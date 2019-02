Je posledním z ANO, kdo vládne pražské městské firmě. Vede se nám, chci zůstat, říká

Nové vedení hlavního města musí rozhodnout, zda v čele Pražské strojírny zůstane člen opozičního hnutí ANO Róbert Masarovič. Ve firmě, která vyrábí vše, co souvisí s kolejnicemi a výhybkami pro tramvajovou dopravu, je přes dva roky. Tvrdí, že firmu dostal ze ztrát do zisku, a doufá, že noví vládci metropole jeho práci nezaujatě posoudí.

V čele pražských městských firem v tuto chvíli není jiný člověk tak výrazně propojený s hnutím ANO, které hlavnímu městu vládlo v předchozím volebním období.

Róbert Masarovič - generální ředitel a předseda představenstva Pražské strojírny - je nejen členem ANO, Babišovo politické uskupení reprezentuje i v havířovském zastupitelstvu, kde má trvalé bydliště, a taktéž v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Masarovičův "kádrový profil" výmluvně doplňuje i skutečnost, že v minulosti pracoval pro vícero firem Babišova Agrofertu (AGF Food Logistics, Kostelecké uzeniny, pekárny Penam).

I sám Masarovič si uvědomuje, že za situace, kdy ANO v Praze po podzimních volbách skončilo v opozici a městu nyní vládne nová koalice v čele s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem, je právě on jedním z hlavních adeptů na další z "tradičních" povolebních vyhazovů. S "babišovcem" Masarovičem mají podle neoficiálních informací problém i někteří z nových pražských radních.

Přesto tento pětačtyřicetiletý rodák ze Slovenska, vášnivý sportovní střelec a také chovatel včel věří, že dostane šanci prezentovat své manažerské výsledky a noví vládci metropole je nezaujatě posoudí.

Mluví za mě výsledky

"Doufám, že za nás i za mne budou mluvit výsledky. Pozitivní vývoj hospodářského výsledku z posledních dvou let, kterých Pražská strojírna pod mým vedením dosáhla. Úspory provozních nákladů a zefektivnění procesů ve firmě jsou klíčovými ukazateli dobrého hospodaření. A o to by v městských firmách mělo jít především. Ve firmě bych chtěl zůstat, ale akcionář samozřejmě může rozhodnout, jak chce, a mně jako manažerovi nepřísluší to komentovat," uvádí pro Aktuálně.cz Masarovič.

Jím řízená Pražská strojírna je stoprocentní dceřinou společností dopravního podniku. Fabrika na okraji metropole, ve Vinoři, vyrábí vše, co souvisí s kolejnicemi a výhybkami pro tramvajovou dopravu. V posledních letech přidala i oblast vlakových tratí. Práci dává zhruba 140 lidem, v sezoně až dvěma stovkám.

Masarovič byl do vedení Pražské strojírny dosazen v prosinci 2016, začínal jako ekonomický ředitel, potom řídil restrukturalizaci, následně se znovu stal ekonomickým ředitelem. Šéfem představenstva a generálním ředitelem je od dubna loňského roku.

Cítí se být uražen tím, když o něm média píší jako o politickém nominantovi. "Kdybych byl politickým nominantem, asi by moje cesta byla přímější," argumentuje. Je si jist, že se do firmy dostal ne proto, že je členem hnutí ANO, ale primárně kvůli svým dlouholetým zkušenostem s restrukturalizací podniků a krizovým řízením.

I to byl prý důvod, proč několik let pracoval i pro Agrofert (v roce 2012 byl dokonce šéfem představenstva tehdy Babišem nově budované logistické firmy AGF Food Logistics). S nynějším premiérem Andrejem Babišem se poznal už dávno před tím, přitom ale zdůrazňuje, že nikdy nebyl zaměstnancem jeho koncernu, pro skupinu Agrofert vždy prý pracoval jako externista. Nabídku vstoupit do ANO před lety podle vlastních slov dostal od místopředsedy Jaroslava Faltýnka (bývalý manažer Agrofertu), nabídku práce v Pražské strojírně mu v roce 2016 dal předchozí šéf dopravního podniku Martin Gillar, který se o jeho zkušenostech "někde" dozvěděl.

Witowski: Prověříme všechny dcery

Masarovič ale své politické angažmá od pracovní kariéry striktně odděluje. "Nestal jsem se předsedou představenstva a generálním ředitelem Pražské strojírny určitě proto, že jsem členem ANO. Ale máte pravdu, že bych jím mohl z toho důvodu přestat být. Věřím, že tomu tak nebude," dělá si naději a na svou obranu prezentuje hlavní hospodářské ukazatele z posledních tří let.

