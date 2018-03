Babiš vyrazil po vzoru Zemana do krajů. Ve Zlíně jedná se svým příznivcem Čunkem

před 1 hodinou

Po horkém minulém týdnu v Poslanecké sněmovně vyrazil premiér v demisi Andrej Babiš na návštěvu krajů. Jako první si vybral Zlínský kraj, kde "kraluje" hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL. Ten se jako jeden z velmi mála vysoce postavených politiků středopravicových stran vyjadřuje o Babišovi příznivě. Babiš se během pondělí sice soustředí na regionální problémy, zároveň ale musí vnímat existující napětí v České republice, které vyvolalo zvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Zlínsko - Přestože Andrej Babiš vládne s kabinetem v demisi a nemá ani dojednanou podporu pro svou druhou vládu, rozhodl se vyrazit mimo Prahu na kolečko po všech krajích České republiky.

"Baví mě setkávat se s občany. Lidé budou mít možnost se setkat s vládou a ptát se, na co chtějí," oznamoval cesty do krajů minulou středu s tím, že se inspiroval podobnými cestami prezidenta Miloše Zemana.

Babiš s ministry vyjel na Zlínsko už v neděli večer. Se členy kabinetu přijel vlakem do Hulína, kde už čekaly vládní limuzíny. Na nádraží je vítal se slivovicí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který je z blízké Kroměříže. "Vítejte ve Zlínském kraji," pronášel směrem k ministrům a všem nabízel slivovici. "Nejsme v práci, můžeme si připít," reagoval Babiš.

Už v neděli večer se v kroměřížském penzionu sešel neformálně u piva se svým hostitelem, hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (KDU-ČSL). Ten několikrát vyjádřil Babišovi sympatie, zatím naposledy minulý týden, když odpovídal na dotaz, zda Babiš takové cesty nevyužívá k vlastní propagaci. "Pokud kabinet bude řešit naše připomínky, tak to beru tak, že vláda dělá, co má. Jestli si při tom dělá kampaň, je mi opravdu jedno," řekl Čunek, který už dříve doporučoval vedení lidovců, aby šli s Babišem do vlády.

V pondělí kolem sedmé ráno začal premiér den návštěvou Kroměřížské nemocnice. Odtud se vydal směr Zlín, po cestě se ale ještě zastavil na dvou místech, která souvisí s novými silnicemi. Nejdříve si prohlédl výstavbu dálnice D49 a poté D55 v Otrokovicích. To vše ve velkém klusu, protože po osmé hodině ho už čekalo vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a následně radní Zlínského kraje.

"Musíme si spočíst, kolik a do čeho investovat, co potřebují města a obce, ať už jde o školky, domovy seniorů nebo silnice, zjistit, kde a proč se věci blokují, jestli za to může legislativa a tak dále," vysvětluje Babiš smysl svých cest do regionů. Zároveň tvrdí, že je připravený i na kritiku lidí, se kterou prý počítá. "Jestli nám budou nadávat, tak nám budou nadávat. Já s tím problém nemám. Alespoň budeme moct věci vysvětlovat," podotkl.

Babiš nadále využívá k vládnutí komunisty

Babiš se nepochybně snaží si cestami do krajů naklonit veřejné mínění, a to za situace, kdy podle průzkumů dál rostou preference jeho hnutí ANO. Tyto průzkumy ale vznikly ještě před děním v minulém týdnu, kdy sněmovna zvolila předsedou komise pro dohled nad činností Generální inspekce bezpečnostních sborů komunistu Zdeňka Ondráčka, který zasahoval před rokem 1989 proti lidem, kteří volali po svobodě a demokracii.

I když byla volba tajná, z poměrů ve sněmovně je zřejmé, že mu hlasy dala i řada poslanců hnutí ANO. V dolní parlamentní komoře navíc existuje těsná spolupráce ANO s KSČM a SPD, o kterou se Babiš opírá. Ostatní politické strany nechtějí s jeho vládou spolupracovat s odkazem na to, že odmítají kabinet s trestně stíhaným politikem - Babiš je společně s dalšími lidmi podezřelý z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Na pondělí večer jsou kvůli zvolení Ondráčka zvolané protestní demonstrace v Praze i v několika dalších městech. Babiš si je patrně napětí mezi lidmi vědom, v neděli večer na sociální sítě napsal, že pokud nenavrhne odvolání Ondráčka někdo jiný, tak ho navrhne on a klub ANO přesvědčí, aby hlasoval také pro odvolání. Hlavním problém je ale v tom, že Babiš využívá KSČM k tomu, aby mohl vládnout. To by se mohlo změnit, jen kdyby udělal ústupky jiným politickým stranám, což zatím neučinil. Nadále se snaží vládnout bez důvěry sněmovny a pokud možno v menšinovém kabinetě.