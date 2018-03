Hnutí ANO by jasně vyhrálo volby, ukázal výzkum. Komunisté balancují na hraně vstupu do sněmovny

před 2 hodinami

Hnutí ANO posílilo na úkor KSČM a SPD. Druzí by byli Piráti před ODS.

Praha - Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Podle průzkumu agentury Kantar TNS pro Českou televizi hnutí posílilo na úkor SPD a KSČM, které by se do dolní komory také dostaly.

Druzí by byli Piráti před ODS. Mírně si polepšila ČSSD, ve Sněmovně by byla i KDU-ČSL, naopak TOP 09 a STAN zůstaly těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Výsledky byly v neděli zveřejněny v pořadu Otázky Václava Moravce.

ANO by podle aktuálního průzkumu získalo v únoru o 3,5 procentního bodu více v porovnání s říjnovými sněmovními volbami. SPD s únorovými 8,5 procenty ztratila dva procentní body, KSČM s 6,5 procenta přišla o 1,5 procentního bodu.

Piráti s 12,5 procenta si oproti volbám mírně polepšili (o 1,5 procentního bodu). Třetí místo by obsadila ODS s 12 procenty, což pro ni bylo zlepšení o půl procentního bodu. Stejného výsledku jako ve volbách by dosáhla ČSSD se 7,5 procenty.

KDU-ČSL by dosáhla na pět procent a v porovnání s volbami by jeden procentní bod ztratila. TOP 09 a STAN by měly shodně 4,5 procenta, takže by se do Sněmovny nedostaly.