Lidé měli demonstrovat tady, ne na Václaváku, řekl Babiš. Podepsal petici a představil superfond

před 2 hodinami

Vláda Andreje Babiše slibovala v Libereckém kraji dlouhý seznam investic, stamilióny na opravy školek i silnic, krajské nemocnice nebo skokanské můstky v Harrachově. Nakonec však premiér přibrzdil. Akce zařadí do superfondu vlády. Kolik do něj vyčlení peněz, však neřekl.

Praha - Tři sta milionů, sto milionů, šedesát milionů, dalších devadesát na novou školku v Semilech… Ostatní spolknou silnice, rychlejší železnice do Prahy, odkup legendárního vysílače Ještěd, oprava skokanských můstků v Harrachově nebo Krajská nemocnice v Liberci.

Mnohé z těchto investic, které Liberecký kraj už léta potřebuje, nejsou pro menšinovou vládu v demisi premiéra Andreje Babiše problém. Ministerský předseda to alespoň často říkal během návštěvy regionu, kam v úterý zavítal s většinou svého kabinetu. Až pozdějiBabiš upozornil, že slíbil jen 145 milionů na tři nové mateřské školky a prostředky na demolice a na opravu skokanských můstků v Harrachově.

Plány z výjezdu do Libereckého kraje tak vyšly zatím levněji než pondělní požadavky na rekonstrukci Národního divadla, Národní galerie a Invalidovny za celkem 4,7 miliardy korun.

"Kde je ministr přes žáby?" hledal premiér ministra životního prostředí Richarda Brabce. Chtěl si s ním promluvit o urychlení dostavby obchvatu Česká Lípa - Nový Bor. Silnici prakticky na stejném místě podle českolipského senátora Jiřího Voseckého slibovali premiéři Mirek Topolánek (ODS) i Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Doprava tu není únosná a je otázkou, zda zkolabuje v roce 2020, nebo v roce 2025. Ale zkolabuje určitě. Proto jsme si řekli, že pojedeme podle petičního zákona. Takže bych vás chtěl poprosit. Tady máte text petice," předložil Vosecký premiérovi čistý arch petice na podporu výstavby obchvatu. Babiš i ministr dopravy Ťok totiž stejně jako jejich předchůdci slibovali peníze na tuto akci a senátor se chtěl ujistit, že to myslí vážně.

Ťok: Přišlo mi to absurdní, ale podepsal jsem to

"Nejhorší je, že lidé dělají petice, ale měli by demonstrovat. Oni demonstrují na Václaváku, ale tady by měli demonstrovat," reagoval Babiš na Voseckého žádost. Resort přitom hnutí ANO řídí již pátým rokem. A tak ministra dopravy zaskočilo, když mu předseda kabinetu pokynul, aby petici spolu s ním podepsal.

"Určitě chci tento obchvat postavit, pan premiér mne vyzval, abych to na ukázku toho, že to bereme vážně, podepsal. Přišlo mi to absurdní, ale podepsal jsem to," vysvětloval později Ťok.

Podobně jako minulý týden ve Zlínském kraji a v pondělí v Praze hovořil Babiš o miliardových investicích i na Liberecku. "Bavili jsme se o železničním spojení mezi Prahou a Libercem. Neuvažujeme o rychlovlaku, ale debatovali jsme, že bychom vlaky zrychlili na 120 kilometrů v hodině," říkal premiér jen chvíli předtím, než zmínil kultovní vysílač Ještěd. Ten by podle něj kraj měl odkoupit a stát by mu s tím mohl pomoci.

Hejtman Martin Půta mu kromě jiných investic připomněl ještě slib z rána, že by stát mohl dát tři sta milionů na novou silnici na letiště v Hradčanech. "Překvapilo mne, kolik slibů pomoci ze státního rozpočtu dnes zaznělo. Mám obavy, že sliby se slibují, ale čeká nás těžká práce s ministry, abychom ty peníze opravdu získali," komentoval průběh dne krajský radní pro zdravotnictví a bývalý šéf Senátu Přemysl Sobotka (ODS).