Co je to Pražská strojírna Firma s tradicí, která sahá do 30. let 19. století, jediným akcionářem je pražský dopravní podnik. Původně sídlila v Karlíně, po povodních se přestěhovala do Vinoře. Dnes má 125 zaměstnanců. Vyrábí zejména výhybky (původně tramvajové, dnes i železniční) Dříve dodávala výrobky téměř výhradně pražskému dopravnímu podniku, dnes více jak polovinu produkce exportuje. Kromě jiného i do Austrálie

"Když jsem společnost přebíral, byla za rok 2016 ve ztrátě necelých 37 milionů korun. Za loňský rok 2018 je v zisku lehce přes 30 milionů. Jen meziročně jsme hospodářský výsledek ztrojnásobili. A to všechno za podmínek, kdy jsme museli rozsáhle doinvestovat výrobní zařízení a převzali jsme od minulého vedení spoustu špatných nebo ztrátových projektů," tvrdí Masarovič.

Chlubí se i obchodními úspěchy: "Získali jsme významné zakázky v Petrohradě, Curychu, Minsku, Melbourne, Krakově, Wrocławi, Bratislavě, Brně, Olomouci, Plzni, Berlíně a Hannoveru," sumarizuje a neopomene své údajné obchodní úspěchy zarámovat politickým sloganem "dokázali jsme, že to dokážeme".

Zda to všechno bude stačit, aby si manažerské místo udržel, není jisté. Nedávno jmenovaný nový šéf dopravního podniku Petr Witowski zatím neřekl, jaké změny si v dceřiné Pražské strojírně představuje. "Dostali jsme od dozorčí rady za úkol podívat se na obsazení orgánů ve všech dceřiných společnostech. V tomto kontextu budeme řešit i Pražskou strojírnu," uvedl pro Aktuálně.cz. Nic konkrétního k personálním otázkám ale zatím říct nechce. "Máme to jako úkol a budeme se tím zabývat," dodal v minulých dnech Witowski.

Bývalý šéf Říha nakupoval hokejové dresy

Nové vedení dopravního podniku se v souvislosti s Pražskou strojírnou bude muset zabývat i jinými záležitostmi. Týkají se už předchozího dlouholetého ředitele Vladimíra Říhy, který byl z funkce odvolán v únoru roku 2017. Masarovičovo vedení jej podezírá ze záměrného tunelování firmy.

Už v dubnu 2017 na Říhu podala Pražská strojírna trestní oznámení, které bylo později rozšířeno o další skutky. Říha tak čelí nařčení ze zneužívání služebních vozidel, tankovacích i bankovních karet, také z fiktivního zaměstnávání lidí. Trestní oznámení napadá i údajně předražený nákup speciálního brousicího stroje (za 4 miliony švýcarských franků), taktéž "neúčelné" najímání externích poradců. Mezi nimi je uveden i bývalý velvyslanec ve Francii a prezidentský kandidát Pavel Fischer, který měl s Pražskou strojírnou poradenskou smlouvu ohledně obchodních příležitostí na francouzském trhu.

Stejně tak zmíněné trestní oznámení pranýřuje mnohé sponzorské aktivity a nákupy dárkových předmětů v Říhově éře. Namátkou třeba hokejových dresů kalifornského klubu Anaheim Ducks.

Neskončilo to jen trestním oznámením. Pražská strojírna, zastoupena advokátní kanceláří HSP & Partners, loni v září podle informací Aktuálně.cz zažalovala Vladimíra Říhu o náhradu údajně způsobené škody. Ta byla městskou firmou vyčíslena na 21 milionů korun (plus příslušenství). Civilní žaloba, stejně jako předchozí trestní oznámení, se opírá o výsledky interního i hloubkového forenzního auditu, který na zakázku provedla firma Ernst & Young Audit.

Za dva roky mě policie ani nekontaktovala, říká Říha

Zajímavé ale je, že téměř dva roky po podání trestního oznámení není jasné, zda se nařčení zakládá na pravdě, případ se totiž podle všeho nikam nepohnul. Překvapen ustrnutím "své" kauzy je i bývalý ředitel Říha. "Do dnešního dne mě policie nijak nekontaktovala," říká pro Aktuálně.cz. O podání civilní žaloby nicméně informován je a už na ni prý se svým advokátem zareagoval.

Říha nicméně tvrdí, že se žádného zneužívání firemních prostředků rozhodně nedopustil, a je připraven to doložit. "Zatím jsem ale neměl možnost. Ani k výsledkům auditu v Pražské strojírně jsem nedostal příležitost se vyjádřit," vadí mu.

K Masarovičovým manažerským úspěchům Říha říká, že tak jako byly za rok 2016 firemní výsledky "uměle zhoršeny" - aby prý byl zdůvodněn jeho vyhazov -, jsou zase nyní čísla kosmeticky vylepšována. Je kromě jiného překvapen, že Pražská strojírna s novým vedením zcela odpískala předjednané obchody v muslimských zemích v čele s Irákem, kde se podle Říhy zcela reálně rýsovaly miliardové kontrakty na výstavbu nových tramvajových tratí, a to i pro další české firmy. "Mezitím nás předběhli Francouzi," dodává. Masarovič se v obchodu chce orientovat hlavně na Česko, Slovensko a blízké evropské země, riziková teritoria třetího světa se jím vedený management rozhodl opustit.