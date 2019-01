Snaha získat Babišem slibovanou analýzu neziskovek ukázala, že žádná neexistuje

"Vůbec nesledujeme náklady na neziskové organizace. Já se ptám, kam ty peníze jdou? Je v tom nekonečný nepořádek," rozčiloval se v srpnu premiér Andrej Babiš. A oznámil, že zatímco stát se o to nikdy nezajímal, on zadal analýzu, která financování neziskovek státem zmapuje. Když se ale nyní redakce Aktuálně.cz snažila dokument získat, ukázalo se, že žádná analýza podle vyjádření Úřadu vlády nikdy nevznikla.

Premiér Andrej Babiš hovořil o zpracovávání dokumentu na jedné z tiskových konferencí po jednání vlády. "Děláme analýzu. Poprvé v historii této země se tím premiér zabývá. Když jsem byl ministrem financí a žádal jsem o to (premiéra Bohuslava) Sobotku, tak ho to nezajímalo," řekl premiér novinářům.

Tvrdil tehdy, že ještě do konce prázdnin hodlá vláda řešit jak výdaje neziskových organizací za rok 2017, tak plnění a očekávání na 2018 a návrh na 2019.

"Hlavní úkol je, že ministerstvo financí zajistí úpravu integrovaného informačního systému státní pokladny tak, aby v něm bylo možné sledovat finanční toky, a tedy i dotace podle jednotlivých příjemců," řekl premiér. Doplnil, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) má do konce srpna dodat vládě analýzu ohledně peněz, které stát poskytuje neziskovým organizacím.

Deník Aktuálně.cz se proto snažil zmíněný dokument získat. Zpočátku nikdo jeho vznik nerozporoval. Mluvčí vlády Petra Doležalová pouze na žádost opakovaně uváděla, že analýza ještě není hotová a vláda na ní stále pracuje.

Po odeslání žádosti s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím došel z Úřadu vlády nejprve na konci listopadu odkaz na dokument Rozbor financování nestátních neziskových organizací za rok 2016. Ten však vznikl ještě předtím, než se hospodaření neziskovek stalo vládním tématem, a tak ho Babiš nemohl na konci srpna nechat vypracovat.

Až po zaslání odvolání došla z Úřadu vlády další reakce, že požadovaná analýza neexistuje. "Žádný dokument týkající se hospodaření neziskových organizací nebyl Úřadem vlády za rok 2017 a ani za rok 2018 zpracován ani jeho zpracování nebylo zadáno jinému subjektu," zněla odpověď z právního oddělení vlády s tím, že nic novějšího, než je zmíněný rozbor za rok 2016, neexistuje.

Deník Aktuálně.cz se proto obrátil i na tiskové mluvčí premiéra Andreje Babiše s dotazem, komu a jakou analýzu vlastně zadal. Žádná odpověď však nepřišla.

Ani ministerstvo financí nepotvrdilo původní Babišova slova o tom, že vznikne analýza hospodaření neziskových organizací. Podle mluvčího Jakuba Vintrlíka dal resort dohromady jednu excelovskou tabulku s výdaji jednotlivých ministerstev na neziskovky za roky 2013 až 2017. "O tento souhrnný přehled požádal rozpočtový výbor sněmovny," dodal Vintrlík.

Kritika přišla po ohlášení miliardových úspor

Neziskové organizace kritizovaly výrok ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ze začátku srpna, že by z 14 miliard korun ročních dotací pro neziskové organizace ráda ušetřila tři miliardy. Právě po vlně kritiky, která směřovala i na premiéra, Babiš uvedl, že vláda bude postupovat podle analýzy, kterou nechal vypracovat.

Senátorka zvolená za KDU-ČSL a ředitelka pardubické školy Svítání Miluše Horská však upozorňuje, že analýza, která by pravdivě ukázala celkové toky peněz do neziskovek, může na vládní úrovni jen těžko vzniknout.

Mimo jiné upozornila, že peníze neposkytují jen vládní organizace nebo ministerstva, ale také například kraje. "Ukázalo se, když jsem se před třemi lety snažila zjistit čísla alespoň z krajů, že to téměř není možné. Každý kraj se k tomu staví po svém, to znamená, že čísla prostě nelze sečíst," řekla Horská.

Poukázala třeba na to, že se do celkové sumy na neziskovky běžně započítávají i peníze, které města či obce dávají na vlastní příspěvkové organizace. Pokud se pak taková čísla sejdou k "centrální" analýze, ta nemůže podávat pravdivý obraz. "Premiér dělá rychlé úsudky, rychlá řešení a všechno zařídí on. Ale tady je to tak složité, že to prostě nejde," dodala Horská.

Andrej Babiš po jednání vlády kritizuje neziskové organizace: