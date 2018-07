Babiš přijel do Horoměřic. Jedná s klienty H-Systemu, kteří musí vyklidit své domy

Zásadnější schůzka ho prý ale čeká v pondělí, kdy se má setkat se zástupci družstva i se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem.

Horoměřice - Do Horoměřic u Prahy dorazil v neděli večer na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (ANO). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle nedávného rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové BD Svatopluk bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat ze svých bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.

Bývalí klienti společnosti H-System musejí podle verdiktu NS zveřejněného v úterý vyklidit do měsíce byty v osmi domech v Horoměřicích. S tím ostře nesouhlasí. Týká se to asi 60 rodin, poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné.

Na nedělním jednání se mají obyvatelé dotčených domů dozvědět o aktuální situaci. Babiš před jednáním novinářům řekl, že ho zajímají názory lidí, zásadnější schůzka ho prý ale čeká v pondělí, kdy se má setkat se zástupci družstva i se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem. Premiér se už dřív nabídl jako prostředník v případu.

Na začátku jednání si vzal slovo Martin Junek, který vystupuje jako mluvčí družstva. Řekl, že podle právníků družstva byl rozsudek NS nečekaný a nestandardní. Soud podle něj poslal rozsudek do datových schránek advokátů teprve v pondělí, členové družstva se tak o celé situaci dozvěděli až z médií.

Obyvatelé domů, kteří se mají vystěhovat, dnes na příjezdové cestě k nemovitostem postavili závoru, má podle nich ovšem spíš symbolický význam.

"Chceme upozornit na to, že přístupová komunikace do této naší lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale patří bytovému družstvu Svatopluk," řekl dnes jeden z obyvatel Richard Stadler. "Závora nebude uzavřená," dodal. Ne všichni ale s takovým krokem souhlasí. Podle nich jde o zbytečné divadlo, řekli před dnešní schůzí.

Premiér si před jednáním sedl ke stolu mezi místní, zástupci družstva ho oficiálně nepozdravili. Premiér řekl, že v Horoměřicích má známé a dorazil na pozvání. V průběhu jednání si dělal poznámky z proslovů. Zástupci družstva poděkovali za zájem a podporu médiím i politikům.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Stavební bytové družstvo Svatopluk založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy H-System Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport je ale později vyzval, aby nemovitosti vyklidili a umožnili prodej.

Členové družstva vedou s Monsportem od roku 2000 spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru.