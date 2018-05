Nedostatek sester v nemocnicích by mohly řešit výsluhy, řekl Babiš. Asociace navrhla 5 tisíc měsíčně

před 1 hodinou

Podle posledních státních statistik za rok 2016 bylo v Česku asi 83 tisíc pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek. Aktuálně chybí v nemocnicích asi 2500 sester.

Praha - Nedostatek sester ve třísměnném provozu v nemocnicích by podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) mohly řešit výsluhy. Návrh Asociace sester, která navrhuje 5000 korun měsíčně, ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) prověří. Bude potřeba spočítat, kolik takových sester je a kolik by to stálo. Aktuálně chybí v nemocnicích asi 2500 sester. Babiš a Vojtěch to řekli v úterý novinářům.

"Mohlo by to být jedno z řešení, jak sestry dostat zpět do nemocnic, pokud jsou teď v jiných segmentech," řekl ministr zdravotnictví, podle kterého by šlo o sestry ve směnném provozu u lůžka.

Výsluhový příspěvek pobírají například bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nárok na něj vzniká po skočení služebního poměru trvajícího minimálně 15 let.

Podle posledních státních statistik za rok 2016 bylo v Česku asi 83 tisíc pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek. Za posledních pět let jich ubylo zhruba o 700.

Na nedostatek sester si stěžují především nemocnice a další lůžková zařízení. Zvýšení počtu sester si minulé vedení ministerstva zdravotnictví slibovalo od zjednodušení vzdělávání sester a zvýšení tarifních platů. V posledních dvou letech dostaly sestry přidáno deset procent k tarifu, přislíbeno mají i na příští rok. Sestry ve třísměnném provozu dostaly navíc přidáno loni v červenci dalších 2000 korun měsíčně.

U sester činí tarif asi 65 procent mzdy. K tomu mají osobní ohodnocení nebo příplatky za přesčasy. Průměrný výdělek zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky, které představují velkou část hrubého platu.

Průměrný hrubý plat sester byl loni na podzim podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky téměř 28 500 Kč. Ve státní nemocnici měly sestry průměrně 30 866 korun, v nestátní 25 434 Kč.