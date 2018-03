Babiš navrhne odvolání Ondráčka z čela komise pro GIBS. Komunistu přitom volili i poslanci ANO

AKTUALIZOVÁNO před 31 minutami

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chce navrhnout odvolání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pokud to udělá někdo jiný, bude hlasovat pro. Babiš to v neděli uvedl na svém facebooku.

"Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání," napsal Babiš. Tentokrát prý přesvědčí i poslanecký klub ANO, část poslanců hnutí pro Ondráčka hlasovalo. "A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já," dodal.

Slíbil jsem, že se budu snažit společnost spojovat a ne rozdělovat. Tohle je jeden z mých pokusů. Mé prohlášení k nešťastnému zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS. https://t.co/H8WgaS2c4u — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 4, 2018

Předseda ODS Petr Fiala na Twitteru oznámil, že Babišova slova vyslyší a Ondráčkovo odvolání navrhne. "Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Zdeňka Ondráčka," napsal.

Obdobně se na Twitteru vyjádřil také první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Současně se vyjádřil proto, aby byla případná nová volba vedoucího GIBS veřejná. "Beru A. Babiše za slovo a aby bylo jasno kdo co dělá a říká, tak navrhnu, ať o odvolání a následné volbě šéfa komise pro kontrolu GIBS se hlasuje veřejnou volbou, nikoliv tajnou!," uvedl Jurečka.

Rovněž předseda STAN Petr Gazdík Babišův krok vítá. Podle něj to ukazuje, že veřejné míněné má ještě sílu něco změnit. "Tohle jsme si ovšem mohli ušetřit, kdyby poslanci ANO Ondráčka nepodpořili už při volbě," sdělil Gazdík.

Beru A. Babiše za slovo a aby bylo jasno kdo co dělá a říká, tak navrhnu, ať o odvolání a následné volbě šéfa komise pro kontrolu GIBS se hlasuje veřejnou volbou, nikoliv tajnou! — Marian Jurečka (@MJureka) March 4, 2018

Předseda hnutí ANO upozornil také na páteční absence poslanců Demokratického bloku, kteří podle něj mohli Ondráčkovu zvolení zabránit. Babiš sám ale v pátek nehlasoval, z jednání Sněmovny se omluvil, k čemuž se ve svém příspěvku také vyjádřil. "Nechtěl jsem být u toho. Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu," dodal s tím, že tentokrát bude důraznější a klub přesvědčí. Podle kritiků právě hlasy ANO a také SPD dopomohly Ondráčkovi ke zvolení na pátý pokus.

Ondráček dostal 79 hlasů, ke zvolení jich potřeboval alespoň 78. Hlasování bylo tajné. Z Demokratického bloku, kam spadají ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, chybělo sedm poslanců. Osm absencí měla také ČSSD a šest Piráti.

Proti zvolení Ondráčka, který v roce 1989 zasahoval proti odpůrcům komunistického režimu, mají v pondělí protestovat lidé v 11 městech České republiky. Organizátoři demonstrací očekávají, že na protesty dorazí desetitisíce lidí. Chtějí mimo jiné podepisovat petice za novou volbu předsedy komise. Akce v Praze vyvrcholí krátkým happeningem, který bude mít podobu pozvednutí petičního listu či bílého listu papíru, srolovaného do symbolického bílého obušku.

Proti chystaným protestům se v neděli ohradil předseda KSČM Vojtěch Filip. Babišovo prohlášení na sociálních sítích odmítl komentovat. "Nebudu to komentovat, dokud o tom nebudu osobně mluvit s Andrejem Babišem," řekl Filip.

