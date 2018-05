Babiš s Vojtěchem chtějí přidat sestrám v nemocnicích. Příplatek by mohl být až sedm tisíc

Premiér a ministr ve čtvrtek jednali s řediteli nemocnic o nedostatku pracovníků ve zdravotnictví. Týká se podle nich hlavně sester.

Praha - Zdravotní sestry, které slouží na směny v nemocnicích, by mohly dostávat příplatek ve výši 7000 korun měsíčně. Premiér v demisi Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navýšení příplatku plánují po čtvrtečním setkání s řediteli nemocnic.

Dnes sestry v menších nemocnicích dostávají příplatek ve výši dvou tisíc, ve fakultních nemocnicích je to ještě o tisícovku víc.

"Na základě čtvrteční debaty uvažujeme o tom, že bychom příplatek navýšili na 7000 tisíc," uvedl premiér po jednání, které proběhlo v motolské nemocnici a trvalo téměř tři hodiny.

Kolik by navýšení příplatků mělo stát, zatím Babiš spočítáno nemá. Peníze podle něj půjdou z toho, co vyberou zdravotní pojišťovny. Podle premiéra by pojišťovny měly příští rok mít proti letošku asi 19 miliard navíc. Celkově bude zdravotnictví v roce 2019 hospodařit asi s 300 miliardami korun.

Podle Vojtěcha bude navýšení motivačním signálem. "S výhledem, že je nutno příplatek dále navyšovat," dodal.

Ředitelé na jednání zdůraznili, že nechtějí plošné přidávání v nemocnicích. Rádi by si o odměňování zaměstnanců více rozhodovali sami. S tím Babiš ani Vojtěch nemají problém. Zároveň se ale budou muset vypořádat i s požadavkem odborů, které plošné navýšení chtějí.

"Já preferuji, aby ředitelé nemocnic měli větší kompetence. Každá nemocnice je jiná, má jiné problémy," řekl Babiš.

Začátkem května už přitom vláda slíbila růst tarifů zdravotníků od příštího roku o deset procent, to by mělo stát asi 17 miliard korun.

Vojtěch dodal, že chybí i lékaři, ale u sester a dalších nelékařských pracovníků je problém mnohem závažnější. Sester chybí asi tři tisíce. Vyšší příplatek je podle něj je začátek. Potřeba jsou systémové změny v úhradách za péči a v organizaci zdravotnictví. Ministr chce do péče více zapojit ambulantní sektor, aby nemocnice nebyly přetížené. "Nemocnice obstarávají spoustu péče, kterou obstarávat nemusí a mohly by ji obstarat jiné segmenty," řekl.