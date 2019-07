Transparency vs. Babiš: Neziskovka žaluje premiéra kvůli 17 nařčením z korupce

před 33 minutami

Spor o to, zda se má premiér Andrej Babiš omluvit organizaci Transparency International za svá nařčení, půjde před soud. Neziskovku kontrolující veřejnou správu předseda vlády opakovaně spojil s korupcí. Organizace za to na něj podala v pátek žalobu, v níž žádá o omluvu. Tomuto kroku předcházela předžalobní výzva, kterou premiér nerespektoval. Je to poprvé, co se Transparency International rozhodla bránit své dobré jméno proti vrcholnému politikovi České republiky.

"Nechceme nechat nikoho opakovaně poškozovat naše jméno, ať je to premiér nebo kdokoliv jiný. Je nutné se těmto pomluvám postavit a reagovat," vysvětlil Aktuálně.cz důvody k podání žaloby ředitel Transparency International David Ondráčka. O úspěchu podání nepochybuje. "Jsme si naprosto jistí. Premiér Babiš o náš šíří naprosto nepodložené lži, vůbec se neobtěžuje cokoliv dokázat," dodal. Transparency International se žalobou brání vůči celkem 17 výrokům, které Babiš veřejně pronesl od 15. srpna 2018 do 7. června 2019. Ve všech označil organizaci za zkorumpovanou, ať už o ní mluvil v médiích či na půdě Poslanecké sněmovny. "Všechny tyto výroky ohledně toho, že žalobkyně je zkorumpovaná, jsou nepravdivé. Nemají žádný skutkový základ. Jsou zcela smyšlené," stojí v žalobě, kterou deník Aktuálně.cz prostudoval. Babiš dál útočí na Transparency. Podle něj organizaci korumpují peníze z ministerstev číst článek Podání míří jak na premiéra Babiše, tak na Úřad vlády. Podle konstrukce žaloby je Úřad vlády coby příslušná složka státu odpovědný za Babišova nařčení pronesená ve sněmovně. Omluvy se domáhá neziskovka od obou. Hodlá také dosáhnout toho, aby předseda vlády o ní jako o zkorumpované už nikdy nemluvil. "Veřejné výroky prvého žalovaného pak citelně zasahují do dobrého jména žalobkyně, mimo jiné proto, že jsou činěny soustavně a opakovaně, šířeny celostátními masovými sdělovacími prostředky mezi velké množství osob, šířeny osobou ve funkci, u které se předpokládá určitá autorita a která obecně požívá vyšší důvěry veřejnosti (z titulu funkce samé a nikoliv z důvodu jejího konkrétního obsazení)," píše se dále v podání. Babiš bude muset doložit své výroky Žalobu podala organizace ke Krajskému soudu v Praze. Sepsal ji advokát Pavel Uhl, který je současně členem správní rady Transparency International. "V osobnostních žalobách se důkazní břemeno přenáší na původce výroku. My musíme doložit, že ty výroky padly, což není těžké. My tvrdíme, že to není pravda a musí to dokazovat premiér Babiš," upozornil Aktuálně.cz Uhl, v čem bude střet v soudní síni spočívat. Jak má vypadat omluva Podle žaloby se má premiér Andrej Babiš omluvit Transparency International zasláním dopisu následujícího znění: "Vážení, v minulosti jsem Vás opakovaně označil za zkorumpovanou organizaci. Za toto nepravdivé osočení se Vám tímto hluboce omlouvám. S pozdravem Ing. Andrej Babiš." Premiér Babiš napadá pověst Transparency International od loňského srpna. Organizace tehdy upozornila, že Babiš si drží v holdingu Agrofert rozhodující slovo. Protože má také vliv na podobu dotační politiky, z níž Agrofert těží, nalézá se podle organizace ve střetu zájmů. V tomto duchu poslala podnět Evropské komisi, jež podezření v předběžné auditní zprávě letos v květnu potvrdila. "V předběžném nálezu, který unikl do médií, jsou stejná nesmyslná tvrzení jako ta, jež sepsali piráti a zkorumpovaná neziskovka Transparency International," řekl Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny z holdingu Agrofert, jejž předloni převedl do svěřenských fondů. Organizace premiérovi a Úřadu vlády 17. června adresovala předžalobní výzvu, aby se omluvil a napříště se obdobných slovních výpadů vůči ní vyvaroval. Premiér nerespektoval předžalobní výzvu Premiér výzvu nevyslyšel. Transparency International se neomluvil, naopak ji veřejně znovu nařkl z korupce. Zaútočil na ni v posledním červnovém vydání pořadu Otázky Václava Moravce. "Proč v prosinci 2018 komise mluvila o vyhlášce evropské, proč zrazu přichází a interpretuje český zákon Lex Babiš slovy Pirátů a té zkorumpované neziskovky Transparency," prohlásil. Podle něj organizaci korumpují peníze, které získává prostřednictvím veřejných soutěží, například od ministerstev jeho vlastní vlády. Jde přitom o jeden ze způsobů běžného financování obdobných neziskovek. Granty jsou pořádané v souladu se zákonem, poté podléhají kontrole. Proč tento legální systém rozdělování peněz považuje premiér za korupční, nevysvětlil. Na dotaz Aktuálně.cz nereagoval. Ředitel české pobočky organizace Transparency International David Ondráčka. | Foto: DVTV Ředitel Ondráčka v souvislosti s financováním své organizace, která rozpočet vedle grantů plní díky poskytování poradenských služeb a příspěvkům od dárců, připomíná, že podléhá revizi správní i dozorčí rady, externích auditorů či centrály organizace v Berlíně. "Transparency International má záměrně široký počet dárců a partnerů, nejsme závislí na jednom zdroji. Právě v tom vidím zdroj nezávislosti," řekl Aktuálně.cz. "Premiérova invektiva je založena na něčem, co je nepochybně lží. Možná intuitivně volí způsob, který dokáže organizaci víc zranit. Je tam asi i pocit nepostižitelnosti, který mu umožňuje se opakovaně pouštět do takto silných výroků," řekl už dříve pro Aktuálně.cz advokát Uhl. "Považuji za nezbytné, aby nezávislý soud připomenul Andreji Babišovi, že není přípustné bezdůvodně někoho urážet a osočovat," podotkl pak k žalobě.