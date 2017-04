Pražská strojírna podá trestní oznámení na exředitele Říhu. Falšoval jízdy, zneužíval kartu, tvrdí

před 18 minutami

Trestní oznámení na bývalého ředitele Vladimíra Říhu podá vedení Pražské strojírny. Podle trestního oznámení prý ředitel vedl ve služebním autě záznamy jízd, které neodpovídaly realitě, vyúčtovával parkovací doklady soukromých jízd nebo neoprávněně využíval CCS kartu, a to údajně za pohonné hmoty v hodnotě asi 57 tisíc korun.

Praha - Vedení Pražské strojírny podá trestní oznámení na dnes již bývalého generálního ředitele Vladimíra Říhu. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Novinářům to řekli primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a generální ředitel dopravního podniku (DPP) Martin Gillar.

Ve firmě prý mohlo dojít k manipulaci s knihami jízd, účelovému zaměstnávání nebo zneužití CCS karty. Firma již si zadala vypracování komplexního auditu. Strojírna je dceřinou společností DPP a zabývá se například broušením kolejí.

"Jsem zklamána, že v organismu města fungovala společnost řízená člověkem, který si neuvědomoval, co dělá. Pokud uvědomoval, pak je to ještě horší," řekla Krnáčová.

Podle trestního oznámení prý ředitel vedl ve služebním autě záznamy jízd, které neodpovídaly realitě, vyúčtovával parkovací doklady soukromých jízd nebo neoprávněně využíval CCS kartu, a to údajně za pohonné hmoty v hodnotě asi 57 tisíc korun. Zaměstnávat měl kolegy, kteří fakticky nepracovali, ale pobírali mzdy. Zmíněn je v oznámení rovněž prodej aut pod cenou nebo neúměrné náklady na marketing a reprezentační fond za 270 tisíc korun.

Vedení DPP proto ve své dceřiné společnosti nechalo vypracovat rychlý audit. "Vzešly z něho detaily, které ukázaly, že s firmou nebylo hospodárně nakládáno," řekl Gillar. Vedení tak nedávno odvolalo Říhu a vyměnilo management firmy. "Zrušili jsme souběh funkcí managementu a nastavili takzvaný německý model řízení, stejně jako je to v DPP," řekl Gillar. Zároveň chce podnik hloubkový audit. Jeho výsledky by mohl mít do pěti měsíců.

Nově by měly být ve firmě nastaveny výše marží. Podle Gillara byly marže ze zakázek pro DPP vyšší než pro jiné zákazníky. "Nový plán je, aby byly standardní a z obchodů v zahraničí byly realizovány jen ty zakázky, kde marže bude výhodná," řekl.

Pražská strojírna má v současné době podle Gillara 180 milionů korun dluhu, z nichž dluží asi 30 DPP. Obrat firmy je zhruba 360 milionů ročně. Polovinu tržeb tvoří zakázky pro DPP.

