionality a laskavosti s jakou vystupují, přestože i pro ně bude taková situace emočně velmi náročná," uvedla. Dítě je nyní v péči lékařů pediatrického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.

Každopádně také toto miminko od Libeňského zámečku obdrží novorozenecký zlatý dukát. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess už poprosil Českou mincovnu, aby dukát s číslem 271 vyrazila. První babybox přitom otevřel už před dvaceti lety, výročí bude slavit 1. června na Mezinárodní den dětí. Symbolicky v tento den v roce 2005 otevřel první babybox v Praze na Hloubětínském zámečku na klinice GynCentrum.

"Tehdy šlo do značné míry o odvážný čin tehdejšího primáře Petra Píchy, protože ministerstvo zdravotnictví bylo jednoznačně proti," vzpomínal v minulosti Hess. Postupně ale babyboxy podporovalo nejen ministerstvo, ale i další odborníci. Druhý babybox byl otevřený ve stejném roce v Brně a pak rychle přibývaly další.

Konec starého roku a začátek nového byl pro Hesse dramatický nejen kvůli Zuzance z pražské Libně. Dopoledne 29. prosince uviděl na mobilu čerstvou fotografii opuštěné holčičky v nemocnici v Mostě. "A představte si, že mi o několik hodin později zavolala babička této holčičky. Netušila, že její blízcí chtějí takto dítě odložit, a požádala, že by se o něj chtěla starat. Tak to nyní řeší úřady," řekl Hess.