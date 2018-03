ČSSD: Vládě s Babišem se nebráníme, ale chceme ministerstva vnitra, financí a spravedlnosti

před 1 hodinou

Sociální demokraté chtějí v případné vládě s hnutím ANO premiéra Andreje Babiše obsadit ministerstva, kde by se předseda kabinetu mohl dostat do střetu zájmů.

Praha - Sociální demokraté a hnutí ANO se sice k personálním podmínkám další Babišovy vlády během oficiálních vyjednávání ještě nedostali, ale ČSSD má už jasnou představu, která ministerstva bude po svém případném koaličním partnerovi požadovat.

Podle dvou dobře informovaných zdrojů z ČSSD strana požádá minimálně o tři silné resorty. Sociální demokraté mají v plánu ovládat ministerstvo financí, vnitra a spravedlnosti. Koncept vlády ANO a ČSSD by se měl opírat o podporu komunistů.

Jde o klíčové oblasti, které se dotýkají kauzy Čapí hnízdo, ve které je premiér Andrej Babiš obviněný. Vyšetřovatelé ministerského předsedu podezírají z padesátimilionového dotačního podvodu.

"Pro ČSSD je zásadní problém účast trestně stíhaného politika ve vládě. Nebylo by tedy správné, aby strana takového politika držela resorty, které vyvolávají obavu ze střetu zájmů v souvislosti s jeho kauzou," komentoval situaci nově zvolený místopředseda ČSSD a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Není příliš pravděpodobné, že by ANO přenechalo všechna tři ministerstva svému menšímu koaličnímu partnerovi. V případě, že by sociální demokraté se svým požadavkem neuspěli, budou chtít po premiérovi jiné formy garance vzhledem k trestnímu stíhání Babiše a šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Celkově ČSSD plánuje získat čtyři až pět ministerstev.

O personálních věcech a rozdělení resortů se ANO a ČSSD na schůzkách zatím oficiálně nebavily. Řeší hlavně program, kde narážejí na neshody, protože Babiš odmítá zavést sektorovou i firemní progresivní daň, ale ČSSD a komunisté takové změny dlouhodobě prosazují.

Debaty o ministerstvech podle zdrojů uvnitř ČSSD mohly začít už tento týden. Zřejmě se tak nestane, protože obě strany se v uplynulých dnech opět rozhádaly: nejprve se přely kvůli tomu, že ANO pomohlo šéfovi SPD Tomiovi Okamurovi udržet si křeslo místopředsedy sněmovny. Poté předsedu ČSSD Jana Hamáčka zaskočilo, když Babiš v České televizi oznámil, že chce do jednání o vládě pozvat ODS.

Místo programu vlády a rozdělení ministerstev tak budou na setkání na konci týdne řešit vzájemné neshody. "Každopádně chci od pana Babiše slyšet, o čem vlastně vyjednáváme. Pokud chce vyjednávat s ODS, tak bez sociální demokracie. Tuto zásadní otázku musíme vyřešit, bez toho se nehneme dál," poukázal Hamáček. Na setkání se ve čtvrtek k obsazení křesel vyjednavači podle Hamáčka nedostanou.

ČSSD a ANO jednají o vládní spolupráci několik týdnů. Naopak už měsíce se Babiš a jeho tým schází se zástupci KSČM a SPD. Obě strany již od ANO získaly zajímavé pozice ve sněmovních výborech a komisích, celkově jejich spolupráce ve sněmovně funguje dobře. S pomocí hlasů poslanců hnutí se jim také daří prosazovat novely zákonů.

Například KSČM dostala díky podpoře ANO do druhého čtení zdanění finančních náhrad církevních restitucí. A šéf SPD se chlubí tím, že i jejich novela trestního zákoníku má šanci na úspěch. Jde o to, že by šíření a propagace nenávistné ideologie - podle Okamury hlavně islámu - bylo nově trestné.