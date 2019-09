Babiš jedná v Lánech se Zemanem, zřejmě řeší situaci kolem uznání Kosova

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil v pondělí večer do zámku v Lánech na pravidelnou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka by spolu měli debatovat o aktuální politické situaci.

Dá se očekávat, že by mohli mluvit o zastavení premiérova stíhání v kauze Čapí hnízdo, Babišově chystané cestě na zasedání Valného shromáždění OSN, o spolupráci zemí V4 či o nedávných prezidentových výrocích v Srbsku o možnosti přestat uznávat nezávislost Kosova.

Na pravidelných schůzkách se Zeman s Babišem domluvili poté, co se šéf hnutí ANO stal předsedou vlády. Setkávají se zhruba jednou za měsíc. Naposledy jel premiér do Lán v srpnu v době sporu o obsazení postu ministra kultury.

Státní zástupce zastavil trestní stíhání premiéra a dalších osob v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo minulý pátek. O deset dnů dřív se objevila zpráva, že tento postup navrhuje dozorující státní zástupce. Prezident Babišovi prostřednictvím svého mluvčího k zastavení stíhání poblahopřál v gratulaci k narozeninám. Případ teď posoudí ještě šéf žalobců Pavel Zeman.

Lány, právě teď! Pan prezident přátelsky přivítal pana premiéra na pravidelném setkání k aktuálnímu dění. pic.twitter.com/b04YNIfN2Y — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 16, 2019

Babiš by měl od 22. do 28. září vést českou delegaci na zasedání Valného shromáždění OSN, kde má také vystoupit. Jednat má i s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Prezident minulý týden na své návštěvě Srbska uvedl, že bude chtít s nejvyššími ústavními činiteli probrat možnost, aby Česká republika přestala uznávat Kosovo jako nezávislý stát. Babiš pak řekl, že nevidí důvod, aby česká vláda svůj přístup ke Kosovu měnila. Kosovo vyhlásilo samostatnost v roce 2008. Většina členských států EU ji uznala.

Zeman se s Babišem dnes už potkal, a to ve Strakově akademii. Prezident tam dorazil na jednání vlády o rozpočtu na příští rok. Ve svém projevu, který zveřejnil Hrad, apeloval na omezení daňových výjimek. Podle hlavy státu by to zvýšilo příjmy o 318 miliard korun. Zeman vyzýval i k omezení podpory obnovitelných zdrojů energie a počtu úředníků. České televizi pak řekl, že je zákon o rozpočtu připraven podepsat.