Vláda schválila rozpočet na příští rok. Zeman má k němu výhrady, ale podpoří ho

Vláda odpoledne jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. Prezident Miloš Zeman je připraven podepsat návrh státního rozpočtu na příští rok. Hlavními prioritami rozpočtu jsou podle vládní koalice ANO a ČSSD zvýšení důchodů, platů učitelů, rodičovského příspěvku a výdajů na výzkum a vývoj.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,618 bilionu korun a příjmy 1,578 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2021 a 2022. Letos je rozpočet schválen rovněž se schodkem 40 miliard korun, ke konci srpna byl schodek rozpočtu 15,4 miliardy korun.

Nyní ho dostanou k posouzení poslanci a nakonec k podpisu prezident. Zákon o státním rozpočtu nepodléhá schválení Senátu.

Opozice návrh rozpočtu kritizuje. "Levicová vláda dnes schválila levicový rozpočet. Že levice hospodařit neumí, je známá věc. My jim ukážeme, jak by šlo bez problémů dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, kdybychom ho sestavovali my. Ve sněmovně předložíme konkrétní návrhy, kde ušetřit desítky miliard," uvedl na Twitteru předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Předseda lidovců Marek Výborný upozornil na možnou recesi. "Když víte, že bude hůř, začnete šetřit a uskromníte se. To je normální. Takové Německo se zodpovědně připravuje na ochlazení ekonomiky. Česká vláda ale dělá přesný opak. Rozhazuje a peníze chce vytahat z kapes daňových poplatníků," uvedl na sociální síti.

Podle pirátů je návrh rozpočtu se schodkem 40 miliard v době růstu ekonomiky hrubou nezodpovědností. "A to navíc s přihlédnutím k prvním příznakům zpomalování ekonomiky v Německu a očekávanému zpomalení růstu české ekonomiky v druhém pololetí tohoto roku," uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík (piráti). Vláda podle něj zanedbává investice.

"Rozpočet bohužel pokračuje v trendu zvyšování rizik budoucnosti. Ignoruje skutečnost dlouhodobé neudržitelnosti penzijního zdravotního systému a jeho investiční aktivita je menší než v dobách krize. V roce 2012 byla výše investic 2,8 procenta HDP, příští rok bude pouhých 2,5 procenta HDP," uvedl šéf sněmovního klubu TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek.

Prezident má výhrady

Zeman po jednání uvedl, že ačkoli stále nesouhlasí s některými body rozpočtu. "V zásadě jsem připraven ho podepsat," řekl České televizi.

Před ministry Zeman zopakoval své dřívější výhrady vůči podpoře obnovitelných zdrojů energie, ke které se stát zavázal v minulosti. Podle něj by vláda měla hledat možnosti omezení této podpory, a to navzdory hrozbě arbitráží.

Zeman také uvedl, že podpora obnovitelných zdrojů energie je jedním z důvodů hospodářského ochlazení v Německu, které by mohlo ovlivnit i výkon české ekonomiky.

Prezident také opětovně kritizoval podle něj vysoký počet úředníků. "Počet státních úředníků se proti mé vládě (v letech 1998 až 2002) zvýšil přesně dvojnásobně," uvedl před ministry. Podle něj by část úředníků mohla nahradit digitalizace státní správy, ale zatím se to neděje a státní aparát naopak roste.

V projevu před ministry Zeman také apeloval na omezení daňových výjimek, podle něj by dodatečně získané peníze mohly posloužit pro investice do dopravní infrastruktury nebo na sociální programy.

Na úlevy doplatí daňoví poplatníci

"Za každou daňovou výjimkou je nějaká více nebo méně mocná lobbistická skupina, která si tu výjimku vylobbovala a teď se jí nechce vzdát," řekl ČT.

Podle prezidenta na daňové výjimky doplácejí ti daňoví poplatníci, kteří na žádnou takovou výjimku nedosáhnou. Zeman neočekává, že by se výjimky podařilo zrušit najednou, vláda by je ale měla postupně omezovat.

Zeman připomněl, že o podobě rozpočtu už dříve jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a vyjádřil mu podporu.

Prezidentovo vystoupení na jednání vlády bylo pro veřejnost uzavřené. S hlavou státu se na Úřadu vlády ještě před prezidentovým vyjádřením před ministry setkal premiér Andrej Babiš (ANO). Oba politiky čeká večer další schůzka, a to na zámku v Lánech. Sejdou se na pravidelné večeři, která se koná zhruba jednou za měsíc.

O návrhu státního rozpočtu na příští rok jednala dopoledne také tripartita. Podle předáků rozpočet podpoří ekonomický růst, podle představitelů podnikatelů zajistí stabilitu ekonomiky. Sociální partneři mají výhrady hlavně k navýšení platů učitelů, na něm se s kabinetem neshodnou. Nesouhlasí s navýšením platů učitelů o deset procent, jak počítá vláda. Podle nich by si měli přilepšit o 15 procent.

Ministři mají vedle návrhu rozpočtu, který musí kabinet odeslat do sněmovny do konce září, na programu také senátní návrh na rozšíření placené péče o autisty o nové metody a návrh horní komory k debatě o změně pravidel fungování státních zastupitelství.