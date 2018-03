Babiš před klíčovým kolem vyjednávání znejistil ČSSD i komunisty. Část ANO se brání spolupráci s SPD

před 53 minutami

Pět měsíců po loňských volbách do Poslanecké sněmovny absolvuje ve čtvrtek premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš během pouhých několika hodin jednání, která mohou vnést jasno do toho, kdo bude České republice vládnout.

Praha - Prezident Miloš Zeman dal sice premiérovi v demisi Andreji Babišovi na vyjednávání čas až do konce června, ale z mnoha náznaků je zřejmé, že o budoucím vládním uspořádání toho hodně napoví čtvrtek.

Babiš svým možným partnerům na jednáních nenabízí žádné ústupky, logicky tak naráží na jejich odmítavý postoj. Během jediného dne - čtvrtka - si chce situaci vyjasnit a domluvil si hned několik schůzek. Program je jasný: začne ráno s vedením KSČM, následovat budou špičky SPD a ČSSD a nakonec si nechává setkání mezi čtyřma očima s předsedou ODS Petrem Fialou.

"Snažím se jednání urychlit," vysvětluje svůj postup Babiš, který za poslední měsíce několikrát změnil ohledně vládní spolupráce stanovisko. Střídavě mluví o tom, že by chtěl menšinovou vládu, zároveň ale nevylučuje ani koaliční vládu, a pokud jde o partnery, jednou jmenuje ČSSD, jindy ODS. Výsledkem je to, že vedení obou stran, a navíc i komunistů ho kritizuje a stále častěji hovoří o nedůvěře k ANO.

Andrej Babiš bude muset minimálně dvěma partnerům vysvětlovat své chování v uplynulých dnech. Jedna z prvních nepříjemných věcí, na které se ve čtvrtek předseda ČSSD Jan Hamáček i šéf KSČM Vojtěch Filip premiéra zeptají, bude nové vyjednávání s ODS.

Komunisté se scházejí s ANO už od voleb, hovoří s Babišem o podpoře jeho menšinové vlády. Naopak debaty se sociálními demokraty o vstupu do vlády se rozjely po jejich únorovém sjezdu. Mohou však poměrně rychle skončit, pokud má Babiš v plánu dohodnout se s ODS na pravicovém programu.

"Pokud se ANO rozhodlo vyjednávat s ODS o středopravicové vládě, u toho sociální demokracie nebude," prohlásil ve středu odpoledne předseda ČSSD Jan Hamáček. "Poslední doba přispěla k vyšší míře nepředvídatelnosti hnutí ANO jako potenciálního partnera. Situace je složitější, než byla před týdnem," prohlásil Hamáček.

Jednoduché nebude ani setkání s komunisty, kteří dosud byli k požadavkům ANO vstřícní. Vadí jim nejen hovory s ODS, ale i to, že Andrej Babiš přinutil jejich kolegu Zdeňka Ondráčka, aby rezignoval na post šéfa komise pro kontrolu GIBS.

"Pan Babiš by mohl říci, jestli hledí vpravo, nebo vlevo. Musíme vědět, jestli ho máme brát vážně, pokud to máme obhájit uvnitř strany," kritizoval přístup šéfa ANO také místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Komunisté se totiž blíží k finální programové dohodě s Babišovým hnutím. Obě strany by se například mohly shodnout na růstu důchodů, minimální mzdy a naopak na snížení DPH na některé základní potraviny.

Podobně, ale zase ze svého pohledu, reaguje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. "Ráno chce pan premiér jednat s KSČM a SPD, později s námi, to je úplně nenormální, nejde to dohromady, jednání jsou zmatečná," stěžuje si Stanjura.

Sám Babiš si je vědom toho, že komunisté i sociální demokraté jsou kvůli jeho setkání s ODS nervózní. Proto začal ustupovat a mírnit kritická slova adresovaná původně levicovým stranám. Navíc v úterý zdůraznil, že s občanskými demokraty chce mluvit jen o tom, zda s ním skutečně nechtějí do vlády. "Není možné, aby půlka ODS říkala, že chce do vlády, nebo nás kritizovala za špatné vyjednávání, a předseda Petr Fiala tvrdil, že do vlády nechtějí. Je třeba si to vyjasnit. My si to definitivně zapíšeme a tím to skončí," řekl Babiš.

Okamura je připravený Babišovi ustoupit

Místopředseda ANO Richard Brabec potvrzuje, že ANO je nejdále ve vyjednávání s KSČM a SPD. "S těmito stranami jsme na tom tak, že na konci týdne bychom chtěli mít finále," říká. Podle něj to ale neznamená, že by jeho hnutí chtělo vládnout s podporou komunistů či SPD. Jak sdělil Aktuálně.cz další místopředseda ANO a primátor Brna Petr Vokřál, on sám i někteří další členové vedení proti podpoře od SPD vystupují.

"Vyjádření pana Okamury na adresu tábora v Letech i jiná jeho vyjádření jsou pro mě nepřijatelná, hnutí SPD nepovažuji za demokratickou stranu," tvrdí Vokřál. Podobně se v minulosti vyjádřili také další výrazní politici ANO, ministr zahraničí Martin Stropnický i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Samotný Andrej Babiš několikrát upozornil, že nechce vládnout s podporou SPD, nikdy tuto možnost ale nevyloučil.

Předseda SPD Okamura se přitom snaží být k Babišovi co nejvstřícnější. Už několikrát si pochvaloval, že jednání obou stran směřují na velké shodě ohledně programových priorit s několika výjimkami - nejvýraznější je nesouhlas ANO s návrhem SPD, aby lidé mohli v referendu rozhodovat například i o vystoupení z Evropské unie.

Podle informací Aktuálně.cz by ale i v této věci byla ochotná SPD přistoupit na kompromis. Ten by spočíval v tom, že by ANO tento návrh nechalo projít do druhého čtení s tím, že by jej případně poslanci zamítli.

Premiér Babiš sice mluvil v poslední době nejčastěji o možné koalici s ČSSD za podpory KSČM, ale jednání ANO a ČSSD zatím k dohodě ani zdaleka nesměřují. "Chápu, že sociální demokraté přišli na začátek jednání s námi s maximem požadavků, aby poté mohli dělat ústupky, ale my nikde ustoupit z našich priorit nemůžeme a nechceme," uzavřel Brabec.