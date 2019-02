Spor v koalici: Babiš chce šetřit, ČSSD tupé škrty odmítá a navrhuje vyšší daně

Zatímco ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přišla na vládu s požadavkem na úspory, sociální demokraté se jí chystají oponovat a budou vedle šetření prosazovat i zvýšení některých daní. Koalice zatím uvažuje jen o zavedení speciální daně pro internetové giganty jako Facebook či Google a zvýšení daní z hazardu. ČSSD s premiérem Andrejem Babišem bude řešit spor ohledně dalších daní na koaliční radě 17. března.

Sociální demokraté odmítají šetřit, jak je před několika dny požádala ministryně financí. Ta si mimo jiné přeje, aby ministři propustili deset procent státních zaměstnanců a výrazně snížili své provozní výdaje. Většinu šéfů resortů to znejistělo a začali mít obavy, že nebudou mít na investice.

A právě takový přístup k rozpočtu se ČSSD nelíbí. Úspory strana nechce dělat plošně a v navrhovaném množství. Sociální demokraté proto po svém vládním partnerovi z hnutí ANO požadují vedle šetření nákladů i navýšení příjmů rozpočtu v příštím roce - prosazují větší změny v daních s tím, že část z nich by chtěli zavést ještě letos.

Nejít cestou tupých škrtů

S hnutím ANO nemají změny ještě dojednané a Andrej Babiš dosud odolával jejich nátlaku třeba na přijetí speciálních sektorových sazeb pro banky, tedy zavedení sazeb podle výše jejich aktiv. A razantně premiér dosud odmítal i progresivní zdanění.

"Už před rokem jsme premiéra upozorňovali, že pokud chceme splnit vše, co je ve vládním programovém prohlášení, musíme udělat změny i na straně příjmů. Tehdy k tomu nedošlo, teď je prostor debatu znovu otevřít. Mohlo by jít o sektorovou, digitální nebo bankovní daň," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Další nové příjmy by stát mohl podle předsedy ČSSD mít, když zruší některé daňové výjimky, "sáhne" na daň na alkohol, z hazardu či dividendy končící v zahraničí. "Nám jde o to, aby vláda nešla jen cestou tupých škrtů, ale aby se podílela na příjmech státního rozpočtu. Daňová opatření jsou otázkou zákona. Je začátek roku a zákon by měl platit od 1. ledna příštího roku - takže prostor tu je," uvedl Hamáček, aby zdůraznil, že s přípravou některých změn bude sociální demokracie spěchat už letos na jaře.

Sociální demokraté chtějí peníze v rozpočtu udržet, aby bylo třeba na vyšší důchody, které pravidelně svým voličům slibují. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová proto tlačí, aby se Česko zaměřilo na velké korporace. "Vždyť ročně z republiky odteče nějakých 300 miliard korun. Pravice kritizuje dávky, ale vůbec jí nevadí, že máme jedno z nejnižších zdanění dividend v rámci EU. Zatímco my zisky velkých korporací zdaňujeme 15 %, sousední Německo či Rakousko 25 % a Slováci dokonce až 35 %," vypočítala Maláčová.

Zdanit Facebook a Google? Panuje shoda

Další daně, na které se nyní zaměřily levicové strany, se dotknou těch největších světových hráčů, jako je Facebook, Google nebo Apple. Internetovým společnostem, které v Česku vydělávají na reklamě, chce současné vládní uskupení sáhnout na zisky. Komunisté, sociální demokraté a nakonec také Babiš tvrdí, že podporují zavedení zvláštní "digitální daně".

Problém je v tom, že tyto nadnárodní firmy v Česku nesídlí. Adresy mají nahlášené v zemích s výhodnějšími daňovými soustavami, takže peníze vydělané v Česku třeba na reklamách na sociálních sítích končí tam.

Zavedení daně navrhl předsedovi kabinetu šéf komunistů Vojtěch Filip minulý čtvrtek, následně se k němu přidal předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. A zdá se, že myšlenku podporuje i premiér. "Digitální daň určitě ano. Já jsem to podpořil i na Evropské radě, protože nadnárodní společnosti, co u nás podnikají, neplatí dost daně," řekl Andrej Babiš ČTK.

Komunisté také po předsedovi kabinetu požadují, aby zvedl daně z hazardu - i v tom je zřejmě ANO a ČSSD podpoří. Dohromady mají všechny tři strany většinu potřebnou k tomu, aby změny prosadily v Poslanecké sněmovně.

Komunisté parametry digitální daně zatím přesně spočítané nemají, ale podle Filipa vycházejí z návrhů, které se v posledních měsících objevily v různých evropských zemích. O zavedení této daně loni uvažovala i Evropská komise s tím, že by daň čítala tři procenta z tržeb těchto společností. Podobně o této sazbě na konci loňského roku uvažovalo i Rakousko. "Ty společnosti zdaňují v daňových rájích. Většina států se chce bránit a chce daně za to, že využívají prostor národního státu k šíření informací. To není nic nenormálního," uvedl Vojtěch Filip.

Podle komunistického poslance Jiřího Dolejše by digitální daň byla "střípkem do mozaiky navýšení příjmů státu". "Jsou to příjmy například z reklamy na sítích v řádu miliard, rozhodně ale nejde o desítky miliard korun. Když z toho bude jedna dvě miliardy, mohli bychom být šťastní," řekl Dolejš. I proto komunisté prosazují ještě daně z hazardu. Pro komunisty přitom podle Dolejše platí pravidlo, že podpoří takové změny, které nezatíží řadové pracující a malé živnostníky.

V následujících měsících by digitální daň a daň z hazardních her mělo řešit ministerstvo financí a hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. "Ministerstvo uvažuje o možnosti vyššího zdanění hazardu a analyzuje možné varianty. Pokud jde o zdanění poskytování digitální cílené reklamy, v současné době je oblast řešena na úrovni EU a dosud nebyla jednání ukončena," reagovala na dotaz redakce mluvčí resortu Anna Fuksová. Tamní úředníci zatím nedostali pokyn začít o možných nových daních vyjednávat.