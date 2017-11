před 19 minutami

Kandidátem předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na pozici ministra průmyslu a obchodu je podle zdrojů ČTK Tomáš Hüner. Celou svou profesní kariéru se Hüner pohybuje v oblasti energetiky a průmyslu. Od roku 2006 do roku 2011 byl na ministerstvu náměstkem, působil například také v ČEZ. V současnosti pracuje ve společnosti Siemens Česká republika. Sám Hüner svoji nominaci nepotvrdil, ani nevyvrátil. "Informaci zatím nemůžu komentovat," napsal v SMS. Babiš v úterý řekl, že sehnal kandidáta na ministra průmyslu do své připravované menšinové vlády. Sdělil, že je to nestraník, jméno ale odmítl prozradit.