Upoutat pozornost premiéra na nějaký projekt přitom nebylo složité. Starostce Semil Leně Mlejnkové k tomu stačila fotografie místní vysloužilé mateřské školky. Babiš si snímek vzal a po zbytek dne jej několikrát ukázal veřejnosti. "To je bouda, to jsem ještě v životě neviděl, a tam chodí děti," říkal pohoršeně premiér na besedě s voliči v Hotelu Praha v Jablonci nad Nisou.

Výjimka na přání

Město potřebuje na nové zařízení 90 milionů a muselo by se na několik let dopředu zadlužit, kdyby akci platilo samo. Ministryni financí Alenu Schillerovou proto Babiš hned zaúkoloval, aby se o problém postarala. "Byla byste schopná to vyřešit, mohla byste udělat nějakou výjimku, ne?" otočil se Babiš na kolegyni z vlády. Ta se usmála a nabídla Mlejnkové schůzku.

Snad jen jedna věc Babišovi v tu chvíli vadila. A proto starostce připomněl, že to místo ní už mohl zajistit semilský poslanec STAN Jan Farský místo toho, aby ho opakovaně kritizoval. "Pan poslanec bojuje tam, kam byl zvolen, a já dělám svou práci," oponovala Babišově výtce Mlejnková.

Poté, co se návštěva severní části Čech pro státní rozpočet prodražila a narostl seznam projektů, kterým vláda slibovala podporu, začal Babiš couvat. Na téma rozdávání peněz ostatně žertovali i někteří ministři. Třeba Brabec v hangáru ve vojenském prostoru Ralsko jmenoval částky, které budou ministři po správci státní kasy na středečním jednání kabinetu chtít. "Zítra to bude smutná vláda, musím si vzít něco černého," podotkl v nadsázce Brabec.

V podvečer měl premiér na seznamu položek méně - tři školky za celkem 145 milionů, peníze na zmíněnou opravu můstků v Krkonoších a 350 milionů pro ministerstvo pro místní rozvoj na demolice. "My jsme nic neslíbili. Děláme si přehled a podle toho budeme stavět rozpočet pro rok 2019 i dlouhodobý rozpočet," reagoval premiér na otázky novinářů. "Zapsali jsme si investice a uděláme všechno proto, abychom to zvládli," dodal.

Investiční superfond na největší projekty

Projekty vláda hodlá podle mluvčí Barbory Peterové uložit do jednoho velkého investičního superfondu. "Z toho bude čerpat na opravdu velké projekty. Ty teď postupně v krajích mapuje a následně sestaví jejich seznam včetně prioritizace," vysvětlovala Peterová.

Sám předseda kabinetu však už neodpověděl na dotaz, kolik peněz by chtěl ročně do tohoto fondu vyčlenit ze státního rozpočtu. Sehnat by je chtěl v Bruselu. Některé dotace se totiž Česku nedaří vyčerpat a tak vláda EU požádala o jejich převedení na jiné účely.

Po celý den Babiš nemusel čelit velkým protestům, jen na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově ho jedna studentka vítala v tričku s nápisem "Bureše do koše".

Před krajským úřadem demonstrovalo přibližně patnáct lidí za ochranu demokracie a na besedě v Jablonci padaly vedle pozitivních i nepříjemné otázky. Ida Chuchlíková například chtěla vysvětlení, proč poslanci ANO hlasovali proti zveřejňování smluv. "Tak je vaše vláda protikorupční, nebo není?" kritizoval pak za toto hlasování premiéra jeden z posluchačů v sále.

Jindy chtěli lidé vědět, jak mají poznat, zda hovoří předseda vlády nebo trestně stíhaný člověk. Babiš dotaz otočil v žert, když poukázal, že hejtman Půta čelí podobným problémům.

Vážně ale vzal moment, kdy mu diváci připomněli výrok libereckého poslance ANO Jiřího Bláhy. Tento podnikatel přirovnal tlak na odstoupení komunisty Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu GIBS k procesu s Miladou Horákovou. "To vnímám negativně. To se panu Bláhovi nepovedlo. Za to se omlouvám," reagoval Babiš.