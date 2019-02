Obědy zdarma jsou otevřená věc, možná jen rozšíříme dosavadní programy, řekl Babiš

Vládní koalice možná nebude dál prosazovat zavedení obědů do škol zdarma. Mohla by se přiklonit spíš k rozšíření dosavadních projektů, díky nimž mohou školáci z chudších rodin už teď mít školní stravování bezplatně. Na tiskové konferenci po jednání zástupců koaličních stran o rozpočtu to řekl premiér Andrej Babiš.

Bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol navrhla ČSSD. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak přišel s tím, že by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima.

Stálo by to na rok asi 1,7 miliardy. Koaliční strany o tom jednaly 9. ledna. Dohodly se na tom, že by jídlo zdarma neměly dostávat všechny děti, ale měli by ho mít jen chudší školáci.

"Nic nebylo rozhodnuto a může se stát, že se nakonec spíš přikloníme k nějakému rozšíření programů, které jsou speciálně pro tyto děti z chudších rodin, a propojíme nějaké programy, které jsou na dvou resortech… možná se nakonec vydáme touto cestou a od původního záměru ustoupíme," uvedl Babiš.

Ministerstvo školství už několik let projekt s obědy zdarma pro děti z chudých rodin má. Každý rok na něj vydává zhruba 30 milionů korun. Stravování tak má tisícovka dětí, uvedl už dřív Plaga. Další program obědů do škol, který se platí hlavně z evropských peněz, má i ministerstvo práce. Stravu v tomto školním roce dostává asi 6000 školáků z devíti krajů. Některé kraje a školy ale zapojení do projektů odmítají. Podle nich je vyřizování příliš složité.

Podle Babiše jsou školní obědy zdarma zatím ještě "otevřená otázka". Podotkl, že stravu dostávají ve školách zdarma děti ve Finsku, Maďarsku či na Slovensku. Řekl, že ho překvapila odmítavá reakce škol v Česku.

